В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123

В Україні станом на ранок понеділка, 7 грудня, зафіксовано 8641 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 5123 особи, померли 145 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 037 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 5 123 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 541 тис. осіб, кількість хворих перевищила 67,3 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 821 947 осіб;

одужало – 423 704 особи;

летальних випадків – 13 733;

проведено ПЛР-тестувань – 4 807 961.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях", - розповів Степанов.







