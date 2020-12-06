"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Власник одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну в Китаї і відкрити китайський ринок для української продукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.
За його словами, коли він повертався з материкового Китаю, на митному посту в Шанхаї йому повідомили, що він пробув у Китаї безперервно 244 дні.
За словами бізнесмена, політичні і бізнес-кола КНР до того навіть не знали, де розташована Україна. Через рік на з’їзді комуністичної партії керівництво країни вже заявляло, що Україна є стратегічним партнером КНР.
"Коли ми в 2011 році приїхали з представником Deutsche Bank і зустрілись з представником CIC (це найбільший суверенний фонд в Китаї, він управляє сотнями мільярдів доларів, один з тих, що приймає рішення щодо економічного розвитку Китаю), я робив презентацію "Укрлендфармінгу" і України.
Він слухав, був зацікавлений, а потім в кінці поставив питання: а Україна - це де? Це десь за Росією і Польщею?
"Через рік на з'їзді комуністичної партії Китаю в грудні 2012 року прем'єр-міністр Китаю і міністр економіки під час виступу сказав, що Україна - це стратегічний партнер Китаю, - говорить Олег Бахматюк. - Я не кажу, що в цьому була тільки моя заслуга. Але ми провели цей час, зустрічаючись з китайськими компаніями. Ми отримали на базі нашої компанії дозвіл на постачання української кукурудзи в Китай. Ми привезли близько сотні китайський журналістів в Україну за свій рахунок.
Ми робили презентацію України в Китаї. На шпальтах китайських ЗМІ з тиражами в 100 млн екземплярів писали про нас. Ми побудували цей міст, яким усе це тепер рухається, і ми задоволені, що у нас це вийшло".
"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.
Будь ласка, зачекайте...
Прорвёмся!
Пару лет тому назад, у меня тут подружка была -- армянка, из беженок... -- серьёзно общались.
Ну вот -- знакомимся по Скайпу с её семьёй в Армении
Её Мама: Он кто -- русский немец?
Доця: Мама! -- он немецкий украинец!
-- Ой, ой, ой... -- извини, Саша джан... -- ....*)
Время пошло!
А если и купят чего то одну штуку чтобы скопировать)
Страшная страна. Нужно держаться от нее подальше.
бесцельно и бездарно израсходованные природные ресурсы и энергия для вещи, которую ты выбросишь или сразу же после покупки, или через очень короткое время
made in China - клеймо дешевой и некачественной вещи
І не нявкай !!!!
К МКС стартовал грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX
Так-же мы изобрели колесо и электричество!
китайцы ?
Настало время ох...тельных историй
кукурузу он туда продавал.
"у китая все есть" - ага! убитая экология прежде всего и куча голодного населения
у совкодрочеров кетай - это великий нью-совок! где все есть и все хорошо
"это было давным давно, в одной из забытых галактик"
ТОП-12 фактів про Україну, які ви точно не знали
1. Україна продає модельне взуття в Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торговельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном. Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо. 2. Україна продає сири в Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.
3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів також український. Їх виробляє ПП "Меблева фабрика "Мірт" (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові. 4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів це українська компанія "Айсберг" (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.
5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт - українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, "Вітрила України" з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками. 6. Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди - українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП "Фішер-Мукачеве" виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару. 7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії "забиті" українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС
8. Ми продаємо в Японію сигари та сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.
9. Україна постачає чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, серед її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.
10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють ********** бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі "Інститут монокристалів". Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.
11. Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.
12. Серед українського імпорту також є легкі гелікоптери, які щойно почала випускати компанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують іноземні замовники.
Коммуняки придумали китайцам унифицированный новокитайский язык -- типа русского в России -- он простой, но вся История Китая на нём не читабельна. Да и то -- он такой, шо на слух не всеми улавливается -- китайская речь тональная -- надо ещё иероглиф нарисовать и показать, шо б тебя поняли...
Теперь вопрос к украинцам -- про Китай -- очень простой: какие китайские провинции тесно сотрудничают с Украиной? -- неделю на раздумия даю...*)
Все,що хотів, Бахматюк розповів у Гордона
Мільярдер Бахматюк: Війна із Ситником забрала у мене більше, ніж війна з Росією
Латифундист справді вважає Гонтарєву ворогом,але по справжньому ненавидить Богдана,Сцитника,та Шабуньку.
Всі хто називає Китай стратегичним партнером несповна розуму, Китаю не потрібні партнери, Китаю потрібні технології і сировина, тому всіх цих "партнерів" він кине кидком через плече.