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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок для пацієнтів із коронавірусом не перевищує 50% у 16 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів із коронавірусом не перевищує 50% у 16 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 7 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 16 областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській , Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 47,7%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок для пацієнтів із коронавірусом не перевищує 50% у 16 областях України, - МОЗ 01

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карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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