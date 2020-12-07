Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19
Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який після поразки Трампа на президентських виборах займався координацією команди адвокатів, які оскаржували результати виборів у різних штатах, заразився коронавірусом COVID-19.
Про це президент США Дональд Трамп повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Руді Джуліані - безумовно найкращий мер в історії Нью-Йорка. Він невтомно працює над тим, щоб показати, що нинішні вибори явно були найбільш корумпованими в історії США. Він здав позитивний тест на китайський вірус", - написав Трамп.
"Одужуй швидше, Руді! А ми поки продовжимо боротьбу", - додав президент США.
Зазначимо, що Джуліані 76 років. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Нині Джуліані координує спроби юристів Трампа оскаржити результати президентських виборів і довести, що демократ Джо Байден переміг лише завдяки значним порушенням на виборчих дільницях. Поки що ці зусилля не дали відчутних результатів.
Китайським вірусом Трамп часто називає коронавірус COVID-19. Таким чином президент нагадує про країну походження захворювання. Трамп неодноразово заявляв, що КНР зробила недостатньо зусиль, щоб на стартовому етапі стримати поширення вірусу.
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Такой герой, как я балерина.🙂
Життєпис[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96&action=edit§ion=1 ред. код ]
Зажив слави у Нью-Йорку та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США завдяки своїй діяльності на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80 прокурора , коли він успішно розслідував декілька гучних справ пов'язаних з діяльністю організованих злочинних угруповань у США. Також двічі обирався мером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA Нью-Йорку (https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 ). На цій посаді він досяг неабияких успіхів у покращенні життя в місті, зменшенні рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C злочинності та взагалі покращенні іміджу найбільшого міста країни. До його досягнень належить масштабне скорочення злочинності в місті, успішну боротьбу з корупцією, економічний бум з появою сотень тисяч нових робочих місць і скороченням податків.
тоді як в той самий час в США рівень був 700 та впав десь до 470.- тобто на 30%. Тому ваші умовиводи -це ніяке не доведення
не зіпсував нічого - і то добре.
Тому, бажаю одужання!