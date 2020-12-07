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Новини Окуповані території
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В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері

В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері

В окупованій Ялті з наступного тижня запроваджуються обмеження подачі води.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив так званий "міністр житлово-комунального господарства Криму" Дмитро Черняєв.

"З 14 грудня адміністрація міста планує розпочати зниження подачі води. На поточному тижні буде проведено повне оповіщення всіх об'єктів, і з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці і три години у вечірній час", - зазначив Черняєв.

За його словами, триває пошук нових джерел для окупованої Ялти, розглядається можливість подачі артезіанської води і будівництва опріснювальної установки.

За даними із сайту так званої "адміністрації Ялти", рівень наповнення двох водосховищ регіону опустився до історичного мінімуму - 17% від загального обсягу, тоді як на початку літа було 70%. Рекордний рівень споживання води був зафіксований у період високого курортного сезону, зараз він також вищий за звичайний. При цьому припливу не спостерігається, що нетипово для листопада. У зв'язку з цим із 27 листопада воду почали відключати ночами.

Також читайте: Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Автор: 

Крим (14133) Ялта (103) водопостачання (831)


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Топ коментарі
+45
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 4976
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07.12.2020 11:51
+43
Вода - это излишество бандеровской Украины. Русским вода ни к чему.
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07.12.2020 11:41
+39
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2410
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07.12.2020 11:52
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ну што крысы, помогла вам ваша русня? наскакали вы себе на антимайдауне сушняк.
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07.12.2020 11:39 Відповісти
Крисчанє,вживайте опріснену сечу віслюків ,це корисно для здоров"я !!))
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07.12.2020 11:45 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 4976
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07.12.2020 11:51 Відповісти
Ну вот и чудно. Можно и не по три часа, а по 15 минут утром и вечером. Воду надо экономить. Вот оно счастье в родной говени.
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07.12.2020 11:39 Відповісти
По 15 минут будет после Нового года, чтоб только рожу от оливье отмыть.
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07.12.2020 11:42 Відповісти
расточительство какое - пусть друг дружку облизывают, чего продуктам пропадать?
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07.12.2020 11:51 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2410
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07.12.2020 11:52 Відповісти
Камни с неба. Не обляпайтесь
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07.12.2020 11:41 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 5276
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Привет, немытая Россия,
страна рабов, страна господ...
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07.12.2020 11:59 Відповісти
остров невезения в океяне есть...
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07.12.2020 13:09 Відповісти
Вода - это излишество бандеровской Украины. Русским вода ни к чему.
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07.12.2020 11:41 Відповісти
Головне померти в Расєє !!)))
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07.12.2020 11:43 Відповісти
что-то как-то не торопятся они особо
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07.12.2020 11:52 Відповісти
тут главное не спешка,а верный курс..
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07.12.2020 11:57 Відповісти
Отнюдь...рекордьі по смертности.
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07.12.2020 11:59 Відповісти
--- НУ просто вчора мав розмову з колишньою колегою по роботі / а вона затята агентка русского мира / і щойно повернулася із гостин з отого продажного Криму... Плакалася .що все там позасихало на пень : і алича . і яблуні і груші . кізил ледь--ледь тримається...
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07.12.2020 16:13 Відповісти
В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером - Цензор.НЕТ 8116
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07.12.2020 11:42 Відповісти
Крим відновлює природний стан-соланчакова напівпустеля!!!Крисчанє бережіть природу!!)))
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07.12.2020 11:42 Відповісти
В оккупированной Ялте введут подачу воды по часам из-за засухи: три часа утром и три часа вечером - Цензор.НЕТ 7646
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07.12.2020 11:43 Відповісти
А шо тут такого? В Константиновке, Дон.обл. в 90-х, воду тоже давали по три часа утром и вечером, а горячую вообще перестали давать. Щас там уже давно не живу, но не думаю, что лучше стало.
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07.12.2020 11:43 Відповісти
если бы не война - все бы осталось по-прежнему, а т.к. город стал прифронтовым, то надо держать марку и с водой (холодной) теперь намного лучше чем было. Но в целом - город просто говнище.
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07.12.2020 12:45 Відповісти
Сколько той зимы, летом скупаются в море.
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07.12.2020 11:44 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 8935
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07.12.2020 11:54 Відповісти
Это фракция слуг бежит бюджет делить?
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07.12.2020 14:07 Відповісти
Если долго не мыться и покрыться коркой грязи, зимой теплее будет, не надо за отопление платить. Русская смекалка™.
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07.12.2020 11:47 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 7013
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07.12.2020 11:57 Відповісти
Пусть следующий год в оккупированном Крыму будет засушливы и жаркий..
И пусть кацапня носит воду в ведрах по крымскому мосту из Кубани..
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07.12.2020 11:47 Відповісти
Краснодарский край
Краснодар
Река Кубань. Все молчат и не хотят замечать то, что река обмелела на столько, что уже пора кричать о её исчезновении.
От неё питались многие крики по всем краю, а сейчас половина из них просто пересохла. Берега зарастают и заболачиваются.
Власти молчат. На это просто закрывают глаза. Кричим SOS. А посмотрите на реку Дон. В Ростове. Какая река была, а что с ней стало. От неё осталось только 40% процентов того что было. Я же её помню с детства. Широкая, мощная, судоходная. А теперь там этого и нет. Страшно. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:28 Відповісти
Краснодарский край
SOS!!! В поселке ***** Анапского района Краснодарского края полностью высохло уникальное горное озеро, в котором растут редкие для наших мест Болотные кипарисы - их 32 дерева, которые без воды погибнут. Еще лет 5 назад кипарисы стояли в воде, сейчас корни оголились и туристы делают селфи на сухих корнях. Вода уходит катастрофически быстро!!! SOS!!!
Уровень воды в Краснодарском водохранилище опустился почти до минимально допустимого. До него осталось всего 5 см - Нормальный подпорный уровень - 32,75 метра. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:33 Відповісти
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Река Дон мелеет на глазах! Очень страшно! При этом все русло забито судами! Ещё несколько лет назад топило обуховку, дугино и т.д., а сейчас все засушливо.
Астраханская область
С.чёрный яр
Астраханская обл
Р.Волга в районе ахтубинска плановый ежегодный прилив воды упал уже на 30-40% http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
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07.12.2020 12:36 Відповісти
Опубликованы снимки высыхания Краснодарского водохранилища
31.08.2020 В сети 30 августа было опубликовано видео, на котором видно процесс высыхания Краснодарского водохранилища в 2020 году. По снимкам видно, что в период с 4 июля по 23 августа постепенно вода исчезает по направлению с востока на запад.
В конце концов, водохранилище высыхает наполовину. На сегодняшний день уровень воды в нем находится на отметке ниже половины, а из-за ее дефицита произошла массовая гибель рыб.

