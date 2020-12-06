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Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу

Один з ватажків непідконтрольної частини Луганщини Родіон Мірошник в ефірі українського каналу "Наш" звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей і заявив, що "Донбас не перебуває в складі України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа, 4 грудня в ефірі токшоу на телеканалі "Наш" через відеозв'язок виступив один із ватажків так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Його представили як учасника політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Під час ефіру Мірошник він звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей, заявив, що бойовики воюють у тому числі зброєю, яку їм начебто продає Україна. За його словами, Росія "не є учасником конфлікту на Донбасі", а територія Донбасу начебто не перебуває у складі України, тому на неї "не поширюється українське право".

Ведучий Макс Назаров після слів гостя ефіру кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування із представником "ЛНР" він назвав "рольовою грою у ТКГ".

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Топ коментарі
+113
Закройте к черту этот говноканал мураевский.. у них уже террористы в эфире гавкают
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06.12.2020 18:52
+53
ГЕРАСИМЛЮК вместе со всеми ЧЛЕНАМИ набсовета по телевидению БУДУТ сидеть в тюряге за БЕЗДЕЙСТВИЕ !!! ТАКОЕ БАБЛО ПОЛУЧАТЬ и работать на врагов Украины--это надо уметь !!!!!
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06.12.2020 19:10
+44
Очільник 5-ї колони... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 6631
Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 5931
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06.12.2020 18:55
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Закройте к черту этот говноканал мураевский.. у них уже террористы в эфире гавкают
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06.12.2020 18:52 Відповісти
ГЕРАСИМЛЮК вместе со всеми ЧЛЕНАМИ набсовета по телевидению БУДУТ сидеть в тюряге за БЕЗДЕЙСТВИЕ !!! ТАКОЕ БАБЛО ПОЛУЧАТЬ и работать на врагов Украины--это надо уметь !!!!!
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06.12.2020 19:10 Відповісти
Гоблина пригласил владелец канала ,, Наш " , ватник и малорос Мураев , которого нужно посадить на кол !
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06.12.2020 19:16 Відповісти
да х. что ему теперь будет. хетьман сывочелый развел в стране эту сепарню теперь не выведешь
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06.12.2020 19:46 Відповісти
Та чого ж бєздєйствіє - 5 та Прямий вони штормлять дай Боже всім сєпарським...
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06.12.2020 20:11 Відповісти
не будут, их надо от туда вынести всех, и не только их, обнаглели совсем
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06.12.2020 22:02 Відповісти
за озвучивание требований ТЕРРОРИСТОВ в цивилизованных странах сажают в тюрьму !
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06.12.2020 19:16 Відповісти
ну...как бы условно украинский...судя по доступу в студию всякого дерьмеца и дерьмища...
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06.12.2020 19:16 Відповісти
Украинский территориально. Не более.
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06.12.2020 19:28 Відповісти
Нужен еще один обыск на "Прямом".
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06.12.2020 18:54 Відповісти
Причём немедленно , а то смотри ньюс ещё пушидрило пригласит
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06.12.2020 19:04 Відповісти
Не, ну не лайно- канали ж партнерів зеленой влади та її хазяїв обшукувати.
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06.12.2020 19:06 Відповісти
Наш - это ещё мураев или уже медведчук?
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06.12.2020 18:55 Відповісти
Саме тут особливої різниці немає... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 4320
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06.12.2020 18:56 Відповісти
Просто интересно, адвокат уже все скупил или ещё кто-то "сопротивляется".
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06.12.2020 19:05 Відповісти
А какая разница?
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06.12.2020 19:28 Відповісти
Очільник 5-ї колони... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 6631
Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 5931
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06.12.2020 18:55 Відповісти
Сначала мураева в печь. Его гавноканал с журнашлюшками-это вторично.
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06.12.2020 18:56 Відповісти
А за трансляцию главарей террористов канал тоже не несет ответственности? Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 4242 Ню-ню Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 2248
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06.12.2020 18:56 Відповісти
и типа режиссер не знал с каким хреном сейчас будет картинка ?
и не смог после первого его выс*ра (пардон) отключить связь?
значит...вся эта провокация сделана преднамерено - а карать должно мгновенно!
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06.12.2020 19:19 Відповісти
Президент Зеленский убери ТВ каналы российского оккупационного командования с Украины! Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 1787
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06.12.2020 18:56 Відповісти
Щас... Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 1646
Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей - Цензор.НЕТ 2030
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06.12.2020 18:59 Відповісти
Вот если бы там Петя выступал - тогда да , а так всего то какой то русько мирец
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06.12.2020 19:10 Відповісти
Це не гості цього смітника, це їхні спонсори.
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06.12.2020 18:57 Відповісти
Мураєв - це шлюшка рижої мразі, опоблоку. А опзж - це мертвечуковські, *****. Між ним є конфлікт, але лише особистністний конфлікт, і не більше того.
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06.12.2020 19:02 Відповісти
Ладно, допустим, "Наш" не отвечает за мнение своих "гостей" и "друзей" - врагов Украины... А, когда он, наконец, ответит за собственную пропаганду сепаратизма и коллаборационизма, направленные на развал государственности?
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06.12.2020 19:02 Відповісти
Нафига таких вообще на эфир пускать?
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06.12.2020 19:02 Відповісти
Да ребята, далеко пойдём! Обыски на патриотическом "Прямом", а сепарам-время в прайм-тайм!
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06.12.2020 19:03 Відповісти
Як там написано в одному творі: "Мовчіть, принцесо! Ви так невинні, що можете сказати страшні речі". Бо якщо справжній власник "Прямого" - Президент Порошенко, або його найближче оточення, то це значить, як мінімум, три важливі речі. Перше: нинішній Президент та його друзі порушують закон про прозорість медіавласності, який передбачає розкриття імен справжніх власників каналів. Ми і раніше підозрювали, що нинішній власник - екс-регіонал Макеєнко Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 3640 - просто звичайна підставна особа, яка погодилася собою прикрити справжніх господарів каналу....Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник - 24 Канал....
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06.12.2020 19:12 Відповісти
Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 1012 Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 1012 Лубный с лубяными глазами:

