Чоловік у скейтпарку Миколаєва почав стріляти в хлопця, який нібито намагався побити його, - поліція

У скейтпарку біля спорткомплексу "Надія" в Миколаєві 43-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї по неповнолітньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Зазначається, що 6 грудня вдень до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу "Надія" чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю.

Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

У відділі поліції 43-річний чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.

16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Проте, незважаючи на домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство,", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Адже такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці — не є справою особистого обвинувачення, та були небезпечні для оточуючих.

Вилучений пістолет направлений на експертизу. Поліція перевірятиме законність отримання дозволу на зброю. Триває досудове слідство.

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