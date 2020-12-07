Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців: Це не питання загальної вакцинації, але суттєвого зменшення цифр із захворюваності на COVID-19

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, кому можуть відкрити кордони Євросоюзу для країни. Глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що це не питання загальної вакцинації проти коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.

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"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.