Виборчі дільниці в Кривому Розі закрилися вчасно, надійшло 30 повідомлень про порушення, - Нацполіція
Виборчі дільниці на виборах мера Кривого Рогу завершили роботу вчасно, в поліцію надійшло 30 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Криворізького відділу поліції Нацполіції України.
"Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження.
За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення.
Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів.
Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.
Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.
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Ю́рий Григóрьевич Ви́лкул - украинский общественный, политический и государственный деятель, профессор, доктор технических наук. Городской глава Кривого Рога. Википедия
Дата и место рождения: 14 ноября 1949 г. (возраст 71 год), Кривой Рог
Хіба ревуть воли, як ясла повні? (с)
Це українське місто.. приїдь і подивись скількі синів Кривбасу віддало життя.. обороняючі Україну..
Так шо засунь своє словосполучення... кудись подалі, бо сама огидна