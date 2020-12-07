Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною. Він також пояснив, чому з усіх західних сусідів України найбільше конфліктів виникає саме з угорцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба заявив, що намагається вирішити проблеми з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.

Він зауважив, що обидві сторони мають поважати законодавство і національні інтереси одна одної.

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але і Угорщина має поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.

Найбільше конфліктів у нашої країни із західних сусідів виникає з угорцями, бо обидві держави "дуже травмовані своєю історією".

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне або ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Європейським Союзом загалом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна й Угорщина мають вирішити свої двосторонні питання.

Як повідомлялося, Служба безпеки України цього тижня провела обшуки ц фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.