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Новини Українські заручники в РФ
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Суд у РФ засудив колишнього українського футболіста Василенка до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство на користь України"

Суд у РФ засудив колишнього українського футболіста Василенка до 12 років колонії суворого режиму за

Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього професійного українського футболіста Василя Василенка у справі про шпигунство (ст. 276 КК).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Новой газете" повідомила пресслужба суду.

Розгляд кримінальної справи колегією з трьох суддів проходив у закритому режимі. Матеріалам справи присвоєно гриф секретно.

Василенка заарештували в Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК - "Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів".

Читайте: Українського політв'язня Марченка засудили в РФ до 10 років за шпигунство

Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство - за даними слідства, шпигунство було на користь України.

Василенко з 1992 року по 2001 рік грав в українських футбольних командах. Серед них - "Таврія", "Торпедо" і "Дружба". Ексфутболіст народився в 1967 році і є громадянином України.

Автор: 

росія (64969) суд (11660) шпигунство (986)


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Топ коментарі
+33
Что-то я не понял - кацапских шпионов "за шпионаж" просто высылают на родину и запрещают въезд, а кацапы по той же статье сажают на 12 лет.
Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
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07.12.2020 11:45
+19
слава героям- Василь тримайся- обміняємо тебе на якусь сепарську потвору
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07.12.2020 11:39
+14
Наши "реформовані" суди сепарським потворам максимум умовны терміни дають.
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07.12.2020 11:47
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слава героям- Василь тримайся- обміняємо тебе на якусь сепарську потвору
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07.12.2020 11:39 Відповісти
Наши "реформовані" суди сепарським потворам максимум умовны терміни дають.
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07.12.2020 11:47 Відповісти
Российская сторона хрен согласится обменять, очевидно же
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07.12.2020 12:03 Відповісти
Что-то я не понял - кацапских шпионов "за шпионаж" просто высылают на родину и запрещают въезд, а кацапы по той же статье сажают на 12 лет.
Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
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07.12.2020 11:45 Відповісти
да-да) дело в КПК а не в вотетом
Суд у РФ засудив колишнього українського футболіста Василенка до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство на користь України" - Цензор.НЕТ 1900
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07.12.2020 12:36 Відповісти
Учитывая то, что с кацапскими шпионами ровно точно также поступали и до этого - да, дело в кпк.
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07.12.2020 12:44 Відповісти
Так кого меняло квартальное шапито на горловских таксистов? Если никто не сидел?)
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07.12.2020 12:52 Відповісти
Эко вы наших спецназначенцев, ликвидировавших Гиви, которых выменяли у кацапских прихвостней обосрали...

И нет, кацапским марионеткам ни одного, осужденного именно за шпионаж в пользу РФ не выдавали. Осужденные были по другим статьям.
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07.12.2020 13:00 Відповісти
Ибо нехер нашему брату в раше делать!
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07.12.2020 11:46 Відповісти
Герой!!!!!Держись!!!!
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07.12.2020 11:46 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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07.12.2020 11:47 Відповісти
Молодец, знал куда поехать(поехавший)

