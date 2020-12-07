Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 грудня у світі зареєстрували 535 018 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7537 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 67 393 283 випадки інфікування, з них 535 018 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 541 747 осіб, з них 7537 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 46,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - п'яту. Перед нашою державою опинилися Росія, Італія, Велика Британія та Німеччина.
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факторів цього кілька...не лише пропаганда дурантинофілів(особливо з Лахті)...найбільший вклад у цьому ІМПОТЕНТНОЇ влади,котра змогла лише після ЗМЕНШЕННЯ штрафів за неносіння масок ПідКЛЮЧИТИ МЄНТІВ до "приборкання непокірних довбо..бів"...Джерело: https://censor.net/ua/n3235315