Глава МЗС Кулеба: Я поки проти будь-яких економічних санкцій щодо Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти запровадження санкцій проти білоруських компаній.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в України з Білоруссю є принципові політичні розбіжності.

"Якщо брати за стартову точку нинішню ситуацію в Білорусі, то я наразі проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній чи секторів економіки", - вважає він.

Міністр зазначив, що торгівля однаково важлива для обох країн.

"Ми, нагадаю, одразу зайняли чітку позицію, і йдемо синхронізовано з Євросоюзом, і в плані захисту прав людини, і засудження насильства, і вимог демократичних перетворень в Білорусі. І для зміни цієї позиції я не бачу нині жодних передумов", - додав він.

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