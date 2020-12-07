COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1526, Дніпропетровщина - 960 та Одещина - 662
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1526), Дніпропетровській (960 ) та Одеській (662) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 7 грудня у Києві на коронавірус захворіли 1526 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 81 335 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1441 особа, за минулу добу - 16. Від початку епідемії одужали 25 210 пацієнтів.
Станом на 7 грудня кількість активних хворих у Києві становить 54 684 особи.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.
Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 960 осіб. Загальна кількість інфікованих - 45 040. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1029 осіб. Від початку епідемії одужали 27 500 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 16 511.
В Одеській області на коронавірус захворіли 662 особи. Загальна кількість інфікованих становить 51 810 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 664 особи, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 14 258 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 888 осіб.
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2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.