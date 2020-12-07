Кулеба про переговори в "нормандському форматі" і ТКГ: "Результати залежать і від готовності російської сторони"

Інтенсивність бойових дій вперше за майже сім років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – все навпаки", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, нині ведеться робота на рівні радників лідерів нормандського формату, і ще буде одне чергове засідання ТКГ цього року.

"Формати, в яких можна домовитися про щось велике, функціонують і засідають, але чи вдасться - з часом побачимо", - додав міністр.

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"Нормандія і Мінськ – це як горизонтальний ескалатор в аеропорту. Якщо на нього не з того боку зайти, то щоб не викинуло назад, треба швидко рухатися вперед. Нормандія і Мінськ саме про це. Треба постійно рухатися вперед. Розслабився - викинуло зі стрічки. І увесь цей рік ми були дуже активними, ми тиснули, ми нагадували, ми пропонували. Зверніть увагу, що за цей рік нам ніхто не нав'язував деструктивних пропозицій, на які ми були би змушені реагувати, як це часто раніше відбувалося. Навпаки, це ми виступали з ініціативами і пропозиціями, виносячи їх на обговорення інших учасників", - пояснив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що "Нормандія і Мінськ - одні з найменш прогнозованих процесів".

"Ми дуже важко підходили до питання припинення вогню. Якщо чесно, я мав дуже великі сумніви, що зрештою росіяни підуть на цю історію, але вони пішли, і припинення вогню було оголошене. Зброя не замовкла повністю. На жаль, є обстріли, і втрати є. Але ніхто не сперечатиметься, що інтенсивність бойових дій вперше за майже сім років війни настільки довго тримається на рівні майже повного припинення вогню. Ми працюємо за програмою-максимум, і вимагаємо якнайбільше, але чи будуть якісь яскраві результати, залежить і від готовності російської сторони. Іноді прогнозуєш результати, а вони не відбуваються, іноді – все навпаки", - підсумував Кулеба.

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