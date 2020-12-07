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Новини Агресія Росії проти України
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США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба

США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба

Україна вдячна США за поставку зброї. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що поставка зброї триватиме і за нової влади в Америці.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він вдячний адміністрації Барака Обами за те, що вони багато зробили для України, але вважає помилкою ненадання Україні зброї.

"Зараз ці двері вже відчинені. Всупереч тодішнім залякуванням РФ і лояльних до неї спікерів, війна не розгорілася з новою силою, а зброя, яку ми отримуємо зі США, використовується для зміцнення нашої обороноздатності. І я не очікую, що ці двері можуть зачинитися за нової адміністрації", - зазначив він.

Також читайте: Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес

Автор: 

Байден Джо (2883) оборона (4772) зброя (7439) США (22590) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Зе будет отступать до конца,зачем капитулянту оружие?
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07.12.2020 09:18
+2
Доживемо до Байдена- тоді і побачимо. Поки це ворожіння на кавовій гущі.
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07.12.2020 09:20
+2
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6713
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07.12.2020 09:57
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блокировка поставки оружия Украине при Обаме это личное категорическое вето миротворца Обамы
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07.12.2020 09:16 Відповісти
Интересно, Обама не хочет случайно отказаться от ядерного оружия и подписать по этому поводу меморандум?...
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07.12.2020 09:25 Відповісти
конечно же нет, в ядерном клубе так не принято)
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07.12.2020 09:35 Відповісти
Для цього Україна, має підписати "Будапештський мИморандум" з гарантіями безпеки для США...
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07.12.2020 09:55 Відповісти
Зе будет отступать до конца,зачем капитулянту оружие?
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07.12.2020 09:18 Відповісти
І з якого населеного пункту він відступив? Перелік, пліз.
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07.12.2020 09:22 Відповісти
Какой перелiк, за это же у парашенки не платят. Проще заспамить, чем ответить. Порохоботы... они такие
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07.12.2020 09:45 Відповісти
краще назви де зелене не всралося і які міста та села визволив ??? про лінію разгранічєнія яка змістилась не на нашу користь ти звичайно не чув!
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07.12.2020 10:00 Відповісти
Що мені краще я сам вирішую.
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07.12.2020 10:01 Відповісти
вирішуй сам дома на кухні що і як, а тут тебе пикой натовчуть за недолугість і тупість !
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07.12.2020 10:09 Відповісти
Ти собі в монітор можеш тут щось натовкти, грізний диванний воЄне.
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07.12.2020 10:13 Відповісти
ти вже й так всратий, краснопузий
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07.12.2020 10:30 Відповісти
Пиши більше- може адмін побачить.
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07.12.2020 10:36 Відповісти
покажи партквиток!
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07.12.2020 10:37 Відповісти
Доживемо до Байдена- тоді і побачимо. Поки це ворожіння на кавовій гущі.
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07.12.2020 09:20 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
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07.12.2020 09:56 Відповісти
Не в цьому випадку.
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07.12.2020 10:02 Відповісти
министро иностранных дел, уж ,ты бы лучше бы молчало бы... нет у Украины внешней политики... если соплежующие, жалующиеся, плачущие, воющие, подвывающие и т.п., которые у серьезных людей уже не жалость вызывают, а отвращение...
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07.12.2020 09:21 Відповісти
Можно цитати висловів цих серйозних людей? А то ваш спіч без них несерйозно виглядає.
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07.12.2020 09:23 Відповісти
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3911
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07.12.2020 09:36 Відповісти
"Стингеры" очень не помешают, ватнорылые летуны как огня боятся их еще со времен Афгана.
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07.12.2020 09:48 Відповісти
США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6713
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07.12.2020 09:57 Відповісти
 
 