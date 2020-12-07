Адвокат Трампа Джуліані, який оскаржував результати виборів у США, підхопив COVID-19

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який після поразки Трампа на президентських виборах займався координацією команди адвокатів, які оскаржували результати виборів у різних штатах, заразився коронавірусом COVID-19.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Руді Джуліані - безумовно найкращий мер в історії Нью-Йорка. Він невтомно працює над тим, щоб показати, що нинішні вибори явно були найбільш корумпованими в історії США. Він здав позитивний тест на китайський вірус", - написав Трамп.

"Одужуй швидше, Руді! А ми поки продовжимо боротьбу", - додав президент США.

Зазначимо, що Джуліані 76 років. З 1994 до 2001 року він був мером Нью-Йорка. Нині Джуліані координує спроби юристів Трампа оскаржити результати президентських виборів і довести, що демократ Джо Байден переміг лише завдяки значним порушенням на виборчих дільницях. Поки що ці зусилля не дали відчутних результатів.

Китайським вірусом Трамп часто називає коронавірус COVID-19. Таким чином президент нагадує про країну походження захворювання. Трамп неодноразово заявляв, що КНР зробила недостатньо зусиль, щоб на стартовому етапі стримати поширення вірусу.

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