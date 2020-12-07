Глава МЗС Кулеба: Я поки проти будь-яких економічних санкцій щодо Білорусі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив проти запровадження санкцій проти білоруських компаній.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в України з Білоруссю є принципові політичні розбіжності.
"Якщо брати за стартову точку нинішню ситуацію в Білорусі, то я наразі проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній чи секторів економіки", - вважає він.
Міністр зазначив, що торгівля однаково важлива для обох країн.
"Ми, нагадаю, одразу зайняли чітку позицію, і йдемо синхронізовано з Євросоюзом, і в плані захисту прав людини, і засудження насильства, і вимог демократичних перетворень в Білорусі. І для зміни цієї позиції я не бачу нині жодних передумов", - додав він.
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Так и Украина - "беларуский уголь" из Донецка, лукашенковскую нефтехимию из путинской нефти. И вроде как совесть чиста
- вроде как сами против себя войну не финансируете. Да и немного дешевле для простого украинского обывателя - а то, что на эти деньги путин будет убивать украинцев, так вроде не горячая фаза войны.
Разве что Петя прибыли потеряет - Лука со злости продукцию рошен выгонит из страны.