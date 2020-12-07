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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123

В Україні станом на ранок понеділка, 7 грудня, зафіксовано 8641 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 5123 особи, померли 145 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 02госпіталізовано – 1 037 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 02летальних випадків – 145;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 02одужало – 5 123 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 02здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 07захворіло – 821 947 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 07одужало – 423 704 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 07летальних випадків – 13 733;

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 07проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 12

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Зелені шулери крутять статистікою як заманеться..Просто перестали тестувати легкі та середні форми хвороби, щоб Степанов та Зеленський оголосили себе переможцями боротьби з ковід
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07.12.2020 08:16
+10
Когда сделали 72 тыс. тестов, то выявили 16 тыс. заболевших. Сегодня нам дали информацию о 8641вновь выявленных, НО ТЕСТОВ 33500 !!!
Завтра будет 20 тыс тестов и 5000 заболевших.
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07.12.2020 09:08
+9
Вы ошибаетесь, основной разнозчик заразы не группа риска, а те кто болеют безсимптомно.
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07.12.2020 09:07
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Зелені шулери крутять статистікою як заманеться..Просто перестали тестувати легкі та середні форми хвороби, щоб Степанов та Зеленський оголосили себе переможцями боротьби з ковід
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07.12.2020 08:16 Відповісти
Спад заболеваемости всё же есть.
Оно пошла волна и народ перепугался. Особенно пенсионеры - так сказать основной контингент. Перестали шляться где попало и одели маски.
То есть выходит то о чём давно говорилось - карантин нужен в первую очередь группам риска. Они основная жертва и разносчик заразы.
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07.12.2020 08:58 Відповісти
Вы ошибаетесь, основной разнозчик заразы не группа риска, а те кто болеют безсимптомно.
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07.12.2020 09:07 Відповісти
Чьи-то сопли никого не волнуют.
Основная проблема - больницы забитые пенсами с короной.
И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться.
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07.12.2020 09:18 Відповісти
"Основная проблема - больницы забитые пенсами с короной." - у Вас логическая ошибка, те кто сидят в больнице никак не могут быть разнозчиками заразы.
"И пока они нашуганные сидят дома эта проблема будет уменьшаться." - будет решаться проблемма наполнения больниц, но не распространения вируса...
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07.12.2020 09:25 Відповісти
Для властей единственная проблема - наполнение больниц.
Болеющие дома никого не волнуют.
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07.12.2020 09:33 Відповісти
Какое отношение проблема властей имеет к Вашему "карантин нужен в первую очередь группам риска. Они основная жертва и разносчик заразы."?
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07.12.2020 09:46 Відповісти
Вы из какой-то паралельной реальности вещаете. Ну прям как кацапский тролль?
А реальность такова, что пенсионеры основная жертва и разносчик заразы.
1. Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается. Вы правы - первую неделю они безсимтомные.
2. Им нечего делать и они активно лазят в гости к деткам, на базар, по магазинам поглазеть, с подружками потрындеть ...
Достаточно зайти в маршрутку посреди дня и убедиться, что там в основном пенсионеры.

