COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1526, Дніпропетровщина - 960 та Одещина - 662

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1526), ​​Дніпропетровській (960 ) та Одеській (662) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 7 грудня у Києві на коронавірус захворіли 1526 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 81 335 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1441 особа, за минулу добу - 16. Від початку епідемії одужали 25 210 пацієнтів.

Станом на 7 грудня кількість активних хворих у Києві становить 54 684 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 1 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1799 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 960 осіб. Загальна кількість інфікованих - 45 040. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1029 осіб. Від початку епідемії одужали 27 500 пацієнтів. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 16 511.

В Одеській області на коронавірус захворіли 662 особи. Загальна кількість інфікованих становить 51 810 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 664 особи, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 14 258 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 36 888 осіб.