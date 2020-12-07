Трамп пообіцяв прихильникам, що зуміє залишитися при владі: "Ми все одно переможемо"

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе домогтися перегляду підсумків президентських виборів і залишиться при владі на другий термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час мітингу в штаті Джорджія.

"Вони (прихильники демократів. - Ред.) шахраювали і сфальсифікували результати наших виборів. Однак у підсумку ми все одно переможемо", - сказав Трамп.

За словами Трампа, для такого результату потрібні "сміливі люди", завдяки яким "ми скоро зможемо звернутися до Верховного суду".

Такі плани викликали бурхливу позитивну реакцію присутніх на мітингу прихильників Трампа.

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Цей мітинг - перший подібний захід для Трампа відтоді як у США відбулися президентські вибори. Переможцем голосування вважають демократа Джо Байдена, однак Трамп не визнав поразку і має намір через суди добиватися перегляду результатів голосування в низці ключових штатів.

В Джорджію Трамп прибув, щоб підтримати двох місцевих республіканців, яким у січні належить піти на вибори в сенат США. Від результатів цього голосування буде залежати, чи збережуть республіканці більшість в сенаті. Трамп на мітингу припустив, що прихильники демократів можуть і тут спробувати сфальсифікувати результати голосування.