В аеропорту США пасажирів літака Москва-Нью-Йорк евакуювали через загрозу вибуху

В аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку евакуювали пасажирів літака, який прибув з Москви, після отримання інформації про загрозу вибуху бомби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це першим повідомив Fox News.

У виданні зазначають, що на борту перебувало 250 осіб. В офіційному Twitter-акаунті аеропорту написали, що в аеропорту можна спостерігати роботу екстрених служб, але рейси виконуються без затримок.

Пізніше інформацію про загрозу вибуху бомби підтвердив прессекретар служб аеропорту Нью-Йорка та Нью-Джерсі Леніс Родрігес, передає NBC News.

Він зазначив, що з НП розбиралася поліція, а одну зі злітно-посадкових смуг закривали через розслідування. Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що йшлося про рейс Аерофолоту SU102 Москва - Нью-Йорк, пасажирів якого приблизно три години перевіряли після посадки, але бомби так і не знайшли.

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Розслідування інциденту триває.

22 жовтня повідомлялося, що в аеропорту Львова виявили забруднений радіацією морський оптичний прилад, фон перевищував норму в десятки разів.