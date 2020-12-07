На Донбасі щонайбільше 3 тис. кадрових російських військових, найвищий чин - генерал-майор ЗС РФ Якубов, - Хомчак
За даними української розвідки, на Донбасі щонайбільше три тисячі кадрових російських військових.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Факти", передає Цензор.НЕТ.
"Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам відомий, - генерал-майор Збройних сил Росії Якубов", - повідомив Хомчак.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тисячі осіб. У 1 та 2 АК проходять службу приблизно 3 тисячі кадрових військових ЗС РФ.
Однак, за інформацією військової розвідки України, фіксується відтік військовослужбовців із частин 1 і 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що унаслідок важких соціально-економічних умов більшість населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд громадян 18-50 років.
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А так - все інше правда. Але оця "дрібна" брехня видає в тобі провокатора.
Сама ты провокатор.
Хоча, з 73/43%-ними таке трапляється...