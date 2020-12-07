Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба
Поки рано говорити про конкретику в питанні поставок вакцини проти коронавірусу в Україні.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Тема вакцини присутня на порядку денному і в тезах до розмови у всіх – президента, моїх, міністра охорони здоров'я, послів у окремих країнах – всі над цим працюємо, шукаємо, домовляємося. Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину. Але поки дещо рано говорити про конкретику, бо лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.
Не залишимося і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - розповів Кулеба.
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Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?
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Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.
В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
Доречі наявність у крові генетичного матеріалу після ковіду зберігається навіть у тих, хто не помітив, що вже перехворів. Звісно треба два дні посидіти на дієті перед здачою крові. Але через два тижні можна здавати ще, це тільки корисно для здоров'я