Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що під час пандемії коронавірусу на новорічні свята людям краще залишитися вдома і провести ці дні в колі сім'ї.
Про це повідомив у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.
Протягом свят ми всі хочемо бути разом з людьми, яких ми любимо. Але не варто наражати на ризик себе чи сім'ю і друзів. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", - сказав глава ВООЗ.
За словами Гебреєсуса, найкраще відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх удома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.
"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, збережіть дистанцію і надіньте маску", - нагадав глава ВООЗ.
Також він зазначив, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік. Якщо можете, краще робіть онлайн-покупки.
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О Б Т И Р А Н И Е!!!" (С)
В.С.Висоцький. Геній.
А те, що пропоную ВОЗ- це повна зміна стилю життя людства назавжди. Нафіга тоді це життя взагалі?
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Капитан очевидность.
ВОЗовский "прогресс" в борьбе с ковидом движется вперёд семимильными шагами.