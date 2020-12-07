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Новини
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В аеропорту США пасажирів літака Москва-Нью-Йорк евакуювали через загрозу вибуху

В аеропорту США пасажирів літака Москва-Нью-Йорк евакуювали через загрозу вибуху

В аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку евакуювали пасажирів літака, який прибув з Москви, після отримання інформації про загрозу вибуху бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це першим повідомив Fox News.

У виданні зазначають, що на борту перебувало 250 осіб. В офіційному Twitter-акаунті аеропорту написали, що в аеропорту можна спостерігати роботу екстрених служб, але рейси виконуються без затримок.

Пізніше інформацію про загрозу вибуху бомби підтвердив прессекретар служб аеропорту Нью-Йорка та Нью-Джерсі Леніс Родрігес, передає NBC News.

Він зазначив, що з НП розбиралася поліція, а одну зі злітно-посадкових смуг закривали через розслідування. Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що йшлося про рейс Аерофолоту SU102 Москва - Нью-Йорк, пасажирів якого приблизно три години перевіряли після посадки, але бомби так і не знайшли.

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Розслідування інциденту триває.

22 жовтня повідомлялося, що в аеропорту Львова виявили забруднений радіацією морський оптичний прилад, фон перевищував норму в десятки разів.

Автор: 

аеропорт (1850) мінування (1217) Нью-Йорк (128) США (22568) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+5
В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 3123
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07.12.2020 07:30
+3
Зачем было эвакуировать кацапов? Вдруг бы точно бомба взорвалась?
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07.12.2020 07:49
+2
искали кокс и бояру, самолёт ведь из мацквы.....
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07.12.2020 07:32
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В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 3123
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07.12.2020 07:30 Відповісти
искали кокс и бояру, самолёт ведь из мацквы.....
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07.12.2020 07:32 Відповісти
В аэропорту США пассажиров самолета Москва-Нью-Йорк эвакуировали из-за угрозы взрыва - Цензор.НЕТ 436
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07.12.2020 07:36 Відповісти
Вот так виглядає бункерний щур, не плутати з підвальним.
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07.12.2020 09:05 Відповісти
В Чечні з почестями (як пишуть) поховали того вбивцю, який обезголовив вчителя у Франції.
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07.12.2020 07:40 Відповісти
Так ведь, - "Чечня, это круто".
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07.12.2020 09:02 Відповісти
Зачем было эвакуировать кацапов? Вдруг бы точно бомба взорвалась?
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07.12.2020 07:49 Відповісти
Какая бомба! Пердак видимо в кого-то рванул, дезактивацию проводили.
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07.12.2020 09:00 Відповісти
Странно, что бомбы не оказалось.... Любимое занятие ********* ****. Мерзавчика -- взрывать самолеты, потом сказал бы, что это Байден с биндеровцами...
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07.12.2020 09:46 Відповісти
Як казав мій сусід, дід Петро царство йому небесне: А шо ви хотіли від кацапів?
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07.12.2020 11:19 Відповісти
Что-то не сумели перерезать "Загроза вибуху: Верховний суд США терміново евакуюють"
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20.01.2021 19:29 Відповісти
 
 