"Прямий - то Порошенко" Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 1012
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06.12.2020 19:22 Відповісти
Блевотный канал с такими же ведущими и гостями
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06.12.2020 19:04 Відповісти
шарія часто пускають до себе
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06.12.2020 19:06 Відповісти
Про несоблюдения Украиной минских...
-Я, например, отчётливо понимаю, что есть несоблюдение. Но на что же вы рассчитывали, "товарищ путин", когда начали вести против Украины гибридною войну?Хотели "гибридную"?Так получите! Что в плане договоров о статусе этой войны все будет гибридно и по лекалам, а в выполнение "гибридных договоров"- все по настоящему? Нет, товарищ путин. Украина будет вас морочить по санкциям ещё долго- по все правилам "настамнет".
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06.12.2020 19:06 Відповісти
Зеленский продолжает практику Порошенко по внедрению в информационном поле Украина ВатаТВ ,видимо ни тот ни другой не догоняют ,что это СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для страны ,поэтому ШАБАШ этот прокацапский пора заканчивать ! Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 3470
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06.12.2020 19:09 Відповісти
На жаль нікому закінчувать. Цим і користуються "наші", "112"... (
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06.12.2020 19:14 Відповісти
Ну якщо СБУ не проти таких гостей в українських ефірах...
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06.12.2020 19:10 Відповісти
"Мирошник выступил в эфире ток-шоу на телеканале "Наш" по видеосвязи 4 декабря. Его представили участником политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске" - тільки за брехню про "участника политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске" цей анал заслуговує як мінімум, попередження від нацради. Тому що учасниками ТКГ є ОБСЄ, Україна і касапи; і ніяк не сепари-колаборанти-терористи.
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06.12.2020 19:10 Відповісти
Як де? На українських, точніше проукраїнських каналах обшуки проводять. (((
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06.12.2020 19:12 Відповісти
Як би його пом"якше прокоментувати.... я глибоко обурена !!! Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 2787
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06.12.2020 19:11 Відповісти
Вот только один вопрос, когда эта ***#ная ЗЕвласть закроет этот сепарский канал ??!!! или как всё норм ?? Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 7138
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06.12.2020 19:12 Відповісти
эта ***#ная ЗЕвласть из "простой совецкой еврейской семьи" - делайте выводы господа-панове !
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06.12.2020 19:28 Відповісти
'ляді, готують підгрунтя для світового визнання громадянської війни в Україні. Погані на москальщине значить справ, раз задіяли своїх прибічників в середині країни
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06.12.2020 19:13 Відповісти
А де наша Герасімюк, чому у рота води набрала. Чи це не є порушенн каналом етичних норм. Вони по-кроково випробовують нас на присутність сепар у нашому житті
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06.12.2020 19:16 Відповісти
А чи могло таке статись як в країні був Президент Порошенко? Ні, не могло! Бо в нас не має президента, а є наркоман недомірок малороський.
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06.12.2020 19:18 Відповісти
Да ладно уже. Порошенко дал Медведчуку всё.
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06.12.2020 19:23 Відповісти
Информационная война в тылу. Просто нет слов.
Я телевизор уже года четыре не смотрю,но замечаю как знакомые,которые раньше уверенно были за Украину, теперь глаголят мыслями телевизионными. Ведь большая масса смотрит их телевидение.
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06.12.2020 19:19 Відповісти
это точно !

