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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя 48 осіб, на водних об'єктах загинули 11, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя 48 осіб, на водних об'єктах загинули 11, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 30.11 по 06.12) під час пожеж в Україні загинуло 48 осіб, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 516 надзвичайних подій, на які виїжджали підрозділи ДСНС. В результаті вжитих заходів врятовані 37 людей.

Ліквідовано 1 тис. 91 пожежу, врятовані на пожежах 30 осіб і не допущено знищення вогнем 535 будинків і 48 од. техніки.

Під час пожеж загинули 48 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 696 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 165 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 92 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.

Автор: 

пожежа (4314) смерть (6742) ДСНС (5092) вода (1176)


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а что еще кто-то купается в реках в такую погоду зимой?
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07.12.2020 09:37 Відповісти
Моржи?
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07.12.2020 09:38 Відповісти
Пингвины..
Любители рыбок. Они упертые
Ну еще подростки любители острых ощущений.. .
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07.12.2020 09:46 Відповісти
 
 