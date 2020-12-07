У МВС за добу виявили 334 випадки COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій та Одеській областях
Сьогодні, 7 грудня, за добу зафіксовано 334 випадки зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2361.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За добу найбільшу кількість інфікованих працівників МВС виявили в Запорізькій області (25), в Одеській області (18) та Києві (33).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 24 173 правоохоронці, видужали - 23 231, померли - 75.
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Серый Вовк
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Софія Гетьман
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