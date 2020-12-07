В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері

В окупованій Ялті з наступного тижня запроваджуються обмеження подачі води.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив так званий "міністр житлово-комунального господарства Криму" Дмитро Черняєв.

"З 14 грудня адміністрація міста планує розпочати зниження подачі води. На поточному тижні буде проведено повне оповіщення всіх об'єктів, і з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці і три години у вечірній час", - зазначив Черняєв.

За його словами, триває пошук нових джерел для окупованої Ялти, розглядається можливість подачі артезіанської води і будівництва опріснювальної установки.

За даними із сайту так званої "адміністрації Ялти", рівень наповнення двох водосховищ регіону опустився до історичного мінімуму - 17% від загального обсягу, тоді як на початку літа було 70%. Рекордний рівень споживання води був зафіксований у період високого курортного сезону, зараз він також вищий за звичайний. При цьому припливу не спостерігається, що нетипово для листопада. У зв'язку з цим із 27 листопада воду почали відключати ночами.

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