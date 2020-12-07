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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба

Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба

Поки рано говорити про конкретику в питанні поставок вакцини проти коронавірусу в Україні.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Тема вакцини присутня на порядку денному і в тезах до розмови у всіх – президента, моїх, міністра охорони здоров'я, послів у окремих країнах – всі над цим працюємо, шукаємо, домовляємося. Ми допомогли МОЗу на початку пандемії приєднатися і до європейського комітету охорони здоров'я, потім до COVAX, ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно. І щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину. Але поки дещо рано говорити про конкретику, бо лише пару тижнів тому почали говорити про конкретні цифри ефективності певних вакцин.

Не залишимося і плануємо досягти цього завдяки двом елементам: активній участі в COVAX, і завдяки дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими", - розповів Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Індонезія отримала першу партію вакцини від COVID-19 із Китаю, вакцинація розпочнеться після оцінки профільного Нацагентства, - президент Джоко Відодо

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Хутин тоже стал в очередь за вакцинами.
Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?

https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 @VictorKvert2008

Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.

В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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07.12.2020 09:59
+2
Ви - точно ні! А мудрий нарід? Де бабло візьме?
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07.12.2020 09:53
+1
Да вам вакцину даже хранить негде -строй те хранилище,дебилы зеленые!или вы мудрАй нарИд еще и испорченной вакциной уколите?
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07.12.2020 10:02
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Ви - точно ні! А мудрий нарід? Де бабло візьме?
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07.12.2020 09:53 Відповісти
Хутин тоже стал в очередь за вакцинами.
Зачем ему импортные вакцины, если есть свои, скрепные?

https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008 @VictorKvert2008

Сообщают, что в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают срочную просьбу МИД РФ о предоставлении 30 тысяч доз вакцины Pfizer или Moderna.

В западных дипломатических кругах уверены, что это закупается для окружения путина и всех 14 тысяч офицеров ФСО.
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07.12.2020 09:59 Відповісти
...тільки це вже не ялинкові іграшки для армії ре фе - це будуть медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 10:14 Відповісти
Собі ці гниди будуть робити щеплення вакцинами Pfizer, Moderna, а військовим та лікарям кацапсинською.
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07.12.2020 10:19 Відповісти
у кацапської вакцини величезна проблема - після щеплення 42 дні не можна бухати - хто ж таке витерпить
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07.12.2020 10:37 Відповісти
Да вам вакцину даже хранить негде -строй те хранилище,дебилы зеленые!или вы мудрАй нарИд еще и испорченной вакциной уколите?
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07.12.2020 10:02 Відповісти
....ну да! мы с 1991 впереди этой очереди. чюдо
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07.12.2020 10:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
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07.12.2020 10:12 Відповісти
Ми завжди біжемо поперед "паравоза" !!!
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07.12.2020 10:13 Відповісти
Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9640
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07.12.2020 10:19 Відповісти
В Дніпрі перехворівшим на ковід донорам платять по 1000гр. за 100гр. плазми. При цьому безкоштовно робиться аналіз з 15ти параметрів на *********, японському обладненні. Вся процедура триває годину. Застосування натурального препарату, заснованого на цій сировині, зменьшує важкість проходження хвороби в декілька разів. Навіщо ще якась сумнівна вакцина?
Доречі наявність у крові генетичного матеріалу після ковіду зберігається навіть у тих, хто не помітив, що вже перехворів. Звісно треба два дні посидіти на дієті перед здачою крові. Але через два тижні можна здавати ще, це тільки корисно для здоров'я
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07.12.2020 10:20 Відповісти
Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину от COVID-19, после нас еще Демократическая Республика Конго.
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07.12.2020 11:13 Відповісти
А власть пана Зе в очередной раз неожиданно "победила" коронавирус, у нас все открыто, гуляй не хочу, и курорты, и границы, и тусовки. До 8 января уж точно. А потом 2 недели и начнется поиск виноватого, скорее всего это будет министр здр. охранения или главный санитарный врач ( но тот осторожнее министра, видимо того предупредили что пойдет на списание и дали добро нести чушь). Одно НО, видимо кто то решил подстраховаться и вынудил ( или обдурил) пана президента и тот во всеуслышанье ляпнул что это ОН лично "РЕКОМЕНДОВАЛ" не вводить локдаун. Так что очередность виновных будет выстраиваться с " головы".
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07.12.2020 12:10 Відповісти
 
 