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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 грудня у світі зареєстрували 535 018 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7537 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 67 393 283 випадки інфікування, з них 535 018 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 541 747 осіб, з них 7537 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 46,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.

Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн 03
Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Доктор Ральф Барік добре зробив свою справу.
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07.12.2020 08:46 Відповісти
Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.
 факторів цього кілька...не лише пропаганда дурантинофілів(особливо з Лахті)...найбільший вклад у цьому ІМПОТЕНТНОЇ влади,котра змогла лише після ЗМЕНШЕННЯ штрафів за неносіння масок ПідКЛЮЧИТИ МЄНТІВ до "приборкання непокірних довбо..бів"...Джерело: https://censor.net/ua/n3235315
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07.12.2020 09:21 Відповісти
в сводках об умерших\ не выходящих за пределы среднего с 2013.\ почти полностью исчезли причины ранее бывшие на первых местах сердечно-сосудистые и онкология. наверное в 2020 г. медицина победила эти болезни и осталось малое - масочки на морду и будет вам здоровье
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07.12.2020 09:43 Відповісти
Совершенно верно. Сейчас люди умирают только от Ковида. Не от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза, гепатита. Заболеть, чем-то серьезным, сейчас- не дай Бог.
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07.12.2020 11:37 Відповісти
 
 