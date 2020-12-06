УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12919 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
765 9

Виборчі дільниці в Кривому Розі закрилися вчасно, надійшло 30 повідомлень про порушення, - Нацполіція

Виборчі дільниці в Кривому Розі закрилися вчасно, надійшло 30 повідомлень про порушення, - Нацполіція

Виборчі дільниці на виборах мера Кривого Рогу завершили роботу вчасно, в поліцію надійшло 30 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції Нацполіції України.

"Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження.

За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення.

Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів.

Також читайте: Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Кривий Ріг (1348) місцеві вибори (1366) порушення (604) Нацполіція (15138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вилкул понял что пора линять. Хотя на нем еще пахать можно.
показати весь коментар
06.12.2020 21:31 Відповісти
Доживи до його років- побачимо твою "борозду"," пахар")))
Ю́рий Григóрьевич Ви́лкул - украинский общественный, политический и государственный деятель, профессор, доктор технических наук. Городской глава Кривого Рога. Википедия
Дата и место рождения: 14 ноября 1949 г. (возраст 71 год), Кривой Рог
показати весь коментар
06.12.2020 21:34 Відповісти
Дуже знаковим буде результат виборів. Будь-який результат.
показати весь коментар
06.12.2020 21:32 Відповісти
Почему выборы не дают нам результатов, что не так?
показати весь коментар
06.12.2020 21:33 Відповісти
Бо обирати треба тих, хто примусить працювати, а не тих, хто дозволить ледарювати.
показати весь коментар
06.12.2020 21:36 Відповісти
на выборах мэра Кривого Рога
Хіба ревуть воли, як ясла повні? (с)
показати весь коментар
06.12.2020 21:39 Відповісти
Чьото іспитиваю огиду до словосполучення крывой рог.
показати весь коментар
06.12.2020 22:01 Відповісти
ну і дурепа.. Огиду треба .. коли чуєшь Магадан або Москва..
Це українське місто.. приїдь і подивись скількі синів Кривбасу віддало життя.. обороняючі Україну..
Так шо засунь своє словосполучення... кудись подалі, бо сама огидна
показати весь коментар
06.12.2020 22:22 Відповісти
тем более что по предварительным данным там побеждает (если можно так сказать) ОПэзаЖист - Костя Павлов...
показати весь коментар
06.12.2020 22:24 Відповісти
 
 