У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба

У Кабінету Міністрів є різні сценарії локдауну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Було б з мого боку некоректно щодо колег по уряду, які безпосередньо відповідають за питання локдауну, лізти "поперед батька в пекло", коментувати колегіальне рішення, яке ще не ухвалене.

Питання локдауну вперше ми обговорили буквально минулого понеділка. Є різні сценарії. Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що у разі запровадження локдауну я вважаю недоцільним запроваджувати заборону на в'їзд іноземців до України та закривати аеропорти, як ми робили це навесні.

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Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і задача була в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Нині ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - розповів Кулеба.