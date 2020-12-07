Затримано третього співучасника у справі про вбивство київського музиканта Дерев'янка, - поліція. ФОТО

Столичні правоохоронці встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта на Печерську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної поліції України.

Згідно з інформацією правоохоронців, 31-річний киянин допомагав двом спільникам у прихованні тяжкого злочину з метою заволодіння майном. Окрім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта у Печерському районі столиці з метою заволодіння майном. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний ще один фігурант.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали третього співучасника за місцем проживання. Як встановили розшуковці, 31-річний мешканець Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі у Київській області. Окрім того, чоловік викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував на 60 днів підозрюваних у вбивстві київського музиканта Дерев'янка





Зазначимо, імені вбитого музиканта прокуратура не називає. Однак раніше в ЗМІ писали про те, що тіло 65-річного відомого аранжувальника Олександра Дерев'янка знайшли зі слідами насильницької смерті в Борисполі в одному з гаражних кооперативів. Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що суд заарештував на 60 днів двох підозрюваних у вбивстві київського музиканта Дерев'янка.