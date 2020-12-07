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На Донбасі щонайбільше 3 тис. кадрових російських військових, найвищий чин - генерал-майор ЗС РФ Якубов, - Хомчак

На Донбасі щонайбільше 3 тис. кадрових російських військових, найвищий чин - генерал-майор ЗС РФ Якубов, - Хомчак

За даними української розвідки, на Донбасі щонайбільше три тисячі кадрових російських військових.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Факти", передає Цензор.НЕТ.

"Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам відомий, - генерал-майор Збройних сил Росії Якубов", - повідомив Хомчак.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що штатна чисельність російських окупаційних військ становить 35,5 тисячі осіб. У 1 та 2 АК проходять службу приблизно 3 тисячі кадрових військових ЗС РФ.

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Однак, за інформацією військової розвідки України, фіксується відтік військовослужбовців із частин 1 і 2 АК та зменшення мобілізаційного ресурсу. Це зумовлено тим, що унаслідок важких соціально-економічних умов більшість населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. У цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд громадян 18-50 років.

Автор: 

армія рф (17250) росія (64969) Донбас (22354) найманці рф (2044) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+14
На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3501
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07.12.2020 01:53
+10
ха..удивил шпиен хомчак !!!.. та у нас в МО , ГШ и в ВСУ - кротов кацапо-диверсантов ни меньше, а может и больше !!! И мудило хомчак - один из них !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2020 01:55
+6
Кацапи в Україні отримали супротивника, який був огидно оснащений і навіть погано одягнений, взутий і нагодований, тільки ось воля до перемоги і відчайдушна сміливість зашкалила всі можливі межі. І це - не вигадка. Жодна армія Європи, наодинці, навіть і не думала протистояти РФ. (с)
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07.12.2020 02:24
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На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3501
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07.12.2020 01:53 Відповісти
ха..удивил шпиен хомчак !!!.. та у нас в МО , ГШ и в ВСУ - кротов кацапо-диверсантов ни меньше, а может и больше !!! И мудило хомчак - один из них !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.12.2020 01:55 Відповісти
это правда. и всю эту шолупень внедрил в мо петюнька мыролюбец.
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07.12.2020 02:18 Відповісти
100 % .. там правда и до петра их было хоть пруд-пруди , но петя совершил прорыв .. падло
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07.12.2020 02:23 Відповісти
Ну и кто тебя умным назовет? Украина еще пока до сих пор стоит. Возможно как раз потому, что кацапскую агентуру в 14-15гг сильно почистили.
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07.12.2020 05:25 Відповісти
правильно зробив, що обох 73/43%зебілів заспамив. За брехню - правила форуму дозволяють.
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07.12.2020 07:41 Відповісти
Я не спамил. Вообще очень редко использую данную функцию. Хотя кто-то действительно сделал правильно.
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07.12.2020 13:06 Відповісти
Если бы ее вовремя почистили, то не сдали бы Крым без единого выстрела
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07.12.2020 07:52 Відповісти
З цим до бандюковича звертайтесь.
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07.12.2020 08:54 Відповісти
Придурок, если бы это было так, то Украины бы не стало еще в 2014-2015. А так просто пришлось подчистить кацапскую агентуру.
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07.12.2020 05:22 Відповісти
Кацапи в Україні отримали супротивника, який був огидно оснащений і навіть погано одягнений, взутий і нагодований, тільки ось воля до перемоги і відчайдушна сміливість зашкалила всі можливі межі. І це - не вигадка. Жодна армія Європи, наодинці, навіть і не думала протистояти РФ. (с)
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07.12.2020 02:24 Відповісти
лично у меня украинская разведка вызывает восхищение... знают что, где, когда, почему, зачем, кто... в общем активно отслеживают интернет и занимаются радиоперехватом... вопрос только один - НАХЕРА НУЖНА РАЗВЕДКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТСЛЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА УГЛА, НЕ ПРОВОДЯ НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ВРАГА? хотя чему удивляться - не могут они по другому... если мэра горловки они пиарили как источника информации, внедрившегося в святая святых и дающего убойную информацию о личном составе, источниках финансирования... ручку поменяли на мозги...
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07.12.2020 03:03 Відповісти
Разведка нужна, чтоб знать куда не нужно стрелять, бо там братишки и разводить войска, чтоб не дай бог навредить братишкам, а лучше указать где и когда оставлять позиции
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07.12.2020 05:30 Відповісти
что тебе мешает идти и осуществить всё то о чём ты советуешь автомат в руки и добровольно в ряды разведки
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07.12.2020 10:22 Відповісти
пане https://censor.net/ru/user/272087, купіть собі будь ласка T-shirt з написом - "мы рождены, чтобы разведка стала пылью, чтобы она никому не нужною не была"... или,как вариант, пошлите кондратюка сдать спортивные нормативы...
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07.12.2020 06:03 Відповісти
