Ватажок ОРЛО Мірошник в ефірі телеканалу "Наш" заявив, що Донбас не в складі України. Ведучий пізніше зазначив, що редакція не відповідає за думки гостей
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Один з ватажків непідконтрольної частини Луганщини Родіон Мірошник в ефірі українського каналу "Наш" звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей і заявив, що "Донбас не перебуває в складі України".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа, 4 грудня в ефірі токшоу на телеканалі "Наш" через відеозв'язок виступив один із ватажків так званої "ЛНР" Родіон Мірошник. Його представили як учасника політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Під час ефіру Мірошник він звинуватив Україну в недотриманні Мінських домовленостей, заявив, що бойовики воюють у тому числі зброєю, яку їм начебто продає Україна. За його словами, Росія "не є учасником конфлікту на Донбасі", а територія Донбасу начебто не перебуває у складі України, тому на неї "не поширюється українське право".
Ведучий Макс Назаров після слів гостя ефіру кілька разів повторив, що і Донбас, і Крим є частиною України. Він також сказав, що редакція не несе відповідальності за думки Родіона Мірошника та інших гостей. Спілкування із представником "ЛНР" він назвав "рольовою грою у ТКГ".
Будь ласка, зачекайте...
и не смог после первого его выс*ра (пардон) отключить связь?
значит...вся эта провокация сделана преднамерено - а карать должно мгновенно!
"Прямий - то Порошенко"
-Я, например, отчётливо понимаю, что есть несоблюдение. Но на что же вы рассчитывали, "товарищ путин", когда начали вести против Украины гибридною войну?Хотели "гибридную"?Так получите! Что в плане договоров о статусе этой войны все будет гибридно и по лекалам, а в выполнение "гибридных договоров"- все по настоящему? Нет, товарищ путин. Украина будет вас морочить по санкциям ещё долго- по все правилам "настамнет".
Я телевизор уже года четыре не смотрю,но замечаю как знакомые,которые раньше уверенно были за Украину, теперь глаголят мыслями телевизионными. Ведь большая масса смотрит их телевидение.
ТЕЩА ФИГАЧИТ ФРАЗАМИ РАБИНОВИЧА !!!!
УЖАС !!!!!
https://detector.media/infospace/article/183110/2020-12-06-kanal-nash-nadav-slovo-v-efiri-tokshou-odnomu-z-vatazhkiv-lnr/
Сепар какой то, не?
к этому случайному забулдыге вопросов нет.
И ЗАКРОЕМ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
https://youtu.be/I6VrdQa2ZXg