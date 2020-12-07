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Новини Коронавірус і карантин
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Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ

Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, що під час пандемії коронавірусу на новорічні свята людям краще залишитися вдома і провести ці дні в колі сім'ї.

Про це повідомив у Twitter  генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

Протягом свят ми всі хочемо бути разом з людьми, яких ми любимо. Але не варто наражати на ризик себе чи сім'ю і друзів. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", - сказав глава ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, найкраще відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх удома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.

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"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, збережіть дистанцію і надіньте маску", - нагадав глава ВООЗ.

Також він зазначив, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік. Якщо можете, краще робіть онлайн-покупки.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) свято (682) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
"Если хилый- сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб-
Применяйте люди
О Б Т И Р А Н И Е!!!" (С)
В.С.Висоцький. Геній.
А те, що пропоную ВОЗ- це повна зміна стилю життя людства назавжди. Нафіга тоді це життя взагалі?
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07.12.2020 10:11
+2
с Мальдивами вроде другое имечко связано
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07.12.2020 10:14
+1
Людям уже прямо дают указания, что делать чего не делать. Пока как медицинские рекомендации на фоне "пандемии". Но это пока. Дальше за, правильно обработанный, народ возьаутся все кто имеет хот какую нибудь власть.Учитесь жить в цифровой тюрьме. Тесты бывают не только на ковид.
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07.12.2020 10:11
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Людям уже прямо дают указания, что делать чего не делать. Пока как медицинские рекомендации на фоне "пандемии". Но это пока. Дальше за, правильно обработанный, народ возьаутся все кто имеет хот какую нибудь власть.Учитесь жить в цифровой тюрьме. Тесты бывают не только на ковид.
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07.12.2020 10:11 Відповісти
так я уже купил билет на мальдивы, вместе с шапито 95 буду лететь в одном самолёте, шо за бред ))
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07.12.2020 10:11 Відповісти
с Мальдивами вроде другое имечко связано
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07.12.2020 10:14 Відповісти
то шо связано с другим летало за свои и один раз сколько отдыхал клоун на лисапеде?? посчитать можешь? сделай доброе дело, самому интересно.
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07.12.2020 10:18 Відповісти
"Если хилый- сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб-
Применяйте люди
О Б Т И Р А Н И Е!!!" (С)
В.С.Висоцький. Геній.
А те, що пропоную ВОЗ- це повна зміна стилю життя людства назавжди. Нафіга тоді це життя взагалі?
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07.12.2020 10:11 Відповісти
Очень вырос в целом мире
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
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07.12.2020 10:34 Відповісти
На новорічні свята краще відмовитися від подорожей і провести їх удома, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1855
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07.12.2020 10:13 Відповісти
Это гендиректор ВОЗ с дуба рухнул,чи шо? У нас локдаун отменили,даже интеллектуальный,потому как 22.12 какой-то квартал собирается на тусовку
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07.12.2020 12:48 Відповісти
"Также он отметил, что маска и социальная дистанция продолжают быть основными способами профилактики коронавируса".
Капитан очевидность.
ВОЗовский "прогресс" в борьбе с ковидом движется вперёд семимильными шагами.Новорічні свята краще провести вдома і відмовитися від подорожей, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1579
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07.12.2020 13:06 Відповісти
Как отказаться??? Все будет закрыто кроме кАломойскаго буковеля. Надо ехать)
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07.12.2020 13:27 Відповісти
 
 