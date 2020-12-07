Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба

Поки рано говорити про конкретику в питанні поставок вакцини проти коронавірусу в Україні.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тема вакцини присутня на порядку денному і в тезах до розмови у всіх – президента, моїх, міністра охорони здоров'я, послів у окремих країнах – всі над цим працюємо, шукаємо, домовляємося. Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину. Але поки дещо рано говорити про конкретику, бо лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.

Не залишимося і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - розповів Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індонезія отримала першу партію вакцини від COVID-19 із Китаю, вакцинація розпочнеться після оцінки профільного Нацагентства, - президент Джоко Відодо