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Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців: Це не питання загальної вакцинації, але суттєвого зменшення цифр із захворюваності на COVID-19
У Міністерстві закордонних справ України розповіли, кому можуть відкрити кордони Євросоюзу для країни. Глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що це не питання загальної вакцинації проти коронавірусу.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.
"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+1 Алла Новосад #194524
показати весь коментар07.12.2020 09:26
+1 OA
показати весь коментар07.12.2020 09:30
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Если не вопрос вакцинации, то вопрос чего?
Может стоило начать с того, что ЕС закрыл границы для украинцев и назвать причину?
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@tZEinform
Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?
Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
Аэропорты закрывать не будут (смотрите согодняшнее заявление Кулебы на эту тему), чтобы была возможность сбежать из страны.
Они готовятся к эвакуации, голубчики.
Как будто эти отбросы где-то нужны.
Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?
У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?