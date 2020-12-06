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Новини Силовики
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Чоловік у скейтпарку Миколаєва почав стріляти в хлопця, який нібито намагався побити його, - поліція

Чоловік у скейтпарку Миколаєва почав стріляти в хлопця, який нібито намагався побити його, - поліція

У скейтпарку біля спорткомплексу "Надія" в Миколаєві 43-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї по неповнолітньому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області.

Зазначається, що 6 грудня вдень до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля спортивного комплексу "Надія" чоловік вчинив стрілянину по неповнолітньому.

Зі слів 43-річного чоловіка, конфлікт між ним та неповнолітнім стався через намагання підлітка його побити. Через що чоловік і застосував зброю.

Під час огляду неповнолітнього медпрацівники встановили, що проникаючих поранень на тілі хлопця немає.

У відділі поліції 43-річний чоловік добровільно видав правоохоронцям пістолет із набоями травматичної дії та надав дозвільні документи на його носіння і зберігання.

16-річний учасник конфлікту у присутності матері відмовився від подальшого розслідування події та заявив, що жодних претензій ні до кого не має.

Проте, незважаючи на домовленості сторін конфлікту, за вказаним фактом слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство,", що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Адже такі хуліганські дії, вчинені з використанням зброї у публічному місці — не є справою особистого обвинувачення, та були небезпечні для оточуючих.

Вилучений пістолет направлений на експертизу. Поліція перевірятиме законність отримання дозволу на зброю. Триває досудове слідство.

Також читайте: Жодних пострілів біля кордону з РФ не фіксувалося, - Держприкордонслужба щодо заяви ФСБ про спробу прориву з України трьох невідомих

