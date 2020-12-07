Злочинне угруповання, причетне до обігу наркотиків, затримано в результаті спецоперації на Дніпропетровщині, - поліція. ВIДЕО
У процесі поліцейської спецоперації в м. Підгороднє Дніпропетровської області затримано злочинну групу, діяльність якої пов'язана з незаконним обігом наркотиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.
Наголошується, що в зупинених автомобілях, на яких пересувалися фігуранти, тривають обшуки і вилучається зброя.
"6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухалися в бік м. Новомосковська. У 7 автомобілях перебувало приблизно 25 чоловіків та жінок, які, за оперативною інформацією, готувалися до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області. На цей момент у зупинених автомобілях тривають обшуки, в ході яких вилучено помпові рушниці та карабін", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990