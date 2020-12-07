Пенсіонерка намагалася проголосувати за радянським паспортом на виборах мера Кривого Рогу, - ОПОРА

Під час час повторного голосування на виборах криворізького міського голови літня жінка намагалася проголосувати за паспортом радянського зразка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Громадянської мережі "ОПОРА".

Зазначається, що літня жінка прийшла голосувати на виборчу дільницю №121674 (вул. Катеринівська, 11) з паспортом неіснуючого вже 29 років Радянського Союзу. Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосувала саме за цим паспортом.

Поліцейському довелося пояснювати їй, чому члени дільничної виборчої комісії відмовляються видавати бюлетень.

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В "ОПОРІ" нагадують, що відповідно до Виборчого кодексу України, підставою для отримання виборчого бюлетеня можуть бути паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України).

Нагадаємо, за посаду міського голови Кривого Рогу борються кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду протягом 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

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