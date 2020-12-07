За тиждень вогонь забрав життя 48 осіб, на водних об'єктах загинули 11, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 30.11 по 06.12) під час пожеж в Україні загинуло 48 осіб, на водних об'єктах - 11.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
З початку тижня зареєстровано 1 тис. 516 надзвичайних подій, на які виїжджали підрозділи ДСНС. В результаті вжитих заходів врятовані 37 людей.
Ліквідовано 1 тис. 91 пожежу, врятовані на пожежах 30 осіб і не допущено знищення вогнем 535 будинків і 48 од. техніки.
Під час пожеж загинули 48 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 696 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 165 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 92 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.
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