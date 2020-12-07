УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 071 11

Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців: Це не питання загальної вакцинації, але суттєвого зменшення цифр із захворюваності на COVID-19

Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців: Це не питання загальної вакцинації, але суттєвого зменшення цифр із захворюваності на COVID-19

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, кому можуть відкрити кордони Євросоюзу для країни. Глава відомства Дмитро Кулеба зазначив, що це не питання загальної вакцинації проти коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123

"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.

Автор: 

кордон (4754) карантин (18172) Євросоюз (13341) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?

Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
показати весь коментар
07.12.2020 09:26
+1
"Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3235320"

Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?

У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?
показати весь коментар
07.12.2020 09:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное с ордилищем границу перекрыть, а то эта скотобаза скоро сюда вакцЫнироваться попрется...
показати весь коментар
07.12.2020 08:41 Відповісти
Так в них же скрєпний "спутнік" є! Хотіли ж "С расієй навєк!" - от і в Рай з ними разом полетять.
показати весь коментар
07.12.2020 08:47 Відповісти
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
показати весь коментар
07.12.2020 08:46 Відповісти
Шото вобще не ясно о чем новость.

Если не вопрос вакцинации, то вопрос чего?

Может стоило начать с того, что ЕС закрыл границы для украинцев и назвать причину?
показати весь коментар
07.12.2020 09:01 Відповісти
Через четыре дня откроют. Да так, что и с топором будет сложно их выбить.
показати весь коментар
07.12.2020 09:08 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
@tZEinform

Уже сам факт т.н. "планирования локдауна" указывает на фальсификацию данных о заболеваемости.
О каком локдауне может идти речь, если уровень заболеваемости по официальным данным снижается?

Другое дело, если власть по личным\коммерческим\корпоративным соображениям скрывает истинные масштабы эпидемии и готовит введение локдауна после удобной ей дате.
показати весь коментар
07.12.2020 09:26 Відповісти
К официальному дефолту введут локдаун.
Аэропорты закрывать не будут (смотрите согодняшнее заявление Кулебы на эту тему), чтобы была возможность сбежать из страны.
Они готовятся к эвакуации, голубчики.
Как будто эти отбросы где-то нужны.
показати весь коментар
07.12.2020 09:31 Відповісти
"Несмотря на это, министр считает, что украинцам есть куда поехать, кроме ЕС. По его словам, есть 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3235320"

Страны то есть, куда поехать, да вот есть ли деньги у украинцев, чтобы поехать, а, долбодятел?

У Кулебы сегодня логорея?
Недержание речи?
Сегодня бенефис Кулебы?
Его бред будем читать по чайной ложке весь день?
показати весь коментар
07.12.2020 09:30 Відповісти
Безвіз де -факто для українців буде закрито. Явно не скажуть,але введуть такі процедури, що поїхати буде практично неможливо. Ковід лише зручний привід. Цей безвіз було нам надано як бонус за Майдан з надією, що Україна почне робити реальні реформи, стане самодостатньою і перестане бути совком. Всі ці надії та побажання пішли прахом, то навіщо тоді Україні зберігати цей безвіз? Щоб з кожним роком все більше жебраків з України робили їм проблеми?
показати весь коментар
07.12.2020 09:50 Відповісти
Украина для ЕС в серой зоне. Вопрос даже не в суточном приросте заболевших, а в том, что делается в 2 раза меньше тестов, чем нужно
показати весь коментар
07.12.2020 09:57 Відповісти
Та навіть не в тому справа для ЕС зараз важливо не допустити другої хвилі щоб захистити ринок, до довідок і тестів з України там немає довіри, навіть якщо будемо тестувати в декілька раз більше і малювати статистику ніхто вам безвіз не верне поки не почнеться масова вакцинація
показати весь коментар
07.12.2020 10:20 Відповісти
 
 