УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11239 відвідувачів онлайн
Новини
2 022 28

Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба

Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною. Він також пояснив, чому з усіх західних сусідів України найбільше конфліктів виникає саме з угорцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба заявив, що намагається вирішити проблеми з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.

Він зауважив, що обидві сторони мають поважати законодавство і національні інтереси одна одної.

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але і Угорщина має поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиною постійних конфліктів на Закарпатті є прагнення Кремля й угорського уряду послабити Україну, - "слуга народу" Чернєв

Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.

Найбільше конфліктів у нашої країни із західних сусідів виникає з угорцями, бо обидві держави "дуже травмовані своєю історією".

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне або ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Європейським Союзом загалом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна й Угорщина мають вирішити свої двосторонні питання.

Як повідомлялося, Служба безпеки України цього тижня провела обшуки ц фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.

Автор: 

Угорщина (2264) МЗС (4110) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
С Польшей вместе Украина настроена посылать кацапню нах.
показати весь коментар
07.12.2020 10:31
+2
европейское полу- дикое индуское-цыганье никого и ничего в ЕС не уважают...- аналогично и их...
будем відверті - це ж цигани...
показати весь коментар
07.12.2020 10:41
+2
да срать мадьяры хотели на вас квартальных недоносков. Что вы мрази можете кроме как трындеть всякую умиротворительную херню? кто их ЗМУСИТЬ ВАС ублюдков квартальних ПОВАЖАТИ и за что, за игру хером на рояле?
показати весь коментар
07.12.2020 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а я вот думаю: уже около 30 лет венгры компактно проживают в составе Украины. И не было никаких проблем с ними. Наоборот: ездили на ярмарки к ним. Вино отличное, колбаса. И вдруг - откуда не возьмись.
показати весь коментар
07.12.2020 10:17 Відповісти
А до цього вони де жили?
показати весь коментар
07.12.2020 10:23 Відповісти
Там де ти не живеш.
показати весь коментар
07.12.2020 10:30 Відповісти
на помийках індуських...- трохи в історію...
показати весь коментар
07.12.2020 10:42 Відповісти
нормально так "трохи", конечно) лет на 1000? лень гуглить.
показати весь коментар
07.12.2020 11:02 Відповісти
в Украине и жили. В Закарпатье венгры живут с 9 века. На территории Украины они оказались после 1945 г. , когда к Украине присоединили принудительно Закарпатье из-за того, что Венгрия вступила в войну на стороне Третьего рейха. Так и живут.
показати весь коментар
07.12.2020 11:12 Відповісти
SS и мадьяр в плен не брали за их зверства , так что Закарпатье , как и Калининградскую область , при соединили к союзу за ущерб ,но если западные немцы платили ещё контрибуцию ,то венгры нет( входили в соцлагерь) и пора им об этом напомнить.
показати весь коментар
07.12.2020 12:26 Відповісти
пардон. Венгры проживают на территории Украины 75 лет. Закарпатье в 1945 к Украине присоединили.
показати весь коментар
07.12.2020 11:14 Відповісти
но она должна уважать...-она это Венгрия.
показати весь коментар
07.12.2020 10:23 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2020 10:28 Відповісти
а с Польшей ?
показати весь коментар
07.12.2020 10:29 Відповісти
С Польшей вместе Украина настроена посылать кацапню нах.
показати весь коментар
07.12.2020 10:31 Відповісти
Кулеба-не будь терпилой.
показати весь коментар
07.12.2020 10:32 Відповісти
Мадьяры сумели себе заработать новое этническое прозвище - "******".
показати весь коментар
07.12.2020 10:34 Відповісти
Концерт окончен, расходимся
показати весь коментар
07.12.2020 10:34 Відповісти
Це тобі хто сказав?
Силку, будь ласка...
показати весь коментар
07.12.2020 11:12 Відповісти
Угри взаємодіють спільно з угро-фінами. Колись (в 1600-х роках) якийсь західний посол в Московію відмічав, що мова московитів дуже нагадує угорську.
показати весь коментар
07.12.2020 10:36 Відповісти
Мокши стонут перед бурей
И мадьяры тоже стонут.
Угро-финнам вечно в радость
Делать пакости славянам.
показати весь коментар
07.12.2020 11:01 Відповісти
европейское полу- дикое индуское-цыганье никого и ничего в ЕС не уважают...- аналогично и их...
будем відверті - це ж цигани...
показати весь коментар
07.12.2020 10:41 Відповісти
Основна політична стратегія блазня та його зевлади - прогинатися під будь-кого, хто має відношення до кацапстану...
Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7868
показати весь коментар
07.12.2020 10:50 Відповісти
Зелені імпотенти.
показати весь коментар
07.12.2020 10:53 Відповісти
да срать мадьяры хотели на вас квартальных недоносков. Что вы мрази можете кроме как трындеть всякую умиротворительную херню? кто их ЗМУСИТЬ ВАС ублюдков квартальних ПОВАЖАТИ и за что, за игру хером на рояле?
показати весь коментар
07.12.2020 10:56 Відповісти
Венгры поссорились со всеми своими соседями на почве идиотских,
необоснованных территориальных претензий. Они почти изгои в ЕС и в
НАТО.
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
Расширенные полномочия для венгерской общины? Окей - сначала то же самой для Украинской диаспоры в Венгрии. Обучение венгерскому в школах? Окей - тоже самое делаем в Венгрии. Флаги на админзданиях Украины? Только после того, как увидим флаги Украины на админзданиях Венгрии. Поем гимн Венгрии? Только после того как услышим пение гимна Украины депутатами Венгрии.
А Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
показати весь коментар
07.12.2020 11:18 Відповісти
- Ну шо там, хохлы? Схавали наш движ в Закарпатье?
- Кулеба говорит, что "не намерены политически воевать с нами"
- Отлично! Тогда продолжаем и усиливаем. Надо что бы все там получили венгерские паспорта, а там и референдум проведем ...
показати весь коментар
07.12.2020 11:25 Відповісти
очередное нытьё терпил от власти
показати весь коментар
07.12.2020 11:25 Відповісти
бесхребетное чмо !!!!
показати весь коментар
07.12.2020 11:59 Відповісти
Ни хребта ни яиц, чмырят все, кому ни лень.
показати весь коментар
07.12.2020 15:02 Відповісти
 
 