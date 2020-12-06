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Зеленський (17537) військовослужбовці (3953)

"Бережіть себе, ви - герої!" - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено). ФОТО

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У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій в зоні проведення операції об'єднаних сил в Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби. Глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

"Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет", – сказав Президент.

Володимир Зеленський також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло.

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"Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам", – зазначив Глава держави.

Військовослужбовці подарували Президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 01
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 02

Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 03
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 04
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 05
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 06
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 07
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 08
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 09
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 10
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 11
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 12
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 13
Бережіть себе, ви - герої! - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) 14
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Топ коментарі
+55
"Берегите себя, вы - герои!", - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой - Цензор.НЕТ 7451
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06.12.2020 18:00
+46
"Берегите себя, вы - герои!", - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой - Цензор.НЕТ 5539
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06.12.2020 18:07
+36
"Берегите себя, вы - герои!", - Зеленский встретился с военнослужащими на передовой - Цензор.НЕТ 9342
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06.12.2020 18:04
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Есть подозрение, что это снято на заднем дворе у бубочки. Уж очень оно бережет свою шкурку, чтобы переться на передок!
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07.12.2020 11:06 Відповісти
приехал клоун рассказать когда отводим войска?
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07.12.2020 11:30 Відповісти
"Бережіть себе, ви - герої!" - Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій (оновлено) - Цензор.НЕТ 5015
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07.12.2020 13:41 Відповісти
Там наверное все патроны отобрали у солдат в радиусе 10км.
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07.12.2020 16:58 Відповісти
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