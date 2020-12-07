США за президентства Байдена продовжать поставки зброї Україні: зараз ці двері вже відчинені, - Кулеба

Україна вдячна США за поставку зброї. У Міністерстві закордонних справ України вважають, що поставка зброї триватиме і за нової влади в Америці.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він вдячний адміністрації Барака Обами за те, що вони багато зробили для України, але вважає помилкою ненадання Україні зброї.

"Зараз ці двері вже відчинені. Всупереч тодішнім залякуванням РФ і лояльних до неї спікерів, війна не розгорілася з новою силою, а зброя, яку ми отримуємо зі США, використовується для зміцнення нашої обороноздатності. І я не очікую, що ці двері можуть зачинитися за нової адміністрації", - зазначив він.

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