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Глава МЗС Кулеба: Я поки проти будь-яких економічних санкцій щодо Білорусі

Глава МЗС Кулеба: Я поки проти будь-яких економічних санкцій щодо Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти запровадження санкцій проти білоруських компаній.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в України з Білоруссю є принципові політичні розбіжності.

"Якщо брати за стартову точку нинішню ситуацію в Білорусі, то я наразі проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній чи секторів економіки", - вважає він.

Міністр зазначив, що торгівля однаково важлива для обох країн.

"Ми, нагадаю, одразу зайняли чітку позицію, і йдемо синхронізовано з Євросоюзом, і в плані захисту прав людини, і засудження насильства, і вимог демократичних перетворень в Білорусі. І для зміни цієї позиції я не бачу нині жодних передумов", - додав він.

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Автор: 

Білорусь (7925) санкції (11777) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Власти нужно вначале разобраться ,что твориться внутри нашего государства Украина ,а потом.... В городах где по вылазила партия ОПЗЖ нужно назначать ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА с Киева. Если это не делается в годы войны с российским оккупантом,то это считается обычным предательством государства Украина
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07.12.2020 11:35
+3
Амеба бесхребетная !!!!
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07.12.2020 11:54
+3
американцы уже не торгуют соляркой? ах да забыл, беня наругает.
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07.12.2020 12:17
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Какой смысл в экономических санкциях против страны, в которой вся борьба граждан сводится к одному: какие губы будут целовать путинскую задницу - усатые мужские или напомаженные женские?
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07.12.2020 11:31 Відповісти
Кацап, карацей кажучы - ты супраць санкцый да х@йла i Лукi - падх@йла? I вось яшчэ нейкiя ахвяры абортау' табе падабайкi ставяць...
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07.12.2020 13:59 Відповісти
Власти нужно вначале разобраться ,что твориться внутри нашего государства Украина ,а потом.... В городах где по вылазила партия ОПЗЖ нужно назначать ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА с Киева. Если это не делается в годы войны с российским оккупантом,то это считается обычным предательством государства Украина
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07.12.2020 11:35 Відповісти
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хош
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07.12.2020 11:56 Відповісти
А где брать дизель для танков?
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07.12.2020 11:37 Відповісти
американцы уже не торгуют соляркой? ах да забыл, беня наругает.
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07.12.2020 12:17 Відповісти
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз....
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07.12.2020 13:00 Відповісти
газ полякам тягают и выгодно)) у нас рабочий НПЗ один и тот беня забрал по цене чермета, остальные порезали на металл.
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07.12.2020 13:17 Відповісти
В Румынии, Польше.
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07.12.2020 12:26 Відповісти
Напрямую у путина - нахрена вам Лука посредник?
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07.12.2020 14:02 Відповісти
А нахрена Расия креветки через Белоруссию покупает?
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07.12.2020 15:33 Відповісти
Такое же лицемерие - "контрсанкции путина", но жрать то хочется. Вот " беларуские креветки" и покупают.
Так и Украина - "беларуский уголь" из Донецка, лукашенковскую нефтехимию из путинской нефти. И вроде как совесть чиста
- вроде как сами против себя войну не финансируете. Да и немного дешевле для простого украинского обывателя - а то, что на эти деньги путин будет убивать украинцев, так вроде не горячая фаза войны.
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07.12.2020 15:42 Відповісти
Гибридной войне - гибридную торговлю. А как ты хотел?
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07.12.2020 16:08 Відповісти
Так вам путин еще дешевле продаст - зачем Луку кормить?
Разве что Петя прибыли потеряет - Лука со злости продукцию рошен выгонит из страны.
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07.12.2020 16:13 Відповісти
Амеба бесхребетная !!!!
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07.12.2020 11:54 Відповісти
Drugogo i ne sledovala ozidat s etoj vlasti
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07.12.2020 12:11 Відповісти
"Глава МИД Кулеба: Я пока против любых экономических санкций против Беларуси" - любые санкции против Беларуси, это вмешательство во внутренние дела Беларуси. Пусть сами выбирают своих клоунов и дураков.
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07.12.2020 12:14 Відповісти
Против РФ уже ввели?
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07.12.2020 12:27 Відповісти
Вже давно.А що,по ньюсвану та г+г не розповідали?
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07.12.2020 12:35 Відповісти
сьогодні Рада ЕУ у закордонних справах має прийняти Закон про санкції за порушення прав людини, т.з. "еуропейський акт Магнітського". Що Кулєба розкажеш далі?
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07.12.2020 13:20 Відповісти
У Зе-банды поддержка народа заканчівается там, где начінается бабло. А с трехпроцентным і его олігархамі Зе-банду связывет значітельно больше чем с "какім-то беларускім народом".
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08.12.2020 16:55 Відповісти
 
 