Кстати, а ведь раньше писали - "суд" в РФ.
т.е. как и "президент Беларуси" Пукашенко. - и первое и усатое = просто название и имитация.
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07.12.2020 11:51 Відповісти
Ось так треба сепаратистів саджати в Україні щоб навести порядок й позбавитися оцих "рускієнамбратія"! Але спочатку треба Патріотів України обрати до влади.
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Та шо твориться ? Футболисты шпионить начали ? Секреты ультрозвукого унитаза разнюхивают ? Хорошо что в орде крепкая контрразведка....выследили.
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07.12.2020 11:56 Відповісти
это ещё раз показывает что на орду не нужно ездить ни под каким предлогом !
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07.12.2020 12:14 Відповісти
в 2019 г. границу с Рашей пересекло 7 млн. граждан Украины (данные ДПСУ). Посадили 1.
Это показывает что вероятность быть схваченным 10 в -5 степени процента.
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07.12.2020 12:26 Відповісти
ну это кто на кого учился и кем трудился.... тебя тролль не посадят. это точно....
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07.12.2020 13:48 Відповісти
"Рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф секретно." Ну, прямо в кращих традиціях 30-х років - трійка суддів, гриф "Цілком таємно", Соловки!
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07.12.2020 11:57 Відповісти
Чоловіка жаль, але це ще одне нагадування, що будь який українець може отримати свої 15 років пансіона в московитських *******.
Що ви там шукаєте, що ви там забули? Це мертва і небезпечна земля - це по перше
По друге, на мою думку, ті хто їде на мордор не з військовими цілями не має гідності, не має гордості, не має стрижня.
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07.12.2020 12:20 Відповісти
данные ДПСУ - в 2019 границу с Рашей пересекли 7 млн. граждан Украины.
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07.12.2020 12:27 Відповісти
Что на 10% меньше, чем в 2018 году, то ли ещё будет.А с ЕС пересекли 36,7 млн.украинских граждан. Кто бы мог подумать при совке с железным занавесом, что будут так ездить к буржуям.
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07.12.2020 12:42 Відповісти
Может и ссылка у тебя есть на эту цифру?
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07.12.2020 12:43 Відповісти
Естественно. Сайт ДПСУ подойдет? https://dpsu.gov.ua/ua/news/U-2019-roci-gromadyani-znachno-menshe-peretinali-kordon-z-Rosiyu-ale-chastishe-podorozhuvali-morem-ta-povitryam/?fbclid=IwAR1gl_hTj2vpOkPDfD59VDfcFFCCcm3ewyPfuRWE9xYnNlWgQDwF83h5C40 ссылка
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07.12.2020 12:46 Відповісти
Из текста непонятно, что именно считают пограничники - трафик в одну сторону или в обе. Я лично склоняюсь ко второму варианту.
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07.12.2020 13:43 Відповісти
я не оспариваю, просто дал цифру. Думаю они вообще считают количество раз, т.е. 10 раз проехал - они считают как 10 человек.
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07.12.2020 13:47 Відповісти
к сожалению придурков из 5-й колоны везде много. пример - ёлочные шары с логотипом армии шойгу....
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07.12.2020 13:50 Відповісти
Так надо всех росиийских артистов гастролирующих в Украине осуждать за шпионаж. За иключением тех из артистов, которые в одной бригаде со шмарклей и с братьями ермаками
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07.12.2020 12:21 Відповісти
Штирлиц тоже наверное футболистом был, дошёл от защитника Динамо до штандартенфюрера СС.
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07.12.2020 12:47 Відповісти
читай внимательно первоисточник - штирлиц в тенис играл.....
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07.12.2020 13:52 Відповісти
а шо он там нашпионил? узнал точный диаметр кацапского футбольного мяча? или длину кацапских футбольных трусов? или высоту хокейной клюшки самого ************* куйла? надо нам тоже какого то спортивного шпиона который ранее за москалей выступал найти.... потом менятся будем!
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07.12.2020 13:46 Відповісти
Отож бо й воно, чтобы быть "нормальным" шпионом надо быть вхожим в определенные круги, а так только диаметр мяча ну и может быть количество стероидов поедаемых спортсменами нарасии.
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07.12.2020 16:46 Відповісти
А що він там робив?
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07.12.2020 15:25 Відповісти
За длинным рюблём погнался.
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07.12.2020 16:43 Відповісти
Нє хадітє хвутболісти на Кацапію гулять, -
На Кацапії "шпійоном", - нєхєр дєлать, - можеш стать...
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07.12.2020 17:49 Відповісти
украинские клубы Таврия (Новотроицкое), Торпедо (Мелитополь) и Дружба (Бердянск).
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07.12.2020 19:40 Відповісти
 
 