Так вот сейчас их активность существенно уменьшилась. Потому что нашуганные и часть их друзей уже в больницах, а то и хуже.
Поэтому спад заболеваемости в данной ситуации вполне закономерен.
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07.12.2020 10:20 Відповісти
Ну да это я из паралельной реальности вещаю, это же я писал "Они основная жертва и разносчик заразы."
"Оно к ним хорошо липнет и прекрасно размножается." - открою Вам страшную тайну, оно ко всем хорошо липнет и размножается
"Вы правы - первую неделю они безсимтомные." - это не так, как раз таки у группы риска симптомы проявляются очень быстро....
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07.12.2020 10:29 Відповісти
тут 100% правды. с температурой сидят дома или в больнице, потому, что очень херово. А так , ни кашля, ни соплей с горлом и температурой, но с ковидом пошел в магазин, а то еще и на работу.
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07.12.2020 10:45 Відповісти
Когда сделали 72 тыс. тестов, то выявили 16 тыс. заболевших. Сегодня нам дали информацию о 8641вновь выявленных, НО ТЕСТОВ 33500 !!!
Завтра будет 20 тыс тестов и 5000 заболевших.
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07.12.2020 09:08 Відповісти
правда х.з. когда тестировали тех кто "заболел вчера"
писали же не раз шо ждать рез-тат мона аж до момента когда он уже давно не нужен. так шо из "вчера выявленных" вполне может быть сто-двести клиентов гробовщика.
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07.12.2020 10:08 Відповісти
Gal ниже подсчитал соотношение. Количество заболевших в 1.31 РАЗА больше,при 8.6 чем при 16 тыс. Просто нужно перестать стрелять! Ой! Тестировать! И все закончиться!
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07.12.2020 10:48 Відповісти
Брехня, хворих на тис 50 більше, всі відділення лікарень завантаженні хворими по зав'язку
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07.12.2020 08:20 Відповісти
кожний день тих,хто "зліг" більше ніж вилікувалось...

і хтось буде розказувати,що локдаун ВЖЕ 24 грудня не потрібний (((
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07.12.2020 09:12 Відповісти
Щас нарид расслабится и попрет в гору... доиграются зеленые моральные уроды занижая статистику...
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07.12.2020 08:21 Відповісти
Тестов всё меньше и меньше делают наши борцуны с ковид-19..очковтиратели, блин.
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07.12.2020 08:21 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123 - Цензор.НЕТ 7867
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07.12.2020 08:24 Відповісти
Чудова новина для цього морозного сонячного понеділка.
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07.12.2020 08:26 Відповісти
Іноді бувають ситуації, для яких слова "оптиміст" та "дурень" - синоніми.
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07.12.2020 09:20 Відповісти
- Фуу, жара, отстой!!!!
- Ну и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фуу!
- Так здорово, не жарко!
- Бее, понедельник, на работу опять!
- Отлично! Денег заработаешь!
- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!!!
- Ура! Ура!!! Мы идём нырять!!!!
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07.12.2020 09:26 Відповісти
Короче, еще одни выходные и фсе - коронавирус закончится, а возможно, кое где будет даже отрицательный результат и мертвые начнут воскрешаться. Спасибо Зеленскому
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07.12.2020 08:30 Відповісти
Совершенно верно, следующие выходные не будет даже жалких 33000 тестов а может 15000 соответственно будет около 4000
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07.12.2020 08:36 Відповісти
Знов "недільний спад"?
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07.12.2020 08:41 Відповісти
Я так понимаю, если сделать 120 млн. тестов, " заболеют" все.
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07.12.2020 08:42 Відповісти
дурантинофіли.. вам тести не потрібні .взагалі..
відмовляйтесь.
як і від лікування...
пийте "антигрипін" в разі чого...
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07.12.2020 09:14 Відповісти
У ковидобесов обнаружена бессимптомная шиза.
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07.12.2020 09:26 Відповісти
Тесты заканчиваются?
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07.12.2020 08:44 Відповісти
Американская биотехнологическая компания Moderna планирует начать испытывать вакцину от коронавируса на детях.

Испытания пройдут на территории шести штатов - Айдахо, Миннесота, Нью-Йорк, Оклахома, Техас и Юта. Компания уже начала приглашать детей в возрасте от 12 до 18 лет, планируется пригласить 3 тысячи добровольцев/

Ранее в Moderna сообщили, что разработанная компанией вакцина показала эффективность 94,5%.
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07.12.2020 08:47 Відповісти
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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07.12.2020 08:47 Відповісти
Воскресный спад? Или рост?

06.12.20 - воскрес - 33 502 тестов - 1 037 человек госпитализированы.
05.12.20 - суббота - 42 096 тестов - 1 127 человек госпитализированы
04.12.20 - пятница - 67 553 тестов - 1 504 человек госпитализированы.
03.12.20 - четверг -- 74 880 тестов - 1 776 человек госпитализированы.