ТЕЩА ФИГАЧИТ ФРАЗАМИ РАБИНОВИЧА !!!!

УЖАС !!!!! Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 995
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06.12.2020 19:30 Відповісти
Ребята, проще долбать "Прямой" канал и всячески затыкать ему рот. Ведь там много напрягаться не нужно, законопослушные люди предоставляют все, что требуют "человечки", даже самое бредовое. А вот за НАШистов стеной встанет вся псевдоюридическая нечисть Украины и соседнего государства-агрессора. Да и зе! они ИНОГДА подлизывают, но видимо,. этого достаточно, и их не трогают. ОНИ СВОИ, если топят против ПОРОШЕНКО!
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06.12.2020 19:21 Відповісти
Для ролевых игр нужна другая обстановка. 😂
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06.12.2020 19:21 Відповісти
ЛОЛ
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07.12.2020 00:09 Відповісти
Нагадаємо, раніше канал «Наш» провів інтерактивне голосування з пропозицією глядачам відповісти на запитання «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?». Також на каналі випустили антиукраїнський відеоролик до Дня Незалежності.

https://detector.media/infospace/article/183110/2020-12-06-kanal-nash-nadav-slovo-v-efiri-tokshou-odnomu-z-vatazhkiv-lnr/
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06.12.2020 19:25 Відповісти
При Зебиле такое будет продолжаться и не раз.
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06.12.2020 19:25 Відповісти
договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины"Источник: https://censor.net/ru/n3235290
Сепар какой то, не?
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06.12.2020 19:29 Відповісти
если редакция не несет ни за что ответственности и не разделяет якобы мнения выступающего, это позволяет этому прокуйловскому каналу запустить в эфир соловьева скабееву машку захарову няшку и других ********* включая шрйгу лаврушку итсамого куйла. канал то не за что отвественности не несёт!!! действительно, это настоящая рашистская психологическая война против Украины!
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06.12.2020 19:32 Відповісти
ну,тут вопрос только к телеканалу и органу его контроллирующему.
к этому случайному забулдыге вопросов нет.
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06.12.2020 19:40 Відповісти
Почему террористы выступают по украинским каналам?
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06.12.2020 19:51 Відповісти
Все эти кацапские и ватные помойки давно нужно закрыть!
И ЗАКРОЕМ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
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06.12.2020 19:54 Відповісти
Интересно телеканал ,,Наш,,где находится?Если на окупированой територии то понятно а если на украинской земле то почему он енще существует, а во вторых как главарь ОРЛО безпрепятственно очутился на украинской територии не смотря на всевидящее око СБУ и погранцов?И почему его не арестовали зная что он главать сепаратистов?
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06.12.2020 20:06 Відповісти
Он присутствовал в студии виртуально - с ним общались по сети
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07.12.2020 00:08 Відповісти
Но н сам же ворвался в эфир а по предварительной договоренности,а это начит что ,,Наш,, имеет тесные отношения из сепаратистами.Не удивлюсь если их и финансирует.
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07.12.2020 05:59 Відповісти
редакція повинна відповідати кого запрошує в студію
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06.12.2020 20:07 Відповісти
Коли сепарська мерзота в телеефірі України ,це спланована диверсія ,може пора закрити канали п'ятої колони ,де ви там нац. рада?
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06.12.2020 20:08 Відповісти
А за "гостей" ви відповідаєте? Пі@араси!
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06.12.2020 20:12 Відповісти
Ента ж тока начало...
Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей - Цензор.НЕТ 1749
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06.12.2020 20:14 Відповісти
Врагов в гости не приглашают
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06.12.2020 20:16 Відповісти
Какой он главарь? Пасечник-главарь. А это бесплатное дикторское приложение от луганского областного ТВ, где он ранее был диктором. Он жизни не знает, переговорщик хренов!
