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Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо"

Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі:

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе домогтися перегляду підсумків президентських виборів і залишиться при владі на другий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час мітингу в штаті Джорджія.

"Вони (прихильники демократів. - Ред.) шахраювали і сфальсифікували результати наших виборів. Однак у підсумку ми все одно переможемо", - сказав Трамп.

За словами Трампа, для такого результату потрібні "сміливі люди", завдяки яким "ми скоро зможемо звернутися до Верховного суду".

Такі плани викликали бурхливу позитивну реакцію присутніх на мітингу прихильників Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер

Цей мітинг - перший подібний захід для Трампа відтоді як у США відбулися президентські вибори. Переможцем голосування вважають демократа Джо Байдена, однак Трамп не визнав поразку і має намір через суди добиватися перегляду результатів голосування в низці ключових штатів.

В Джорджію Трамп прибув, щоб підтримати двох місцевих республіканців, яким у січні належить піти на вибори в сенат США. Від результатів цього голосування буде залежати, чи збережуть республіканці більшість в сенаті. Трамп на мітингу припустив, що прихильники демократів можуть і тут спробувати сфальсифікувати результати голосування.

Автор: 

вибори (6683) США (22568) Трамп Дональд (5510)


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Топ коментарі
+24
Был бы жив Немцов, наверное, назвал бы Трампа как в своё время Путина.
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07.12.2020 07:22
+23
Кеш, кеш, гоните кеш. Потрусил лохов уже за 200 лямов зелени.
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07.12.2020 07:16
+23
Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо" - Цензор.НЕТ 7303
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07.12.2020 07:38
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Кеш, кеш, гоните кеш. Потрусил лохов уже за 200 лямов зелени.
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07.12.2020 07:16 Відповісти
Так кажуть що він боргів має більшя мільярда, так що зупинятись рановато!
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07.12.2020 07:31 Відповісти
Поцікавтесь історією бізнесу Трампа. Він бере кредит, будує тауери, продає їх, на отримані гроші шикує. А коли настає час повертати борги- запускає процес банкрутства. Дивує одне: хто йому ще позичає кошти?)))
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07.12.2020 07:38 Відповісти
Кацапи.
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07.12.2020 07:41 Відповісти
да он реально народ больной на головку психика у Трампа требует срочного вмешательства психиатров и иных докторов иных направлений...
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07.12.2020 07:59 Відповісти
шо нам за Трампа переживать?!
свой такой,с диагнозом, имеется
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07.12.2020 08:52 Відповісти
А чим Трампуша відрізняється від Бацькі, чи любимого ним Путіна? Ті також - ідуть на все, щоб зберегти за сбоою владу?
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07.12.2020 12:26 Відповісти
он давно уже полный банкрот - но никто не решается взорвать тот мыльный пузырь- начнется реакция падающего домино....
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07.12.2020 10:34 Відповісти
Бешеная белка взбесилась..
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07.12.2020 10:25 Відповісти
Был бы жив Немцов, наверное, назвал бы Трампа как в своё время Путина.
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07.12.2020 07:22 Відповісти
не просто так он завидовал своему кумиру плешивому диктатору ..
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07.12.2020 07:28 Відповісти
Закручений сюжет)))
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07.12.2020 07:35 Відповісти
Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо" - Цензор.НЕТ 7303
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07.12.2020 07:38 Відповісти
Мокша 100% !
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07.12.2020 07:53 Відповісти
Дурним нема спокою! А ось про американців, був кращої думки. Трамп - абсолютне зло. Світового рівня. Це він розпочав епоху клоунів - Макрон, у Франції, Зєлєн кого в Україні. Потрібно розуміти, що хочеТрамп - уникнути покарання. А от що хочуть американські вівці, то тут не відомо достеменно. Адже з тарифами у них немає такої проблеми, як у нас.
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07.12.2020 07:39 Відповісти
Там не тарифи, а податки. Бояться, що демократи можуть їх підвищити.
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07.12.2020 08:12 Відповісти
Тобто при подачі демократів грабували і палили міста, влаштовували "вільні республіки", брали в осаду суди, самі не розганяли гопоту але відмовлялися від нацгвардії виділеної Трампом. Демократи проштовхнули небезпечне масове голосування по почті, яке відкриває еобмежені можливості вкиду.
І при цьому всьому Трамп - абсолютне зло?
За що ви зібралися Трампа карати? Навть довести до імпічмента не змогли - все розвалилося на стадії слухань.
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07.12.2020 08:13 Відповісти
Навіть владою Трампа не було доведено, що ці "протести" організували демократи. Зате було зафіксовано, що той самий контингент, який чинив погроми, зараз активно "мітингу" саме на підтримку Трампа. 😊
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07.12.2020 08:28 Відповісти
А що там доводити? Чи тобі включити відео про "літо любві" дем.- мера Сіетла?
А може дем.-мера Портленда, у якого 2 місяці суд був в осаді гопоти?
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07.12.2020 08:42 Відповісти
Це ви про ту гопоту, яка зараз за Трампа жопу рве?
