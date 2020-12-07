Байден є першим в історії президентом США, якому не потрібно пояснювати, що таке Україна, - Кулеба

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обраному президенту США Джо Байдену не потрібно пояснювати, що таке Україна. За його словами, Байден і люди навколо нього дуже добре "знають файл".

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, добре, що Джо Байден є першим в історії президентом США, якому в перший рік роботи не потрібно пояснювати, що таке Україна... Він дуже добре знає файл, і люди навколо нього теж", - заявив міністр.

Глава МЗС України підкреслив, що останній рік-півтора тема України у внутрішній політиці США була болючою. Однак наша країна пройшла цей період гідно.

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Він зазначив, що Україна не втручалася і не підігравала спробам використовувати нашу країну у внутрішньоамериканській історії.

"Ще один важливий елемент - безумовно, ми будемо чути надалі набагато менше нереалістичних ідей щодо "побудови мостів" з Росією, що треба щось "перезавантажувати" з РФ, попри відсутність будь-яких конструктивних кроків з її боку", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що у цієї адміністрації інший підхід у цьому плані.

"Розраховуємо і на велику підтримку у протидії російській агресії... Я думаю, що США інтенсивніше будуть залучатися до тем боротьби з корупцією, судової реформи. Але тут наш порядок денний збігається, і ми готові розвивати активну взаємодію з США на цих треках", - додав міністр.