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06.12.2020 20:31 Відповісти
он был генеральным директором. И (барабанная дробь!) до сих пор носит звание "заслуженный журналист Украины"
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07.12.2020 00:07 Відповісти
Не,не ....доктор сказал в морг, значит в морг. как понимать прикажите - "нираздиляит"? Раз озвучили ,стало быть разделяете, а посему в морг.
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06.12.2020 20:32 Відповісти
Від "патріотичних" організацій можливо буде попередження, що в наступний раз студія телеканалу буде закидана рожевими свинками.
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06.12.2020 20:49 Відповісти
Это тоже самое, что во время второй мировой по советскому телевидению выступает Гитлер, а советский диктор такой, наша редакция за мнения не отвечает. Всех бы за 5 минут расстреляли, как изменников Родины с полной конфискацией. А Украина сама себя информационно (и не только) уничтожает. Много выступает по каналам ОРДЛО украинских политиков? Там жесткая информационная блокада, там все украинские сайты, как 6 лет заблокированны, только украинцев зомбируют все кому не лень. А потом удивляются почему никто не хочет Родину защищать.
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06.12.2020 20:50 Відповісти
Курви навіть не ховаються
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06.12.2020 21:00 Відповісти
Курви навіть не ховаються
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06.12.2020 21:01 Відповісти
Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш"... Треба говорити правду. Телеканал не український, а телеканал мертвечука куплений за гроші ***** для дестабілізації та пропаганди ************ варіанту вирішення проблеми донбасу. Оце буде правдиво.
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06.12.2020 21:09 Відповісти
Тут подробно
https://youtu.be/I6VrdQa2ZXg
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06.12.2020 21:14 Відповісти
ТВ канали наш, 112, zik, Нью Ван, це ворожі до України ЗМІ тому повинні бути закриті за кремлівську пропаганду. Вони спотворюють реальні події і ******** Україну ЗСУ, УКРАЇНЦІВ, ПАТРІОТІВ.
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06.12.2020 21:29 Відповісти
Расстрелять.
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06.12.2020 21:54 Відповісти
Три раза назвали Мирошник, а два раза Мельник. Так кто он на самом деле?
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06.12.2020 22:04 Відповісти
рабинович
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06.12.2020 22:19 Відповісти
Слово "мирошник" в переводе с украинского - мельник. Редактор тупо и решительно воспользовался гугл-переіодчиком и не "причесал" подстрочный перевод.
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07.12.2020 00:05 Відповісти
Грьобаний стид... Більше мені сказати нічого...
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06.12.2020 22:08 Відповісти
Когда уже СБУ займется этим говноканалом?
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06.12.2020 22:18 Відповісти
А ДЕ Ж НАЦРАДА ПО ТБ ЧИ ВОНИ ТІЛЬКИ З ПОДАЧІ ЗЕ-КОМАНДИ КОШМАРЯТЬ ПРЯМИЙ ТА 5-Й
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06.12.2020 22:20 Відповісти
Цікаво чи під час 2-ї світової війни журналісти США та Британії брали інтерв'ю у Гітлера та транслювали по радіо?
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06.12.2020 22:44 Відповісти
а нахера было Мирошника туда приглашать, что другого не нашли спикера?... Миришник это неадекват, который вечно гонит пургу и не отвечает за свои слова
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06.12.2020 23:15 Відповісти
ну вот теперь Мирошник херни наговорил всякой, а телеканалу "Наш" отвечать за это.... выходит, на телеканале работают идиоты, которые не понимали что так будет
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06.12.2020 23:18 Відповісти
Занятно, когда редактор пользуется гугл-переводчиком - и Мирошник превращается в Мельника
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07.12.2020 00:03 Відповісти
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь остался доволен.
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07.12.2020 03:30 Відповісти
Не верю, что ХЕРасимючка будет когда то сидеть, но у Бога варианты неисчерпаемы.
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07.12.2020 16:54 Відповісти
 
 