02.12.20 - среда ---- 67 626 тестов - 1 447 человек госпитализированы.
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07.12.2020 08:54 Відповісти
03.12 - 74880 тестів, 1776 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,023 людини.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Зростання госпіталізованих у 1,35 рази. От і все, що треба знати про їх "статистику".
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07.12.2020 09:34 Відповісти
наличие положительного теста не равно госпитализация.
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07.12.2020 09:47 Відповісти
Блін, так госпіталізація ж Є! А тестів нема. Дивно, правда? Чи просто тупа зебільна маніпуляція. Зменшили більш ніж у два рази кількість тестів, а тяжкі хворі є. І звідки ж то таке? Сумніві ніяких не виникає?
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07.12.2020 10:38 Відповісти
тесты есть, Вы же сами написали их кол-во. И еще раз при положительном тесте не обязательно наступает госпитализация. Как раз те кто попадает на госпитализацию тем делают тесты наверняка.
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07.12.2020 10:57 Відповісти
Блін! Робили майже 75 тисяч, а тут лише 33,5 тисячі, а кількість стаціонару майже та сама. При тому, що в стаціонар ЛИШЕ після позитивного тесту. Кількість тестувань ЗМЕНШИЛИ більш ніж в 2 рази! Не доходить? В результаті за кілька днів буде збільшення смертності, бо людей просто не лікують. І все заради концертів 95-го кварталу. От виродки зелені...
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07.12.2020 11:17 Відповісти
"Блін! Робили майже 75 тисяч, а тут лише 33,5 тисячі, а кількість стаціонару майже та сама" - да потому что в станционар попадают не по результатам теста, а потому что человеку хреново...
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07.12.2020 12:59 Відповісти
Повторю.
03.12 - 74880 тестів, 1776 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,023 людини.
06.12 - 33502 тести, 1037 госпіталізовано. Кількість госпіталізованих на 1 тест - 0,031 людини.
Якщо є мозок, ввімкни, блін.
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07.12.2020 13:05 Відповісти
завтра знову буде 12-14 тис...
сьогодні звичайна понеділкова статистика...
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07.12.2020 09:11 Відповісти
Центра статистики нет. Эпидемиологам данных не дают. Вся статистика справочник стеля.
Еще за статистику малых городов и ОТГ, где проаерить брехню ковидной мафии легко взялось местное самоуправление,которой надаел этот шабаш коронобесов. Фонд ковидный разворован, многие меры поменялись, а просто так только петух кукарекает.
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07.12.2020 09:11 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.pavliv.7?__cft__[0]=AZW-ZK63ejKoBWbYbAj9EQ7iYQitiu5XflQMh6JkhRwgGN59jqvgk1S-7P_wSTlCFNIhEn0HRPeocZCoIM7H4otmRGcpx7Pzy8HaZFwWXdcykszc6J4WyWZFnKuZ0cZEX8K8VtB4wKCV5HzCjmKgYOdi47qrIBijtry-I0zWo1gYWQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Pavliv Реклама!
Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО
P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
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07.12.2020 09:16 Відповісти
Давай, "бубочка", локдаун вводи, будешь потом экономику восстанавливать, как наш коммуняка, про-китайский лузер, Премьер штата Виктория (Австралия), Эндрюс.
На 120 миллиардов долгу штата набрать собираются (в бюджете так прописано), причем денюжки давать коммуняке нужно под большие проценты, потому как штату Виктория сегодня кредитные агенства рейтинг понизили наконец-то:
"https://www.theage.com.au/national/victoria/victoria-s-credit-rating-downgraded-20201207-p56lan.html Victoria's credit rating downgraded after 'substantial' lockdown
Victoria has lost its triple AAA credit rating status with a key ratings agency saying the state's 'substantial and prolonged lockdown' had left it in more fiscal ******* than the rest of Australia. "
(пишет наша коммуняцкая газетенка "The Age")

