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Новини Місцеві вибори-2020
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Пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом на виборах мера Кривого Рогу, - ОПОРА

Пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом на виборах мера Кривого Рогу, - ОПОРА

Під час час повторного голосування на виборах криворізького міського голови літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Громадянської мережі "ОПОРА".

Зазначається, що літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю №121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського Союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосувала саме за цим паспортом.

Поліцейському довелося пояснювати їй, чому члени дільничної виборчої комісії відмовляються видавати бюлетень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори мера Кривого Рогу: дані екзитполів протилежні

В "ОПОРІ" нагадують, що відповідно до Виборчого кодексу України, підставою для отримання виборчого бюлетеня можуть бути паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України).

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Також дивіться: Понад третина виборців проголосувала на виборах мера Кривого Рогу 6 грудня. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кривий Ріг (1351) місцеві вибори (1366) паспорт (1152) СРСР (346)


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Топ коментарі
+31
Очень символично для Кривого Рога.
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07.12.2020 02:13
+23
Бабця 30 років у лісі партизанила?
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07.12.2020 02:58
+19
Мама....!!! Кривбас!.!!
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07.12.2020 02:21
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Очень символично для Кривого Рога.
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07.12.2020 02:13 Відповісти
Вот такие ,за жопоблок и голосуют.
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07.12.2020 07:40 Відповісти
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди....
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07.12.2020 08:34 Відповісти
Мама....!!! Кривбас!.!!
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07.12.2020 02:21 Відповісти
аусвайс ссср не прокатил
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07.12.2020 02:22 Відповісти
Бабця 30 років у лісі партизанила?
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07.12.2020 02:58 Відповісти
Я достаю из широких штанин,

И все возмущённо кричат - "Гражданин!.."

(бабця хоч фізіологічно не громадянин, а громадянка - але совковий пачпорт теж розцінили як своєрідний ексгібіціонізм Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5207 )
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07.12.2020 03:12 Відповісти
вона 30 років ГОЛОСУВАЛА!!!
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07.12.2020 10:37 Відповісти
на гіляку бабку в трусіках
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07.12.2020 03:25 Відповісти
штемпель "Украина", все же стоит - а пенсию как ей выплачивали? може достаточно пачпарта ордла - нашижлюди!
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07.12.2020 03:32 Відповісти
Мутна бабуся!
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07.12.2020 04:00 Відповісти
Не мутна.. сто відсотків бабуся член КПУ..
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07.12.2020 12:36 Відповісти
Цікаво, чи вона має український паспорт.
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07.12.2020 03:58 Відповісти
Неужели во всей комиссии не нашлось человека, который бы объяснил бабке, что без партбилета на украинских выборах паспорт ССср недействительный. Жестоко, но если бы принесла, то новость была бы гораздо круче. А комиссия угорала бы не одну неделю после выборов.
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07.12.2020 04:07 Відповісти
питання: за шо вона живе, пенсія звідки?
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07.12.2020 04:53 Відповісти
Да есть у не все. И партбилет, и украинский паспорт. Просто раньше она перестраховывалась, а сейчас память подводить стала.
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07.12.2020 05:14 Відповісти
*у неё
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07.12.2020 05:16 Відповісти
Совкові паспорти в 90-ті здавали, коли отримували новий українського зразку.
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07.12.2020 08:09 Відповісти
Но особо продуманные, какой эта бабка скорей всего и являлась, изобразили утерю совкового паспорта. Почему и написал про перестраховку. Нечто подобное сейчас делают крысчане и лугандонцы.
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07.12.2020 12:45 Відповісти
мабуть вона у комі була,учора відійшла і пішла на вибори, а тут х.як,союз вагиною накрився))
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07.12.2020 04:12 Відповісти
а в принципе после такого ублюдка-президента, чем еще этот Кривой Рог мог удивить
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07.12.2020 04:17 Відповісти
У бабки маразм (старческая деменция), а вы тут над больной изголяетесь!
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07.12.2020 04:58 Відповісти
Вот и удивляемся потом как же можно было за "такое" проголосовать и кто это сделал.
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07.12.2020 06:25 Відповісти
а каким образом он у неё остался?и есть ли у этой бабки настоящий паспорт?
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07.12.2020 06:33 Відповісти
Уж не некая некоего поца мама ли это?
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07.12.2020 06:35 Відповісти
Рима?
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07.12.2020 07:46 Відповісти
Заметьте, это не я сказал. Рима, Римма?! Какая разница!
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07.12.2020 16:51 Відповісти
Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1533
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07.12.2020 06:48 Відповісти
Надеюсь, бабка на этом паспорте выглядит лучше Рамзеса II ?
Пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту на выборах мэра Кривого Рога, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 522
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07.12.2020 07:08 Відповісти
Саме цікаве, що "Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту" - і я цьому вірю, і мене це не дивує.
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07.12.2020 07:38 Відповісти
Колбаса по 2.20-прочно,в башке засела.
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07.12.2020 07:45 Відповісти
В качестве наказания, отправить жить в мокшандию бессрочно.
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07.12.2020 08:07 Відповісти
А 30 лет назад она тоже пожилая была, чтобы выжить из ума, или это врождённое.
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07.12.2020 08:05 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА
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07.12.2020 08:31 Відповісти
В Польщі , в 90х, перші вибори проходили під гаслом -сховай бабусин паспорт -де через 30 років Польща і где Кривой Рог?.....
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07.12.2020 08:40 Відповісти
У меня такой дома валяется.Умудрился затерять в доме,а после получения нового нашёлся.Так и лежит .Раритет ,однако.
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07.12.2020 08:48 Відповісти
Такая же история... Жена потеряла советский паспорт, получила украинский... Потом за кроватью на плинтусе нашли...
В 16 лет с родителями жила в Якутии, там и получала, половина паспорта на русском, половина на якутском... Раритет...
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07.12.2020 10:15 Відповісти
А, и штамп "УКРАЇНА" в наличии
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07.12.2020 10:17 Відповісти
Уговорили таки бабку жопоблоковцы за гречку.... 30 лет не ходила, а тут встала и пошла....
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07.12.2020 09:31 Відповісти
А кто помнит, когда эти паспорта полностью отменили? И отменили ли законодательно? До конца 90-х они точно были вполне себе действительны. Если фото вклеивать не надо было, либо новую фамилию после замужества брать - то люди и не меняли. Зачем суетиться?
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07.12.2020 09:56 Відповісти
Ну це ж місто КАКАЯРАЗНІЦА
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07.12.2020 11:23 Відповісти
а а а..., я понял, в кривом рогу еще совицкий союз....... а я то всё время думал- шо у нас за гарант такой некомпетентный и сцыкливый родом из этого самого рога. вот теперь все понятно стало. они там в своем рогу всю дорогу мертвечуковцев и рабиновичей выбирают и в очередях за водкой и колбасой стоят. короче совки! спасибо жители кривбасса.... дальше эту футбольную кричалку сами знаете (дежавю панове).
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07.12.2020 12:33 Відповісти
 
 