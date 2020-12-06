Чоловік у скейтпарку Миколаєва почав стріляти в хлопця, який нібито намагався побити його, - поліція
У скейтпарку біля спорткомплексу "Надія" в Миколаєві 43-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї по неповнолітньому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.
Зазначається, що 6 грудня вдень до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу "Надія" чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.
Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю.
Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.
У відділі поліції 43-річний чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.
16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.
Проте, незважаючи на домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство,", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Адже такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці — не є справою особистого обвинувачення, та були небезпечні для оточуючих.
Вилучений пістолет направлений на експертизу. Поліція перевірятиме законність отримання дозволу на зброю. Триває досудове слідство.
Будь ласка, зачекайте...
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У відповідь було завдано таких самих легких тілесних ушкоджень - де тут перевищення меж самооборони?
Якщо з водяного пістолета по ногах - то скоріш за все ні
Думаю, юридично це можна було б повернути на самооборону )))
Тіки вас в АТО не пускають, щоб не закінчити війну перемогою у москві занадто швидко
Я просто хотів пожартувати, що ви такі круті, що удвох голіруч зможете перебити усіх бандюків в ОРДЛО
(на відміну, звісно, від нас, диванних воєнів )
Без образ, будь-ласка
Це як найбільш ймовірна версія.
Какую угрозу представляет убегающий человек, который ничего не украл?
Как пояснить необходимость стрелять на поражение?
Полагаю, у мужика будут реальные проблемы.
С другой, стороны, если все(!) на площадке предполагают наличие оружия у каждого участника ситуации, то вероятность конфликта уменшается.
Зачем из-за пустяка проверять, кто лучше стреляет?
должны быть наказаны оба. у мужика все серьезное могут закрыть не было необходимой самообороны т к его жизни и здоровью ничего не угрожало но порешает тем более недоросль уже без претензий.а малому вбить в тупую бошку что если что -то идет к конфликту то для этого есть полиция не надо провоцировать и вступать в драку. ну а с детьми гулять на детских площадках а не лезть в скей-парк где подростки выплескивают избыток энергии
https://www.youtube.com/watch?v=IOm3Ju9ccyE
в двох хвилинах - парк з деревами та лавками яким чудово можна гуляти з каляскою.
скажіть будь ласка:
- для чого цей бик вперся саме на територію скейт-парку де бетон та трампліни й жодної лавки аби воно сіло?
- для чого воно всілося безпосередньо на трамплині заважаючи підліткам кататися?
чи хотіло воно конфлікту? та безперечно. й обрало для демонстрації себе підлітків сподіваючись, що ті будуть мовчки дивитися на бикування дорослого довбойоба.