Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що під час пандемії коронавірусу на новорічні свята людям краще залишитися вдома і провести ці дні в колі сім'ї.

Про це повідомив у Twitter генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

Протягом свят ми всі хочемо бути разом з людьми, яких ми любимо. Але не варто наражати на ризик себе чи сім'ю і друзів. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", - сказав глава ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, найкраще відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх удома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.

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"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, збережіть дистанцію і надіньте маску", - нагадав глава ВООЗ.

Також він зазначив, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік. Якщо можете, краще робіть онлайн-покупки.