Как дети, чесслово. В рамка СЦКК Генштаб Украины и такие же Хомчаки и, пардон, Порошенки, сами приглашали российских генералов на Донбасс. Письменных соглашений нет, только устные (ибо статья). И генерал Рустам Мурадов,ныне командир миротворцами РФ в Карабахе, тоже командовал оккупантами на Донбассе, и да, официально, по приглашению Украины, в криминальной структурке СЦКК. 5 марта 2016 года в районе города Ясиноватая миротворец Мурадов попал под обстрел с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов. Чудом остался жив.
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07.12.2020 06:06 Відповісти
И тебе кондитер в штаны шоколаду наложил?
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07.12.2020 06:58 Відповісти
в СЦКК з "тої сторони" не запрошувались; вони туди командирувались ******.
А так - все інше правда. Але оця "дрібна" брехня видає в тобі провокатора.
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07.12.2020 07:48 Відповісти
не понимаю смысл моей "провокации"? что мы сами приглашаем оккупантов? а в Минских угодах мы с кем общаемся? с командированными ******? А наших кто туда командирует? наше *****?
Сама ты провокатор.
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07.12.2020 19:21 Відповісти
Ти не провокатор? Ти просто - дебіл?
Хоча, з 73/43%-ними таке трапляється...
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09.12.2020 14:56 Відповісти
я выражаю свое мнение. а какое-то ***** почему-то кидает мне личные оскорбления.
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09.12.2020 19:29 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3235310/*********************************************************************************************************..." Сформулировано таким образом что как бв ВСЕГО НИЧЕГО, т.е. очень мало, почти ничего. "Умеют передавать мысль"...
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07.12.2020 07:06 Відповісти
Сразу тоже так показалось---как прочёл. Та два пальца обоссать!
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07.12.2020 15:48 Відповісти
На Донбассе не больше 3 тыс. кадровых российских военных, самый высший чин - генерал-майор ВС РФ Якубов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8315
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07.12.2020 07:12 Відповісти
Дело на Якубова возбуждено?
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07.12.2020 07:12 Відповісти
выведите хоть 3000 и мы проведем выборы
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07.12.2020 07:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AhHELm-dyR0
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07.12.2020 07:34 Відповісти
Как много здесь военных стратегов... Вот прям все знают, как победить. Да, 1 и 2 АК по количеству меньше даже чем ВСУ и, в целом, если закидаем мясом (потому что они тоже уже не та алкота, которая ментовки захватывала) то можем дойти до границы. Только это уже было летом 14-го. А потом был артобстрел с территории рашки (на который мы не могли ответить, поскольку это стало бы поводом для полноценного вторжения) и заход с ее же территории кадровых российских военных. Или вы не знали об этом? Потому 35 тысяч - цифра довольно-таки условная, потому что надо брать в рассчет еще те силы, которые в рашке стоят на границе с Украиной. Это первое. Второе - а что вы собираетесь делать с ОРДЛО? С территорией, где ненавидят Украину и которая наводнена как оружием, так и людьми с боевым опытом? Тут не получится уже действовать силами ВСУ - такие вещи ложаться на МВД. Вот вы пойдете работать участковым в село на Донбассе, зная, что каждую ночь к вам в дом может прилететь граната? Вы будете там вечерами ходить в форме украинского полицейского или нацгвардейца? Да даже на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня жуткая нехватка полицейских. А что будет, если вернем те территории?
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07.12.2020 08:38 Відповісти
Очень правильная мысль. Поэтому многие, и я в том числе считают что нужно отгородиться рвом с крокодилами и ждать, как Азербайджан.
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07.12.2020 09:07 Відповісти
Здається вчора-позавчорва була інфа про 35 тисяч...
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07.12.2020 08:55 Відповісти
Ви не помітили, що цей Хомчак завжди набагато меншу цифру рашистів на Донбасі називає, ніж керівники військової розвідки? Боїться розсердити путіна і зе. Їм може не сподобатись і виженуть Хомчака з роботи, а тут жінка-молодуха-губернаторша має родити. Вона йому треба - ця правда?
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07.12.2020 20:33 Відповісти
как в армии Власова. Была ли она немецкой или то была гражданская война?
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07.12.2020 09:10 Відповісти
так таки это гражданская война...мрази зеленые??
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07.12.2020 09:17 Відповісти
При таких говнокомандуючих ЗСУ---це крах для наших військових.
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07.12.2020 09:46 Відповісти
Все остальніе работники "Вагнера".
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07.12.2020 09:56 Відповісти
Феерический идиот... Или косит под него? "помогающие"... Какие нафиг помогающие, если 1-й и 2-й корпуса это структурные подразделения раша армии... Они финансируются из раша бюджета и выполняют приказы мо рашки...
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07.12.2020 10:20 Відповісти
а що ж ти ***** надумав закуповувати застарілі дани замість БОГДАНИ, виродок?
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07.12.2020 10:59 Відповісти
Ихтамнет? Да, Хомчак? Можно проводить выборы? Ты же именно это хотел сказать?
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07.12.2020 13:10 Відповісти
 
 