Миколаїв (1794) Нацполіція (15138) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+13
Стрелок, ты не прав. Да, у нас не карается законом нахождение с детьми на скейтплощадках, беговых дорожках, велосипедных дорожках. Но если ты не совсем быдло, то понимать, для чего построены эти сооружения должен. Ну не ставят же мангалы люди на детских площадках? Правильно? А почему у спортсменов и подростков не должно быть своих зон?
Знаешь прикол в Германии с велосипедными дорожками? Если ты пешеход, идущий по дорожке, то велосипедист будет тебя пытаться СПЕЦИАЛЬНО сбить, а потом будет орать , как потерпевший и звать полицию, а тебе еще и штраф впаяют. И это ПРАВИЛЬНО. Потому что велодорожка - для велосипедов, скейт-парка - для роллеров и скейтеров, беговые дорожки - для бегунов, а детские площадки - для детей с родителями. И ничего здесь изобретать не надо. Жаль, что парень был один и мужику не вломили - явно заслужил. Все выводы сделал из твоего же видео.
P.S. : Жутко бесит, когда бежишь по прорезиненной беговой дорожке, а перед тобой какой-то у...бок собачку выгуливает или несколько тупых куриц с колясками. А на местном форуме эти же курицы говорят что-то типа: "где хочу, там и хожу". Оно-то так. Но параллельно идет жесткая дорожка из плиток в несколько раз шире - почему бы тебе с коляской не ехать там?!... Накипело. Так что здесь я полностью на стороне скейтера. Молоток парень - свои права нужно отстаивать!
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07.12.2020 01:21
+12
ну там дело было не так немного
мужик с семьей пришел на площадку с ребенком. на площадке какой то умник поставил "трамплин" для скейтеров. Мужик вначале просил не кататься пока ребенок на площадке маленький. Но скейтеры его послали нах. тогда мужик встал на трамплине не давая скейтерам прыгать. но один дебил таки решился. слово за слово. пацан замахнулся. мужик кинулся к коляске (детская сидячая) за стволом и скейтер его пнул. и начал убегать. в общем как то так
видео есть в сети
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06.12.2020 23:37
+9
Стрелок - ты идиот? Вообще то это именно парк для катания. Если мужику не нравиться, что там катаються - может пойти отуда нахер. Даже в новости написанно - в скейтпарке.
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06.12.2020 23:43
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а для здоров'я?
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07.12.2020 00:04 Відповісти
В чем угроза здоровью?
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07.12.2020 00:18 Відповісти
угроза отримати легкі тілесні ушкодження.
У відповідь було завдано таких самих легких тілесних ушкоджень - де тут перевищення меж самооборони?
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07.12.2020 00:21 Відповісти
Если в человека стреляют на поражение и промахиваются то по твоему это не покушение на убийство?
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07.12.2020 00:43 Відповісти
дивлячись з чого стріляють і куди саме.
Якщо з водяного пістолета по ногах - то скоріш за все ні
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07.12.2020 00:51 Відповісти
Ну тогда если женщина "стреляет глазами", то можно и пристрелить ее из Глока.
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07.12.2020 00:56 Відповісти
якщо вона так стріляє, що у вас майже інфаркт - то можливо )))
Думаю, юридично це можна було б повернути на самооборону )))
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07.12.2020 01:03 Відповісти
хоч і трохи збочену )))
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07.12.2020 01:04 Відповісти
Это Пашинский решил, что правильно? Или цилком та повнистю чэсний та нэупэредженый суд?
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07.12.2020 00:06 Відповісти
Это 5..))
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07.12.2020 00:10 Відповісти
9/10 этих Хероев в реальной ситуации даже пистолет не успеют вытащить и будут лежанхть без сознания после первого удара.
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07.12.2020 00:10 Відповісти
звісно, тіки ви двоє - Ремби небаченого фронту.
Тіки вас в АТО не пускають, щоб не закінчити війну перемогою у москві занадто швидко
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07.12.2020 01:06 Відповісти
про врага та зрадника - то ти сам себе накрутив.
Я просто хотів пожартувати, що ви такі круті, що удвох голіруч зможете перебити усіх бандюків в ОРДЛО
(на відміну, звісно, від нас, диванних воєнів )
Без образ, будь-ласка
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07.12.2020 01:34 Відповісти
Яжемать скоріш за все на мізки капала, що її не слухаються на скейтпарку шмаркачі, ось рембо місцевого розливу і пішов з'ясувати стосунки.
Це як найбільш ймовірна версія.
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07.12.2020 01:09 Відповісти
Да тот толстожопый карлик сам "яжемать". Мужиком, мужчиной, пацаном или кем-то подобным назвать его язык не поворачивается.
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07.12.2020 02:18 Відповісти
Нужно всем раздать по короткостволу. Через месяц мы победим коронавирус и можно будет спокойно гулять на улице.
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07.12.2020 00:42 Відповісти
а ще на поіздах не їздіть, бо дитина хоче погуляти по шпалах
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07.12.2020 01:10 Відповісти
Мужик гнался за ребенком и стрелял в него.
Какую угрозу представляет убегающий человек, который ничего не украл?
Как пояснить необходимость стрелять на поражение?

Полагаю, у мужика будут реальные проблемы.

С другой, стороны, если все(!) на площадке предполагают наличие оружия у каждого участника ситуации, то вероятность конфликта уменшается.