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07.12.2020 09:55 Відповісти
При Трампі палили міста, як і при Януковочі. Та організовували "вільні" республіки , як і Донбас та Крим. Почерк один.
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07.12.2020 08:38 Відповісти
Помиляєтесь, в Америці президент не править містами як Янукович. А палили якраз тільки в демократичних містах, там дем.- мери заборонили поліції втручатися і ще й відмовлялися від нацгвардії Трампа.
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07.12.2020 08:45 Відповісти
Trump (имя существительное, перевод с англ.) - козырь. Козырный он парниша ! Но крыша у него поехала.
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07.12.2020 07:41 Відповісти
Tramp - бродяга, босяк и даже проститутка.
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07.12.2020 08:30 Відповісти
Это перевод этого слова, не подумайте чего...
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07.12.2020 08:40 Відповісти
но у него trump, а это типа козырный
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07.12.2020 09:01 Відповісти
Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо" - Цензор.НЕТ 6504
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07.12.2020 07:43 Відповісти
Узбагойся!
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07.12.2020 07:57 Відповісти
4 роки демократи намагалися скинути Трампа і їм це не вдалося. 4 лютого - провалилась спроба імпічмента за "співробітництво з русскіми" яка, як виявилося, базувалася на цілковитій видумці. Цей день можна офіційно вважати початком революції. Події влітку - лише епізод революції, вибори - також. Попереду ще багато подій. Демократи провели репетицію з виведенням гопоти на вулиці. Думаю Трамп теж зробив висновки.
Зараз все так на Америку завязано, що якщо в Америці кашлянуть - то де-інде проблюються.
Причин для радості не бачу для жодної сторони.
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07.12.2020 08:05 Відповісти
"Цілковита видумка" - рудий болван на повну використав адмінресурс, щоб відбитися від звинувачень.
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07.12.2020 08:40 Відповісти
Так демократи вже самі признали. Ти прощолкав.
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07.12.2020 08:46 Відповісти
молодец винторогий полностью точно пересказал методичку кремля..кудахатай громче про гражданскую вону в США ватное отребье
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07.12.2020 08:46 Відповісти
А в тебе світ ділиться тільки на методички Кремля та Києва?
Чи може ти як в дурдомі - хто першим халат надів прокукарікав про методичку кремля, той і доктор?
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07.12.2020 08:53 Відповісти
Т сколько за мову нынче ботам доплачивают?
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07.12.2020 11:18 Відповісти
Доплачують за голову на плечах, так що це тобі не загрожує
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07.12.2020 17:43 Відповісти
Главным петухом будет в тюряге, тоже какая-никая, а власть.
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07.12.2020 08:14 Відповісти
Не завидую сейчас американской полиции, эта рыжая тварь может в оставшиеся дни что угодно учудить.
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07.12.2020 08:18 Відповісти
Тільки чомусь американська поліція остерігається байденітів ще з літа, бо вони не тощо не давали їм робити, а взагалі розігнати хочуть. Забули хто кричав defund the police?
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07.12.2020 08:20 Відповісти
Трампофил, гуляй мокшанским лесом.
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07.12.2020 08:50 Відповісти
Ти спочатку писать навчись українською, кацапчик
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07.12.2020 08:54 Відповісти
Ты уже перечислил своему трампампамчику миллион доляров на суды???
Трамполиз хренов.
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07.12.2020 08:56 Відповісти
Навіщо? Захист конституції - це державна справа, Трамп є гарантор конституції, ніяких грошей не потрібно
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07.12.2020 09:00 Відповісти
Ты не патякай а перечисляй бабло твой любимый кремлёвский аферист без тебя разберёца зачем деньги нужны..иначе зачем он сам их собирает.
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07.12.2020 09:09 Відповісти
а ти менше CNN слухай, а то хватить серцевий удар, як незабаром побачиш що Камала з Пукіним в дьосна цілуються
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07.12.2020 09:13 Відповісти
А Байдену слабо мітінг стороників замутити?
Але ми всі знаємо що: а) слабо, за станом здоров'я б) нема в нього стільки прихильників. Правда?
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07.12.2020 08:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402543, провокуєш на безлад? Покажи лічіко, Rusosraj.
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07.12.2020 08:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/402543 -- ватный провокатор во всю топит за Трампа...и визжит про гражданскую войну в сша
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07.12.2020 08:47 Відповісти
А по суті качапчик що можеш сказати? Моє право топити за кого завгодно. Ти докажи без своїх кацапських матів та цензурування що я помиляюсь.
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07.12.2020 08:57 Відповісти
У вашому дурдомі хто перший халат надів прокричав Рус - той і лікар тіпа не кацап?
Давай де там стороники Байдена - він же "виграв"? Тих що міста палили і грабили ми вже бачили, є ще які-небудь?
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07.12.2020 08:49 Відповісти
Трамп фальсифицировал выборы но за Байдена голосовало так много народу что рыжий кремлёвский вылупок всё равно пролетел..у кацапов паника..ватный утырок проиграл теперь кремлядь визжит про погромы и гражданскую войну в США...
