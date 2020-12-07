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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС за добу виявили 334 випадки COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій та Одеській областях

У МВС за добу виявили 334 випадки COVID-19, більшість у Києві, Запорізькій та Одеській областях

Сьогодні, 7 грудня, за добу зафіксовано 334 випадки зараження коронавірусом серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2361.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість інфікованих працівників МВС виявили в Запорізькій області (25), в Одеській області (18) та Києві (33).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 24 173 правоохоронці, видужали - 23 231, померли - 75.

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Автор: 

карантин (18172) МВС (3500) Правоохоронні органи (2706) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Надо срочно сократить мусорчуков втрое ,тогда и показатели по Ковиду снизятся втрое .
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07.12.2020 11:14 Відповісти
Як так виявили? Кількість випадків фіксації по Україні зменшується, а в поліції росте... Дивну нам міністр охорони здоров'я статистику дає... Геть брехливу статистику.
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13.01.2021 10:33 Відповісти
 
 