Зачем из-за пустяка проверять, кто лучше стреляет?
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07.12.2020 00:52 Відповісти
Дивно, взагалі-то яжматєрі кидаються на людей захищаючи своїх лічінок, а тут чоловік та ще й з пушкою. Скейт парк для того й зроблений, щоб там кататися, а дітей вигулювати треба у безпечних місцях та іншим не заважати відпочивати.
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07.12.2020 01:34 Відповісти
А что того с гандоно стрела может сделать? Им нормально и собак не отпугаешь. Еще и разрешение есть и использовал по назначению. Дибил получил пару синяков. Мне лучше с травмата нашего кто зарядил 50Дж, чем какой то "Кличко" под дых с кулачины.
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07.12.2020 03:50 Відповісти
Ну во первых, из видео видно, что чувак с ребенком пришел на скейт площадку. Зачем он пришел в место, где катаются на скейтах? Там было 3 трамплина и вполне логично, что будут кататься именно по ним. Типичный "я же батя". Момент второй. Он уже имел при себе пистолет, из чего я могу сделать вывод, что этот случай не единственный и брал он его для того, чтобы иметь "власть" над теми, кто делает ему замечания или прогоняет из подобных мест из-за его хамского поведения. Не знаю, почему пацан отказался от заявления, возможно, этот мужик не простой и угрожал как-то, но то, что я видел на видео - это мужик стоял прямо на месте, где катаются на скейтборде, и наверное, слов не понимал, из-за чего, подростки решили поговорить с ним на языке силы. Возможно, он даже провоцировал их на удар, чтобы это походило на "самозащиту".
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07.12.2020 04:59 Відповісти
Пересмотри видео. Драку начал тоже мужик. Он практически сбил пацана ногой со скейта. Точнее пацан среагировал чуть раньше, но намерения мужика видны отчетливо. От заявления в такой ситуации в 99,9% случаев отказываются после выплаты определенной суммы денег и пострадавшему, и ментам.
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07.12.2020 13:01 Відповісти
я смотрю тут многие недогоняют что такое правовое государство и соблюдение норм закона.
должны быть наказаны оба. у мужика все серьезное могут закрыть не было необходимой самообороны т к его жизни и здоровью ничего не угрожало но порешает тем более недоросль уже без претензий.а малому вбить в тупую бошку что если что -то идет к конфликту то для этого есть полиция не надо провоцировать и вступать в драку. ну а с детьми гулять на детских площадках а не лезть в скей-парк где подростки выплескивают избыток энергии
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07.12.2020 07:11 Відповісти
как только противник отступил - стрелять мужик права уже не имел, посодют
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07.12.2020 07:14 Відповісти
школьники наглые ныньче, не удивлюсь если сыр бор из за малолеток начался
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07.12.2020 07:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/220029 місце де каталися підлітки це спеціально облаштована закрита територія скейт-парку
https://www.youtube.com/watch?v=IOm3Ju9ccyE
в двох хвилинах - парк з деревами та лавками яким чудово можна гуляти з каляскою.
скажіть будь ласка:
- для чого цей бик вперся саме на територію скейт-парку де бетон та трампліни й жодної лавки аби воно сіло?
- для чого воно всілося безпосередньо на трамплині заважаючи підліткам кататися?
чи хотіло воно конфлікту? та безперечно. й обрало для демонстрації себе підлітків сподіваючись, що ті будуть мовчки дивитися на бикування дорослого довбойоба.
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07.12.2020 09:20 Відповісти
эти казаки и журналисты без ствола и за хлебом не выйдут
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07.12.2020 08:05 Відповісти
Я поддерживаю скейтера, потому как знаю, что есть люди, которые , родив ребёнка, считают, что им все должны. Должны , первое, много денег, второе, всегда и везде все уступать, даже если это место , не предназначенное для детей, должны бесплатные детсады и школы с питанием и продленкрй. При этом мама очень часто сидит дома. Знаю это место в Николаеве, потому как там рядом теннисные корты. Корты очень хорошие, есть спонсоры, много талантливых детей в Николаеве хорошо играют, благодаря поддержке именно города. И, вообще, все, что выводит ребёнка, особенно тинейджера на спортплощадку или просто даже на воздух от компа, должно поощряться, а не с пистолетом бросаться на ребёнка.
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07.12.2020 09:37 Відповісти
А якби у нього був бойовий пістолет...
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07.12.2020 11:41 Відповісти
Зачем вообще приводить маленьких детей на площадку для скейтов?
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07.12.2020 13:04 Відповісти
На прогулку с ребенком чувак идет с травматом? Наверное чесались руки пострелять.
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07.12.2020 17:00 Відповісти
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