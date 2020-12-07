У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба
У Кабінету Міністрів є різні сценарії локдауну.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Було б з мого боку некоректно щодо колег по уряду, які безпосередньо відповідають за питання локдауну, лізти "поперед батька в пекло", коментувати колегіальне рішення, яке ще не ухвалене.
Питання локдауну вперше ми обговорили буквально минулого понеділка. Є різні сценарії. Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що у разі запровадження локдауну я вважаю недоцільним запроваджувати заборону на в'їзд іноземців до України та закривати аеропорти, як ми робили це навесні.
Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і задача була в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Нині ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - розповів Кулеба.
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Это же надо что задумали: лохов запереть в подъездах домов, а самим на Рождество отправиться на острова в теплом океане или на хамон в Европу.
От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.