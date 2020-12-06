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Новини
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Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це "заохочує реваншизм"

Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це

Держдепартамент США опублікував правила проведення розіграшу грінкарти в 2021 році, де вказано, що люди, які народилися на території чотирьох островів Південних Курил, мають платити податки в Японії.

Документ опублікували на сайті Бюро з консульських справ Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Зокрема, в уточненні програми віз для іммігрантів різних національностей (DV-2021) зазначили, що "люди, народжені на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, платять податки у Японії".

Водночас люди, народжені в Південному Сахаліні, мають сплачувати податки у Росії.

Як повідомляє японська газета Hokkaido Shimbun, такі нововведення з'явились у правилах проведення розіграшів грінкарт США ще у 2018 році.

Міністерство закордонних справ Росії заявило у відповідь США про "червоні лінії".

"Потрібен ще один доказ, що США ㅡ ревізіоністська держава? За рішенням 1945 року Курильські острови відійшли СРСР. Сьогодні Держдеп [США] ставить під сумнів підсумки Другої Світової війни, заохочує реваншизм. Знайте свої межі і "червоні лінії", йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Спір щодо Курильських островів

Після завершення Другої Світової війни Радянський союз включив до свого складу південні острови Курильської гряди, які належали Японії. Токіо вважає острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомай своїми північними територіями та вимагає від Росії повернути їх, бо СРСР не мав юридичного обґрунтування для включення їх до свого складу. Через не врегульований територіальний спір Японія та Росія досі не підписали мирну угоду після завершення Другої Світової війни.

Держдепартамент США (1615) росія (64958) Японія (1197) Курили (55)


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Топ коментарі
+59
Калінінград напрягся в ожиданіі😁
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06.12.2020 23:10
+38
Кёнигсберг будет только рад вернутся в родную гавань
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06.12.2020 23:21
+37
Россия раздает свое гражданство жителям Балтии, Молдовы, Украины и Грузии. Ей видите ли можно, а США нельзя. Самое веселое будет впереди, когда жителям "Калининградской области" начнут давать гражданство Германии, со всеми преимуществами ЕС и Шенгена.
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06.12.2020 23:13
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"Хабомай, Шикотан..." у кацапів, навіть, мізків не вистачило назви змінити.
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06.12.2020 23:47 Відповісти
Изменили до неузнаваемости, чтобы не было похоже на японское. У японцев нет буквы "Ш", поэтому Кунасири стал Кунаширом, а Сикотани - Шикотаном.
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06.12.2020 23:53 Відповісти
А как мордва думала? Нельзя ведь ущимлять японоизычные челюсти. И сахалин и остальные вероломно захваченные кацапней территории уже просятся в состав Великой Нипон.
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06.12.2020 23:51 Відповісти
В Южно Сахалинске возле штаба армиии краеведческий музей очень в японском стиле- с чего бы ?
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07.12.2020 09:34 Відповісти
народжені в Японії. а не громадяни Японії... меморандум від 1956 року.
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07.12.2020 00:08 Відповісти
Кацапы считают что в Украине веселые люди. Не заставляйте их разочаровываться.

Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це "заохочує реваншизм" - Цензор.НЕТ 3780
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07.12.2020 00:16 Відповісти
не грустные, а мрачные и злые. Деликатничает барышня.
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07.12.2020 00:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.12.2020 00:31 Відповісти
ну якщо Крим -расєйський, то Курили - точняк японські... але ж імперська логіка вельми своєрідна
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07.12.2020 01:28 Відповісти
Хрень полная! Разве тараканов считают членами семьи? Тоже самое с отродием оккупантов, кроме как нежелательной живностью назвать никак нельзя! Хотя в современном мире ГРАЖДАНСТВО давно намеренно девальвировано до ПОДДАНСТВА, а кое где и РАБСТВА, поэтому к современному статусу "гражданина" нужно относится как дешевому фарсу и наглому вранью тонкой прослойки УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ!
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07.12.2020 04:49 Відповісти
Никто дальше заголовка не прочитал? Напротив, для жителей и уроженцев Курил это лишняя и практически непреодолимая морока при получении Грин-карты. Ибо жителю Курил, чтобы подать документы на проживание в США нужно будет доказать, что он платит налоги в бюджет Японии. А не кацапии, как сейчас.
А то все уже тут решили, что уроженцам Курил теперь куча преференций будет. Напротив, оккупанты должны или свалить на родину, или сидеть в своем угле, а не уезжать в "нескрепные" США
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07.12.2020 06:48 Відповісти
Все правильно... А то зараз, як тільки встане питання про перехід островів південної Курільської гряди в склад Японії, "народжених на Курілах" стане стільки, що, навіть якщо їх "паставить стройными рядами", то все одно території не вистачить... Адже як уміють в Росії фальсифікувать статистику і документи, ми знаємо... Он, Ізраїль вже задихається від "смердежу "портянок" "євреїв усіх мастей", що наповзли з Росії... Люди Ізраїлю, взагалі-то, потрібні, однак, не з "кацапським" менталітетом... Тому почали вводить обмеження саме для вихідців з Росії. А США роблять те саме, "страхуючись" від можливого напливу "панаехав", що спробують пролізти в США, користуючись цією лазівкою... Адже американці почали "діять на випередження" - як тільки в Росії "закипить", звідти побіжить уся "шолупонь". А вона їм потрібна? Нормальні люди з Росії вже виїхали. А решта хай жеруть один одного... Скоро і наші "родичі" згадають, що "ани в Украине радились"!...
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07.12.2020 08:06 Відповісти
Сапог янки топчет крымскую землю.....Не ?
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07.12.2020 08:58 Відповісти
Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це "заохочує реваншизм" - Цензор.НЕТ 5156
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07.12.2020 13:33 Відповісти
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