https://bloknot-krasnodar.ru/news/opublikovany-snimki-vysykhaniya-krasnodarskogo-vod-1259471
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07.12.2020 12:57 Відповісти
Рыбу жалко, кубанцев нет.
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07.12.2020 14:27 Відповісти
Я не знаю... Ну на МКС ведь как-то научились без дождей обходиться.
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07.12.2020 11:48 Відповісти
не, ну а что - нормально! вон в столице лугандонии так вообще по 2 часа утром и вечером вода реалии руЦкАго мира
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07.12.2020 11:50 Відповісти
невже це комусь цікаво...
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07.12.2020 11:50 Відповісти
А на кой куй им вообще вода ? Моча Ивана Кузьмича - пусть хлебают
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07.12.2020 11:52 Відповісти
Хай росу з "камнєй с нєба" злизують)
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07.12.2020 11:53 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 8837
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07.12.2020 11:58 Відповісти
это он за дедов так?
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07.12.2020 14:00 Відповісти
навкруги так багато смачної та поживної морської води.
Нехай крисичани пьють її до несхочу!
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07.12.2020 11:56 Відповісти
Причому дуже оптимальна вода. Від неї навіть не будуть занадто багато писюганити, якщо переп'ють.
Знаєте чому?
...
Бо морську воду бруньки людини не витримують!!! )))0))0)))
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07.12.2020 17:32 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 1243
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07.12.2020 11:58 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 1001
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07.12.2020 12:00 Відповісти
Аха-ха...напоминаю вьісокоморальньім гуманистам про отключения газа Украине в -25 градусів. Без всякого на то основания. Земля-то круглая😂 И за газ заплатили, и без водьі остались.
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07.12.2020 12:03 Відповісти
Когда я учился в Баку, во времена Гейдара Алиева, - Алиева старшего, - городе-столице также подавали воду по два раза в сутки. Население приспособилось: почти у всех квартирах были под потолком накопительные емкости, оборудованные ограничителем уровня по принципу сливного бачка; в некоторых домах на крыше цистерны для всего дома. Однако режим ПРЕРЫВНОСТИ подачи воды усиливал коррозию труб и осыпание всяких накопившихся в водопроводной сети наслоений - вода была грязная и дурно пахла.
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07.12.2020 12:06 Відповісти


В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 2564
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07.12.2020 12:06 Відповісти
В родной говени хоть камни с неба.
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07.12.2020 12:10 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html Більшовицькі війська в лютому 1918 року здобували Київ під гаслами «Смерть буржуям и украинцам!»

«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…

Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.

- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».Опівдні більшовицька артилерія з лівого берега розпочала гатити по місту з великокаліберних гармат. Найбільше цілили по центральній частині - «районах проживання буржуазії». «Центральна Рада відбувала свої засідання серед найстрашнішої канонади, - пише у спогадах історик Дмитро Дорошенко. - Часами не можна було вийти з головних дверей: більшовицькі гармати намацали будинок Педагогічного музею й били по ньому та по ближчому районі. Доводилося пробиратися двором і бічними вулицями».

далі -- https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html
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07.12.2020 12:16 Відповісти
Жили люди на берегу Черного моря и печали не знали. Украина кормила, поила. Работали кое-как, по крайней мере, возле мартена не стояли и в шахте не надрывались и имели хорошие заработки. Все как по Пушкину, «…и решила старуха жить еще лучше, захотела стать владычицей». Так и здесь, решили еще лучше жить, позвали русский мир, Путина и жизнь кардинально изменилась. Все стало как в России. Отдыхающие исчезли и исчезли средства для проживания, дороговизна, нищета, полное запустение, санкции, умыться нечем, кругом пьяные военные, вода кончается. Все по Пушкину, великому русскому поэту: «Старик не дождался рыбки и ушел домой, а придя домой, увидел, что все по старому и старуха его сидит возле разбитого корыта».
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07.12.2020 12:17 Відповісти
пусть слизывают капли росы с сапог зеленых человечков-
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07.12.2020 12:28 Відповісти
Так же было под Евпаторией - хозяева дома перед приезжим татарином из Москвы распинались, жопу лизали. С квартирантами из Украины вели себя как с говном. Причём же все платили одинаково. Почему так? Теперь, судя по вебкам с их пляжа летом - пусто. Человек 10 на пляже в жару, тогда как раньше весь посёлок на клиентах с Украины наживался. Сейчас если залетит какой российский экономный бюджетник - это за счастье. Ну вот так - кто что не ценит, а они украинцев не ценили, тот то теряет.
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07.12.2020 14:23 Відповісти
Думаю такая ситуация с водой в Крыму не на долго, Путин пол России без воды оставит,а в Крым воду даст, потому что дело принципа.
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07.12.2020 13:10 Відповісти
Ну если самолетами,тогда ,да!
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07.12.2020 14:16 Відповісти
Откуда он ее даст? Из Кубани, из Ростовской области, с Волги? Там везде проблема.
Разве что из сибирских рек...
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07.12.2020 14:21 Відповісти
Опреснители поставит.
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07.12.2020 17:44 Відповісти
Опреснители - это очень дорого и водичка от них вельми противная
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07.12.2020 20:38 Відповісти
а КАК он ее даст ???
как волшебник на голубом вертолете?
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07.12.2020 15:02 Відповісти
Поставит опреснители, не взирая на стоимость, россияне ради скреп за всё заплатят.
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07.12.2020 17:45 Відповісти
А зачем им вообще воду подавать? Ее же кругом полно - только выйди из дому и хлещи ее, родимую, до обсирачки.
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07.12.2020 13:39 Відповісти
Хороша новина.
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07.12.2020 14:01 Відповісти
Главное не позбутись здорового глузда.
Предъявите хоть один факт или документ, что Порох еврей
Факты в студию. Ждемс!
Аргументы типа - одна баба сказала не предъявлять!
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07.12.2020 14:26 Відповісти
Вот думаю, как правильно писать : "крысчане", или "крысияне" ?
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07.12.2020 14:29 Відповісти
Хоть камни из крана.
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07.12.2020 14:48 Відповісти
Запасов воды для Симферополя хватит только на неделю
Уже сейчас в крымскую столицу подают воду из подземных источников.
«У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», - заявил Баженов.

https://replyua.net/news/krym-poluostrov/235974-zapasov-vody-dlya-simferopolya-hvatit-tolko-na-nedelyu.html
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07.12.2020 14:49 Відповісти
Да таких "графиков" и в Украине полно. Без всяких перекрытий каналов. Нам не о воде в оккупированном Крыму нужно беспокоиться " камни им с неба", а об обеспечении водой в нужных объемах, нормального ( я даже не говорю слово "хорошего") качества, и не по графикам.
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07.12.2020 15:13 Відповісти
У нас вода подается на три часа раз в неделю. Это конечно же намного лучше чем в Ялте.
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07.12.2020 15:46 Відповісти
"У вас" це де?
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07.12.2020 16:17 Відповісти
Енто в какой дяревне-та?
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07.12.2020 17:27 Відповісти
В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері - Цензор.НЕТ 6735
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07.12.2020 17:24 Відповісти
В Крыму пересохла река Сафун-Узень, впадавшая в самое глубокое водохранилище: фото
7 декабря 2020
https://www.dialog.ua/ukraine/220376_1607347055
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07.12.2020 21:28 Відповісти
 
 