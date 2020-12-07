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Злочинне угруповання, причетне до обігу наркотиків, затримано в результаті спецоперації на Дніпропетровщині, - поліція. ВIДЕО

Злочинне угруповання, причетне до обігу наркотиків, затримано в результаті спецоперації на Дніпропетровщині, - поліція. ВIДЕО

У процесі поліцейської спецоперації в м. Підгороднє Дніпропетровської області затримано злочинну групу, діяльність якої пов'язана з незаконним обігом наркотиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Наголошується, що в зупинених автомобілях, на яких пересувалися фігуранти, тривають обшуки і вилучається зброя.

"6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухалися в бік м. Новомосковська. У 7 автомобілях перебувало приблизно 25 чоловіків та жінок, які, за оперативною інформацією, готувалися до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області. На цей момент у зупинених автомобілях тривають обшуки, в ході яких вилучено помпові рушниці та карабін", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: 

зброя (7439) Нацполіція (15138) Дніпропетровська область (3682)


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Ребяяят, ну а где вертолёты, петарды, разбивание стёкол в авто гангстеров, "лежать падлюка такая" и всего вот этого вот? Поартистичнее надо и не забудьте потом рассказать кто это, куда и для чего конкретно они ехали
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07.12.2020 09:44 Відповісти
а что не так?
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07.12.2020 09:55 Відповісти
Хочешь кино, так оно было. Разбивание окон, точно было.
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07.12.2020 10:51 Відповісти
Вчора ЦН про це вже писав. Невдала передача зміни, чи інших новин нема?
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07.12.2020 10:00 Відповісти
Видео недоступно
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07.12.2020 10:05 Відповісти
https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/videos/147333790080218
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07.12.2020 11:08 Відповісти
Молодцы!!!!!
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07.12.2020 11:45 Відповісти
А наркотики хоть нашли? Или только оружие?
Выглядит так, что неподконтрольная группировка ехала пугать подконтрольную. А подконтрольная нажаловалась крыше ("по оперативным данным")
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07.12.2020 12:36 Відповісти
А може, вони їхали виконувати рішення ООн про виключення марихуани зі списку небезпечних наркотиків? Злочинне угруповання, причетне до обігу наркотиків, затримано в результаті спецоперації на Дніпропетровщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2567

Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООН
В ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков.

специалисты считают решение ООН мощным сигналом. "Каннабис не так опасен, как считалось до сих пор. Времена изменились. Теперь у нас есть больше данных о том, что собой представляет каннабис и что он имеет, в том числе, и терапевтические свойства", - подчеркивает обозреватель Альфредо Паскуаль.
https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990
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07.12.2020 14:26 Відповісти
 
 