Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо"
Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе домогтися перегляду підсумків президентських виборів і залишиться при владі на другий термін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час мітингу в штаті Джорджія.
"Вони (прихильники демократів. - Ред.) шахраювали і сфальсифікували результати наших виборів. Однак у підсумку ми все одно переможемо", - сказав Трамп.
За словами Трампа, для такого результату потрібні "сміливі люди", завдяки яким "ми скоро зможемо звернутися до Верховного суду".
Такі плани викликали бурхливу позитивну реакцію присутніх на мітингу прихильників Трампа.
Цей мітинг - перший подібний захід для Трампа відтоді як у США відбулися президентські вибори. Переможцем голосування вважають демократа Джо Байдена, однак Трамп не визнав поразку і має намір через суди добиватися перегляду результатів голосування в низці ключових штатів.
В Джорджію Трамп прибув, щоб підтримати двох місцевих республіканців, яким у січні належить піти на вибори в сенат США. Від результатів цього голосування буде залежати, чи збережуть республіканці більшість в сенаті. Трамп на мітингу припустив, що прихильники демократів можуть і тут спробувати сфальсифікувати результати голосування.
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свой такой,с диагнозом, имеется
І при цьому всьому Трамп - абсолютне зло?
За що ви зібралися Трампа карати? Навть довести до імпічмента не змогли - все розвалилося на стадії слухань.
А може дем.-мера Портленда, у якого 2 місяці суд був в осаді гопоти?
Зараз все так на Америку завязано, що якщо в Америці кашлянуть - то де-інде проблюються.
Причин для радості не бачу для жодної сторони.
Чи може ти як в дурдомі - хто
першим халат надівпрокукарікав про методичку кремля, той і доктор?
Трамполиз хренов.
Але ми всі знаємо що: а) слабо, за станом здоров'я б) нема в нього стільки прихильників. Правда?
перший халат надівпрокричав Рус - той і лікартіпа не кацап?
Давай де там стороники Байдена - він же "виграв"? Тих що міста палили і грабили ми вже бачили, є ще які-небудь?
А це для кацапні, що вгніздилася в США - "серпом по яйцях". Украдені в Росії гроші - в банках США, вкладені в їх промисловість, в нерухомість. Сім"ї живуть у США, мають американське громадянство... Гроші, майно - конфіскують, кацапів видворять за межі США... І що робить далі? "Куди піти, куди податься? Кому же "дать", кому отдаться?...". Так що "кіно" - лише попереду...
Звідки це взято?
Яка передача влади? На якій підставі? Тривають суди в кількох штатах. В Джорджії буде перерахунок голосів (за призначенням губернатора Кемпа). Попереду Верховний Суд.
Давайте Вас сусід обкраде на кілька десятків тисяч доларів, а Ви просто змиритесь з цим і не будете влаштовувати "істерики"?
Про московію взагалі маячня... типу "не знаєш, що бовкнути, згадай крємль".
Для США однаково погані, що втручання кацапляндії, що втручання Китаю, від якого не відмовиться Байден, а точніше Каміла Харіс, яка його замінить вже через пару місяців, бо дід не має ні фізичних, ні когнітивних потужностей для виконання президентських обов'язків.