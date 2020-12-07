В окупованій Ялті запровадять подачу води за годинами через посуху: три години вранці і три години ввечері
В окупованій Ялті з наступного тижня запроваджуються обмеження подачі води.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив так званий "міністр житлово-комунального господарства Криму" Дмитро Черняєв.
"З 14 грудня адміністрація міста планує розпочати зниження подачі води. На поточному тижні буде проведено повне оповіщення всіх об'єктів, і з наступного понеділка перехід на графік подачі по три години вранці і три години у вечірній час", - зазначив Черняєв.
За його словами, триває пошук нових джерел для окупованої Ялти, розглядається можливість подачі артезіанської води і будівництва опріснювальної установки.
За даними із сайту так званої "адміністрації Ялти", рівень наповнення двох водосховищ регіону опустився до історичного мінімуму - 17% від загального обсягу, тоді як на початку літа було 70%. Рекордний рівень споживання води був зафіксований у період високого курортного сезону, зараз він також вищий за звичайний. При цьому припливу не спостерігається, що нетипово для листопада. У зв'язку з цим із 27 листопада воду почали відключати ночами.
Будь ласка, зачекайте...
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страна рабов, страна господ...
И пусть кацапня носит воду в ведрах по крымскому мосту из Кубани..
Краснодар
Река Кубань. Все молчат и не хотят замечать то, что река обмелела на столько, что уже пора кричать о её исчезновении.
От неё питались многие крики по всем краю, а сейчас половина из них просто пересохла. Берега зарастают и заболачиваются.
Власти молчат. На это просто закрывают глаза. Кричим SOS. А посмотрите на реку Дон. В Ростове. Какая река была, а что с ней стало. От неё осталось только 40% процентов того что было. Я же её помню с детства. Широкая, мощная, судоходная. А теперь там этого и нет. Страшно. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
SOS!!! В поселке ***** Анапского района Краснодарского края полностью высохло уникальное горное озеро, в котором растут редкие для наших мест Болотные кипарисы - их 32 дерева, которые без воды погибнут. Еще лет 5 назад кипарисы стояли в воде, сейчас корни оголились и туристы делают селфи на сухих корнях. Вода уходит катастрофически быстро!!! SOS!!!
Уровень воды в Краснодарском водохранилище опустился почти до минимально допустимого. До него осталось всего 5 см - Нормальный подпорный уровень - 32,75 метра. http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
Ростов-на-Дону
Река Дон мелеет на глазах! Очень страшно! При этом все русло забито судами! Ещё несколько лет назад топило обуховку, дугино и т.д., а сейчас все засушливо.
Астраханская область
С.чёрный яр
Астраханская обл
Р.Волга в районе ахтубинска плановый ежегодный прилив воды упал уже на 30-40% http://sossossos.ru/performance-report.php?num=9
31.08.2020 В сети 30 августа было опубликовано видео, на котором видно процесс высыхания Краснодарского водохранилища в 2020 году. По снимкам видно, что в период с 4 июля по 23 августа постепенно вода исчезает по направлению с востока на запад.
В конце концов, водохранилище высыхает наполовину. На сегодняшний день уровень воды в нем находится на отметке ниже половины, а из-за ее дефицита произошла массовая гибель рыб.
https://bloknot-krasnodar.ru/news/opublikovany-snimki-vysykhaniya-krasnodarskogo-vod-1259471
Нехай крисичани пьють її до несхочу!
Знаєте чому?
...
Бо морську воду бруньки людини не витримують!!! )))0))0)))
«Говорить на улицах на украинском языке стало опасно»… Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - військова операція по захопленню міста Києва у ході першої радянсько-української війни. Тривав протягом 23 січня (5 лютого) - 26 січня (8 лютого) 1918 року. Руйнування більшовиками столиці України, масові розстріли та мародерство - прийшла «червона Росія», прийшов «руський мір»…
Завершився захопленням Києва військами Ради народних комісарів РРФСР та їх прибічниками із так званої Української Народної Республіки Рад. Уряд Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої російської імператорської армії, що перебували в Києві, але не брали участі у цьому збройному конфлікті, зберігаючи нейтралітет.
- Жителей не жалеть, они нас не жалели, они терпели хозяйничанье гайдамаков. Мы всех их перестреляем и перережем. Мы им покажем. Нечего бояться кровоспускания. Кто не с нами, тот против нас, - цитувала більшовицького командувача Михайла Муравйова, дві «революційні армії» якого 4 лютого 1918 року підійшли до Києва, секретар армійського комітету Люсіль Цванґер.
Муравйов виступав перед своїми солдатами. Того ж дня, уже перебуваючи в Дарниці, видав наказ № 9, який завершувався так: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы, их имущество передать в военнореволюционный комитет гор. Киева».Опівдні більшовицька артилерія з лівого берега розпочала гатити по місту з великокаліберних гармат. Найбільше цілили по центральній частині - «районах проживання буржуазії». «Центральна Рада відбувала свої засідання серед найстрашнішої канонади, - пише у спогадах історик Дмитро Дорошенко. - Часами не можна було вийти з головних дверей: більшовицькі гармати намацали будинок Педагогічного музею й били по ньому та по ближчому районі. Доводилося пробиратися двором і бічними вулицями».
далі -- https://bitter-onion.livejournal.com/3981111.html
Разве что из сибирских рек...
как волшебник на голубом вертолете?
Предъявите хоть один факт или документ, что Порох еврей
Факты в студию. Ждемс!
Аргументы типа - одна баба сказала не предъявлять!
Уже сейчас в крымскую столицу подают воду из подземных источников.
«У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», - заявил Баженов.
https://replyua.net/news/krym-poluostrov/235974-zapasov-vody-dlya-simferopolya-hvatit-tolko-na-nedelyu.html
7 декабря 2020
https://www.dialog.ua/ukraine/220376_1607347055