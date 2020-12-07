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Новини Агресія Росії проти України
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На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС

На Донбасі зберігається режим

Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 7 грудня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.

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На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули.
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07.12.2020 07:47
+6
Да начхать что там кремль считает. Кремль считает что "бандеровцы жгут и едят рускаязычных". И что с того? И повторяю-то не "наши" а гастарбайтеры,которые не вылазят из мацквы и после эфиров ржут и обнимаются с такими как соловьиный помет. Актеры,придерживающиеся сценария за оплату,не более.
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07.12.2020 08:01
+5
Каким фактажом там оперируют? Например? А те дэбилы к Украине имеют такое же отношение как и ты. Заберите их себе.
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07.12.2020 07:52
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Каким фактажом там оперируют? Например? А те дэбилы к Украине имеют такое же отношение как и ты. Заберите их себе.
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07.12.2020 07:52 Відповісти
Да начхать что там кремль считает. Кремль считает что "бандеровцы жгут и едят рускаязычных". И что с того? И повторяю-то не "наши" а гастарбайтеры,которые не вылазят из мацквы и после эфиров ржут и обнимаются с такими как соловьиный помет. Актеры,придерживающиеся сценария за оплату,не более.
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07.12.2020 08:01 Відповісти
Никто их туда не направляет. Все живут там месяцами на съемных квартирах.
Они наняты москалями для роли мальчиков для битья.
Им лишь иногда разрешают тявкнуть что-нибудь для видимости. Продажные шлюхи.
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07.12.2020 07:53 Відповісти
А зачем их пристраивать? Это их проблемы. Ты реально конченый или притворяешься? Хотя кому это я...кацапу. Побеждать ещё кого-то собрался. Стадо ненормальных репоедов.))
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07.12.2020 08:11 Відповісти
А тебя - что на родине нах не посылают, что ты сюда лезешь?
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07.12.2020 08:14 Відповісти
отведена роль «тупой злобный хохол»
На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5166
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07.12.2020 08:24 Відповісти
И мальчик для бития на различных пропагандистских ток-шоу.
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07.12.2020 08:54 Відповісти
Кацап, здесь не наливают. Динах в спам.
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07.12.2020 07:59 Відповісти
А по факту - так и ходите с обосанными руками
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07.12.2020 08:15 Відповісти
Україна - перша в світ країна,

що під час війни сплачує її захисникам
гроші

за те щоб її вороги не гинули.
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07.12.2020 07:47 Відповісти
Сепар Єгорка, незабаром там будуть розкидані твої мозги.
На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1512
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07.12.2020 08:06 Відповісти
Видать работа "подпольной ячейки" партии СН, возглавляемой бывшим мэром.
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07.12.2020 08:56 Відповісти
та берите выше... там (?!) жеж вчера сам нашефсё ошивался...до вечера награды раздавал-поздравлял ...потом плотно поужинал в солдатсткой столовке.. и пошел по сепарским тылам (пока сивоха не в курсе) разносить-разбрасывать поздравительные литовки...
Вы ж сами видели как разведчики его по окопу дикому... кущами... выводили-прикрывали..
вот Вам и большой подвиг маленького напольёна...
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07.12.2020 14:23 Відповісти
После плотного ужина под кустиками мог и мины "класть", но только на своей территории, до сепарских тылов не добежал бы, разве, что только дистанционно.
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07.12.2020 15:08 Відповісти
ну...дистанционно )))) это разве на малые расстояния (то бишь себе в портки))))
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07.12.2020 16:42 Відповісти
 
 