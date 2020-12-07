На Донбасі зберігається режим "тиші", порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС

Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 7 грудня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - додали в пресцентрі ОС.

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