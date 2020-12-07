Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною, але вона мусить поважати наше законодавство і наші інтереси, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною. Він також пояснив, чому з усіх західних сусідів України найбільше конфліктів виникає саме з угорцями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Кулеба заявив, що намагається вирішити проблеми з Угорщиною з трьох причин.
"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною в питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якої нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.
Він зауважив, що обидві сторони мають поважати законодавство і національні інтереси одна одної.
"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але і Угорщина має поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.
Найбільше конфліктів у нашої країни із західних сусідів виникає з угорцями, бо обидві держави "дуже травмовані своєю історією".
"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається в сучасне або ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе поводить не лише у відносинах з Україною, але і з низкою інших країн, і з Європейським Союзом загалом", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна й Угорщина мають вирішити свої двосторонні питання.
Як повідомлялося, Служба безпеки України цього тижня провела обшуки ц фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.
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Силку, будь ласка...
И мадьяры тоже стонут.
Угро-финнам вечно в радость
Делать пакости славянам.
будем відверті - це ж цигани...
необоснованных территориальных претензий. Они почти изгои в ЕС и в
НАТО.
Венгры - это мрази с пост-имперскими амбициями и территориальными претензиями к нам. И они постоянно будут искать повод помешать евро-интеграционным процессам Украины и блокировать вступление Украины в НАТО.
Надо заканчивать политику "примирения", "заискивания" и прекращать лебезить перед этими мразями. Они регулярно вмешиваются во внутриполитические дела Украины, выдвигают все новые претензии и требования. В отношении Венгрии нужно проводить "зеркальную" политику.
Расширенные полномочия для венгерской общины? Окей - сначала то же самой для Украинской диаспоры в Венгрии. Обучение венгерскому в школах? Окей - тоже самое делаем в Венгрии. Флаги на админзданиях Украины? Только после того, как увидим флаги Украины на админзданиях Венгрии. Поем гимн Венгрии? Только после того как услышим пение гимна Украины депутатами Венгрии.
А Кулебе не стоит во время официального визита к этим мразям, унижаться и предлагать переименовать один из районов в Закарпатье в венгерский. Это позор.
- Кулеба говорит, что "не намерены политически воевать с нами"
- Отлично! Тогда продолжаем и усиливаем. Надо что бы все там получили венгерские паспорта, а там и референдум проведем ...