Маловато понизили, вот что скажу, маловато, потому как врут коммуняцкие СМИ про "повышение покупательной способности населения". У меня свой индикатор есть, и называется он "посещаемость и ассортимент б/у магазинов".
Будучу бедной аспиранткой 30 лет назад я в таких магазинах покупала одежду, а сейчас я в них выискиваю ткани винтажные, пряжу и выкройки шитейные и вязальные.
Во время дурантина 3 месяца эти магазины были закрыты.
За последнюю неделю я посетила три таких магазина, трех разных благотворительных организаций.
Такой нищеты, такой пустоты я не видала никогда.
Ни куска ткани, ни нитки пряжи, крайне убогий ассортимент выкроек, в магазинах нет товаров, а вот посетителей много, и в Армии Спасения крайне бойко раскупают одежду, берут по 5-7 (!)вешалок на кассу, БЕЗ ПРИМЕРОК, причем скажу, что крайне дешевые покупки, по 7-9 баксов за предмет одебды (раньше были за 4 бакса), и хоть не присматривалась я сильно к одежде, но заметила, что мало ее (вешалок с одеждой мало), и одежда самая обычная-преобычная, то есть это не дизайннерские изделия вовсе.

Если покупательная способность населения столь повысилось после дурантина, как нам лгут коммуняцкие СМИ, то что же одежду в б/у магазины не сдают, а, наоборот, расхватывают дешевую? Почему перестали сдавать и пряжу, и такни ненужные? Куда же оно все делось?
Дорогую (в другом б/у магазине аналогичная одежда по $30) одежду не берут, то есть разметают дешевые товары.

А ведь в Австралии, в отличие от Украины, все еще продолжаются (хоть и обрезанные) выплаты к пособию по безработице по ковиду, и бизнесы еще выплаты по ковиду получают (до марта, если не ошибаюсь).
Если в Австралии с "повышением" благосостояния населения так, то что же творится в Украине?

К чему пишу: Ляшко со Степановым и Шмыгалем из Украины не выпускать!
Они должны будут сесть на скамью подсудимых и ответить за преступление под названием "убийство экономики Украины медленным, почти годовым дурантином" по всей строгости закона.
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07.12.2020 09:17 Відповісти
Нада проста пєрєстать тєстіравать
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07.12.2020 09:19 Відповісти
Что они, и начали...
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07.12.2020 09:45 Відповісти
ВОЗ сообщает, что мир непременно столкнется с еще одной пандемией гриппа. Однако пока нет точных данных касательно того, когда это произойдет и насколько серьезными будут последствия. ВОЗ постоянно отслеживает циркуляцию вирусов гриппа с целью выявления потенциальных пандемических штаммов: 153 учреждения в 114 странах участвуют в глобальном эпиднадзоре за гриппом и ответных мерах.

ВОЗ, січень 2019.
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07.12.2020 09:32 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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07.12.2020 09:42 Відповісти
Зленая логика писюниста и зеленой помоечной комарильи!
Чтоб закончить войну,нужно просто перестать стрелть!
Чтоб закончить эпидемию нужно просто перестать тестировать!
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07.12.2020 10:37 Відповісти
Ви ж зменьшили кількість тестувань... Звісно поменьшало захворілих...
Аферисти, пля...
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07.12.2020 11:11 Відповісти
умирать стали меньше тоже по причине уменьшения кол-ва тестов?
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07.12.2020 18:46 Відповісти
Що їм перекинути смерті з ковіду, на запалення легень??? Якщо після 70 тисяч, робиться 30 тисяч тестувань і оголошується зменьшеня захворюваності, то все інше до того доліплюють...
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07.12.2020 19:11 Відповісти
на выходных всегда делают меньше тестов, при этом никто не говорит про уменьшение заболеваемости только по 1-2 дням ,смотреть надо как минимум в сравнении недели.
В принципе Вы можете вообще в никакую статистику не верить - это дело добровольное.
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07.12.2020 19:41 Відповісти
 
 