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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1526, Дніпропетровщина - 960 та Одещина - 662

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1526, Дніпропетровщина - 960 та Одещина - 662

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1526), ​​Дніпропетровській (960 ) та Одеській (662) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 7 грудня у Києві на коронавірус захворіли 1526 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 81 335 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1441 особа, за минулу добу - 16. Від початку епідемії одужали 25 210 пацієнтів.

Станом на 7 грудня кількість активних хворих у Києві становить 54 684 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 145 осіб, виявлено 8641 новий випадок, одужали - 5123

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 960 осіб. Загальна кількість інфікованих - 45 040. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1029 осіб. Від початку епідемії одужали 27 500 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 16 511.

В Одеській області на коронавірус захворіли 662 особи. Загальна кількість інфікованих становить 51 810 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 664 особи, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 14 258 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 888 осіб.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Харьковская область +106 случаев, нужно просто перестать тестировать?
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07.12.2020 08:50 Відповісти
Выходной у лаборантов.В будни -прибавится пропущенные.В ковидных больницах тоже выходной ,оформление трупов с понедельника.Все обследования только в будни.Оно и понятно,и на фронте дают выходные.
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07.12.2020 09:01 Відповісти
В Киеве значит работают без выходных а везде выходные....
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07.12.2020 09:23 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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07.12.2020 09:40 Відповісти
Нужна сводная таблица по всем параметрам для каждой области.Чтобы посетители видели всю картину ,а не обрывки.Мне Киев -до лампады,меня Харьков волнует,кого- то -Сумы или Волынь.И молодые и пожилые % на 50 игнорируют маску у нас.В селах люди более обережни,берегут старих
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07.12.2020 08:56 Відповісти
Морги,забитые трупами нужно показывать и больницы с лежащими в коридорах задыхающимися больными,а не идиотские видосики этого Зеленого Йолопа.
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07.12.2020 09:24 Відповісти
Переведите Степанова в Одессу, пусть там заболеваемость наращивает.
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07.12.2020 09:10 Відповісти
 
 