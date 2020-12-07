Суд у РФ засудив колишнього українського футболіста Василенка до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство на користь України"
Московський міський суд засудив до 12 років колонії суворого режиму колишнього професійного українського футболіста Василя Василенка у справі про шпигунство (ст. 276 КК).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Новой газете" повідомила пресслужба суду.
Розгляд кримінальної справи колегією з трьох суддів проходив у закритому режимі. Матеріалам справи присвоєно гриф секретно.
Василенка заарештували в Москві в жовтні 2019 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 КК - "Незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів".
Навесні цього року звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство - за даними слідства, шпигунство було на користь України.
Василенко з 1992 року по 2001 рік грав в українських футбольних командах. Серед них - "Таврія", "Торпедо" і "Дружба". Ексфутболіст народився в 1967 році і є громадянином України.
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Может быть нам стоит все-таки отменить портновский УПК и тоже начать кацапских шпионов сажать?
И нет, кацапским марионеткам ни одного, осужденного именно за шпионаж в пользу РФ не выдавали. Осужденные были по другим статьям.
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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Кстати, а ведь раньше писали - "суд" в РФ.
т.е. как и "президент Беларуси" Пукашенко. - и первое и усатое = просто название и имитация.
Это показывает что вероятность быть схваченным 10 в -5 степени процента.
Що ви там шукаєте, що ви там забули? Це мертва і небезпечна земля - це по перше
По друге, на мою думку, ті хто їде на мордор не з військовими цілями не має гідності, не має гордості, не має стрижня.
На Кацапії "шпійоном", - нєхєр дєлать, - можеш стать...