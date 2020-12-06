Індонезія отримала першу партію вакцини від COVID-19 із Китаю, вакцинація розпочнеться після оцінки профільного Нацагентства, - президент Джоко Відодо

Індонезія отримала 1,2 мільйона доз китайської вакцини Sinovac Biotech Ltd, випробування якої тривають у країні з серпня.

Про це 6 грудня президент Джоко Відодо сказав на онлайн-брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Він додав, що на початку січня уряд планує отримати ще 1,8 мільйона доз.

Випробування вакцини Sinovac також відбуваються в Бразилії і Туреччині, а проміжні результати щодо ефективності в Бразилії очікуються до середини грудня.

Очікується, що в цьому місяці Індонезія також отримає поставки сировини для виробництва 15 мільйонів доз і матеріалів для 30 мільйонів доз в наступному місяці, сказав президент.

За словами Джоко Відодо, вакцина все ще потребує оцінки агентства з продовольства і ліків країни (BPOM), водночас як його адміністрація продовжує готуватися до поширення вакцини на великому архіпелазі з населенням 270 мільйонів осіб.

"Ми місяцями готувалися, проводячи моделювання в декількох провінціях, і я впевнений, що, як тільки буде ухвалено рішення, що ми можемо почати вакцинацію, все буде готово", - сказав він.

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