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07.12.2020 08:52 Відповісти
Трамп mail-in voting придумав і пропихнув в закон?
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07.12.2020 08:56 Відповісти
ты тут зря теряешь время любитель рыжего путинского вылупка, лутше бери кредитку и быстрее перечисляй рыжему бабло на суды..
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07.12.2020 08:57 Відповісти
Я не знаю що тобі порадити навзаєм. Бо як у нас тут чхнуть, то у вас проблюються.
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07.12.2020 08:59 Відповісти
Пшёл вон ватный провокатор, отребье дезертирное збежало за границу теперь ещё и понтуеца издеваеца от туда..вышиванку хоть носишь дезертир беженец..
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07.12.2020 09:01 Відповісти
На більше чим "сбежать" фантазії не вистачає? Я наприклад можу бути співробітником консульскої установи за кордоном .
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07.12.2020 09:03 Відповісти
посольства РФ ты сотрудник. Любитель рыжего кацапского вылупка...Хватит патякать, бери кредитку и помогай деньгами своему ватному поцу..много патякаешь а Трампу нужно бабло на суды, а не твоё патяканье...
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07.12.2020 09:05 Відповісти
понад 50% Американців за Трампа - теж напевно кацапи за твоєю логікою?
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07.12.2020 09:11 Відповісти
Так сколько нынче вам свинособакам за мову доплачивают?
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07.12.2020 11:21 Відповісти
За англійську мову не доплачують, вона тут державна
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07.12.2020 17:41 Відповісти
Это так в школе рассказывают на политинформации или на уроках физкультуры?
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07.12.2020 08:58 Відповісти
Мріє про лаври Лукашенка?
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07.12.2020 08:24 Відповісти
Как же Трампушка присосался задом к президентскому креслу! Прямо-таки прирос, привулканизировался. Кремлевский гном не разрешает Дональду сложить лапки и отказаться от борьбы с Байденом. Видимо, очень серьезный компромат на него есть у ху.ла.
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07.12.2020 08:27 Відповісти
А знаєш, в чому "самый ахрененный пипец", у цій справі? Ні, не в Трампі... Трамп, після публікації компромату, для Росії - папірець від з"їденої цукерки... Там проблема в іншому... Кацапи самі бояться публікувать цей компромат... Сказать, чому? Дуже просто - якщо випливе, що Трамп був маріонеткою Росії, то в США підніметься така хвиля антиросійських настроїв, що епоха "маккартизму" і "полювання на відьом" здасться "невинними жартами"... І навіть самі шалені "трампісти" будуть кричать "Розіпніть їх!!! Вони мали нахабство вказувать нам, як нам жить!!!"...
А це для кацапні, що вгніздилася в США - "серпом по яйцях". Украдені в Росії гроші - в банках США, вкладені в їх промисловість, в нерухомість. Сім"ї живуть у США, мають американське громадянство... Гроші, майно - конфіскують, кацапів видворять за межі США... І що робить далі? "Куди піти, куди податься? Кому же "дать", кому отдаться?...". Так що "кіно" - лише попереду...
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07.12.2020 09:11 Відповісти
Згоден, на 100 відсотків.
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07.12.2020 09:31 Відповісти
Так это по любому вскроется, когда трамповы мутные делишки разгребать следователи начнут, и тут вскроется, что давно так американцам никто не хамил.
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07.12.2020 09:49 Відповісти
Чого і пишу, що кацапи самі цього бояться...
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07.12.2020 09:59 Відповісти
Да, после такого в обозримом будущем любой американский, да и вообще западный политик будет по умолчанию руссофоб, хотя бы потому, что бы не дать повод для подозрений в продажности. Сказка кацапских пропагандонов о злом западе, мечтающем уничтожить рассеюшку может стать суровой реальностью
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07.12.2020 10:11 Відповісти
А до 20 січня на якій підставі йому крісло лишати?
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07.12.2020 12:08 Відповісти
Шановна Тет'яна! Білий Дім, згідно з американським виборчим законодавством, ніколи не повинен бути у стані інвентаризації та передачи справ. Там повинна бути завжди дієспроможна адміністрація на чолі з президентом. Незалежно від того, кого обрали президентом, чи встановленні результати виборів комітетом виборців чи ні, і діючий президент й ймовірний його наслідувач ставляться до відому про усі державні справи. Закон США про вибори Президента цієї країни унеможливлює перехідний період, коли один уже колишній, а другий вступаючий на посаду, там на посаді повинна бути в усьому обізнанна людина. Трамп створив прецидент, імітуючи згоду на передачу влади, відмовився надавати інформацію майбутній адміністрації, окрім загальновідомої та неважливої. До 20 січня він має право користуватись туалетом у Білому Домі та іншими зручностями, але такої істерики не очікував ніхто.В США стало традицією, коли переможений вітав з перемогою переможця та закликав націю об'єднатись навколо нового президента ще до закінчення підрахунку голосів, усвідомлюючи що залишок штатів не дають йому перемоги. Так зробив Клінтон, Обама, та колишній претиндент - дружина Клінтона Хіларі. А Трамп виявився звичайною маніакально. істерічкою, яка працює на московію. Але Раша настільки слабка, що не може навіть використати якимось чином вигідну для неї ситуацію. Схоже, кремль має дуже важливий компромат на Трампушку, якщо він так нервує.
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07.12.2020 14:51 Відповісти
"імітуючи згоду на передачу влади"

