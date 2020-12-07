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Новини Коронавірус і карантин
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У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба

У разі запровадження локдауну недоцільно закривати кордони й аеропорти, як ми робили навесні, - Кулеба

У Кабінету Міністрів є різні сценарії локдауну.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Було б з мого боку некоректно щодо колег по уряду, які безпосередньо відповідають за питання локдауну, лізти "поперед батька в пекло", коментувати колегіальне рішення, яке ще не ухвалене.

Питання локдауну вперше ми обговорили буквально минулого понеділка. Є різні сценарії. Але моя позиція як міністра закордонних справ полягає в тому, що у разі запровадження локдауну я вважаю недоцільним запроваджувати заборону на в'їзд іноземців до України та закривати аеропорти, як ми робили це навесні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі запровадження в Україні локдауну міжнародне авіасполучення не припинятимуть, - "слуга народу" Камельчук

Поясню логіку. Навесні вірусу в країні ще не було, і задача була в тому, щоб перекрити канали його можливого потрапляння на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Нині ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - розповів Кулеба.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1560) авіасполучення (3065) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
По сравнению с вредом, который наносит Украине Зе-команда, КОВИД просто насморк
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07.12.2020 09:30
+4
Конечно нельзя закрывать: чиновникам нужно ведь как-то вернуться после отдыха в тёплых странах. А то-что они могут привести COVID это ерунда.
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07.12.2020 09:25
+4
"В случае введение локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба"

От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.
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07.12.2020 09:26
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Всех новоприбывших из-за границы нужно садить на карантин в Новые Санджары
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07.12.2020 09:18 Відповісти
На кол их надо "садить", гаденышей.
Это же надо что задумали: лохов запереть в подъездах домов, а самим на Рождество отправиться на острова в теплом океане или на хамон в Европу.
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07.12.2020 09:28 Відповісти
ну кто на шо учился, курсы в Трускавце это вам не хухры-мухры
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07.12.2020 09:36 Відповісти
Конечно нельзя закрывать: чиновникам нужно ведь как-то вернуться после отдыха в тёплых странах. А то-что они могут привести COVID это ерунда.
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07.12.2020 09:25 Відповісти
По сравнению с вредом, который наносит Украине Зе-команда, КОВИД просто насморк
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07.12.2020 09:30 Відповісти
Смысл тогда с карантина?закройтн все!кроме аптек заправок и магазинов патрули на. Улицы и только тога будет результат. а так переболеет процентов 70 населения но не все выживут(((вводить полукарантины нет смысла так и люди болеть будут и экономика просядет
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07.12.2020 09:26 Відповісти
"В случае введение локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба"

От это локдаун так локдаун, от это дурантин так дурантин.
Лохов замуровать в подъездах жилых домов, а Слугам Народа - пожалуйте праздновать Рождество в Европу.
Сученышей, власть придержащих, всех этих "ляшко, степановых и шмыгалей" из страны не выпускать!
Они должны пойти под суд за убийство экономики Украины дурантином, продолжающимся в той или иной форме уже с апреля месяца, они должны пойти мотать сроки на нарах за все ими содеянное.
Не выпускать никого из страны из власть придержащих, они должны ответить.
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07.12.2020 09:26 Відповісти
МАУ Коломойского и откаты с таможни это вам не налоги с фопов и продавцов шаурмы. Городской транспорт останавливать значит можно, авиаперевозки нельзя? В чем логика?
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07.12.2020 09:28 Відповісти
В чем тогда локдаун?
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07.12.2020 09:28 Відповісти
Чтобы безмозглый зе-лехторат ноги с голодухи протянул
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07.12.2020 09:31 Відповісти
Самое главное здесь - ввести локдаун, когда заболеваемость снизится до нуля, тогда все расходы на борьбу с COVID - чистый навар для распила.
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07.12.2020 09:35 Відповісти
А що зелені жаби робили правильно?
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Наказали сімейним не тестувати легкі та середні випадки- ось весь секрет "перемоги" Стебанову ж треба у кріслі міністра втриматись...
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07.12.2020 09:39 Відповісти
Ты в лепрозории живёшь?
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07.12.2020 09:47 Відповісти
Тільки зебіли повірять шо це за ради простих людей, а на справді у депутатів літак на Мальдіви
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07.12.2020 09:47 Відповісти
Звісно не треба закривати, кріпакам тюрьма з локдавуну, а бобрам і їх нардепам вільно пересуватись по світам.Як мило жити в країні розвиненого соціального расизму.
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07.12.2020 10:01 Відповісти
В случае введения локдауна нецелесообразно закрывать границы и аэропорты, как мы делали весной, - Кулеба а зачем вы это делали насрать людям или не подумали
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07.12.2020 10:16 Відповісти
ну да...ну да...как жеж простому люду и малому бизнесу без аэропортов то??? а никак...
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07.12.2020 10:41 Відповісти
Турки скоты утаили что у них ковид бушует, туристов принимали толпами. Щас ЧП, с вечера пятницы до утра понедельника выйти нельзя. И чет они не считают жесткий карантин плохой идеей. Наш народ готов дохнуть и болеть, лишь бы бабло было и транспорт работал.
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07.12.2020 10:53 Відповісти
Да кто их закрывал, эти границы? Заробитчане, в количестве 600 тыс въехали беспрепятственно, что с Запада, что из Рашки, после шоу в Новых Санжарах. И вспышка заболеваемости потом шарахнула, во Львовской, Ивано- Франковской, Черновецкой областях. Сплошная ложь и подтасовки.
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07.12.2020 11:24 Відповісти
 
 