Звідки це взято?

Яка передача влади? На якій підставі? Тривають суди в кількох штатах. В Джорджії буде перерахунок голосів (за призначенням губернатора Кемпа). Попереду Верховний Суд.

Давайте Вас сусід обкраде на кілька десятків тисяч доларів, а Ви просто змиритесь з цим і не будете влаштовувати "істерики"?

Про московію взагалі маячня... типу "не знаєш, що бовкнути, згадай крємль".
Для США однаково погані, що втручання кацапляндії, що втручання Китаю, від якого не відмовиться Байден, а точніше Каміла Харіс, яка його замінить вже через пару місяців, бо дід не має ні фізичних, ні когнітивних потужностей для виконання президентських обов'язків.
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07.12.2020 16:13 Відповісти
В Україні - Тет'яна, в Раші - Танюша. Ольгинська потвора, ти спалилась.
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07.12.2020 17:07 Відповісти
А ти шо за малдаван? Не їси консервованих помідорів, бо голова в банку не влазить?
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07.12.2020 17:48 Відповісти
Для особо тупых кремлевских куриц повторяю: "Вашему дональдику - Трамп-пам-пам!". Привет ху.лу!
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07.12.2020 22:08 Відповісти
В тебе дуже "багатий" словниковий запас. Дегенерат.
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08.12.2020 12:36 Відповісти
Рыжий,тупой клоун никак не успокоится.Какой "пересчёт", чучело,освободишь кресло аж пинком под зад
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07.12.2020 08:32 Відповісти
ну а как же стричь зелень((.... пипл хавает!
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07.12.2020 09:07 Відповісти
Скоро ЕС развалится!
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07.12.2020 08:59 Відповісти
Только после паРашки чучело ты винторогое
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07.12.2020 09:07 Відповісти
Ни ЕС, ни НАТО, вот здорово будет!
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07.12.2020 09:29 Відповісти
Как это повлияет на ширину горлышка бутылки в твоей жопе, кацапа?
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07.12.2020 11:24 Відповісти
Если всяких дебилов-зебилов допускать до избирательных урн --- они и Солнечную систему развалят...
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07.12.2020 09:29 Відповісти
Дебили и в америке дебили.
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07.12.2020 09:57 Відповісти
Удивляет не сам трамп, не вооруженным глазом видно, что это дебил, удивляют тупые американыы, которые за него голосовали, а я думал, что тупее украинцев нету народа.
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07.12.2020 11:22 Відповісти
Мої родичі голосували за Трампа. На питання "Чому?" відповіли "Не хочемо, щоб наш бізнес знищили". За Байдена голосували ті, кому не хочеться працювати і добре сидіти в ЛОХдауні на субсидії від держави.
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07.12.2020 12:08 Відповісти
Твої родичі сосали за трампа.
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07.12.2020 22:15 Відповісти
Специфічний гумор. Десь на рівні розвитку "школоти". А якщо це не гумор, то тим гірше для тебе. Дегенерат.
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08.12.2020 12:37 Відповісти
 
 