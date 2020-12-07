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Новини Коронавірус і карантин
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Україна може отримати першу партію вакцини проти COVID-19 у січні: це буде пробна поставка, щоб перевірити, як справляється держава, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Україна може отримати першу партію вакцини проти COVID-19 у січні: це буде пробна поставка, щоб перевірити, як справляється держава, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Ініціатива COVAX, за якою Україна має отримати вакцину проти коронавірусу в 2021 році, говорить, що перша партія вакцин становитиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не тільки свої логістичні можливості, а щоб ми могли опрацювати всі логістичні питання щодо доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, кампанії вакцинації тощо. Якщо держава справляється, йдуть наступні поставки", - каже Кузін.

Також читайте: Ми не залишимося в кінці світової черги на вакцину проти COVID-19, - Кулеба

За його словами, 7 грудня дедлайн, коли країна може подати запит на вакцину. Україна його вже сформувала. Ми можемо розраховувати на приблизно 8 млн доз, це 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, бо одній людині треба вводити дві дози вакцини.

COVAX може постачати нам відразу кілька вакцин від різних виробників. Розподіл вакцини поки не відомий для жодної країни. Ми можемо отримати будь-яку.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Да-да, "пробная партия" вакцины для... ФЕОФАНИИ!
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07.12.2020 11:53
+3
Яка різниця з якої країни цей шмурдяк?
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07.12.2020 12:00
+3
Всё выложено чётко по Фрейду. Не "проверить, насколько безопасна новая вакцина." И даже не "проверить, насколько она эффективна." А "проверить, насколько справляется государство." (c) Это у чиновников на первом месте...
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07.12.2020 12:29
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...тільки це вже не ялинкові іграшки для армії ре фе - це будуть медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

сhttps://twitter.com/elnazaro777 олома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1334977430805737474 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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07.12.2020 11:48 Відповісти
Ясна річ, зараз Зажопи та ОПи почнут дупи рвати за московську ВРХ-вакцину !!))))
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07.12.2020 11:53 Відповісти
В Эпицентр на пробу???
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07.12.2020 11:49 Відповісти
Тест-драйв,топ-держслужбовці та іх родини !!))
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07.12.2020 11:51 Відповісти
Питання-Країна походження цієї вакцини??? В Расєє вже аленей вакцинуют вакциною для ВРХ !!!)))
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07.12.2020 11:49 Відповісти
Яка різниця з якої країни цей шмурдяк?
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07.12.2020 12:00 Відповісти
Китай. Бо кацапську навіть не можуть зварити в достатній кількості. нІде
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07.12.2020 13:39 Відповісти
Интересно, у недоумков хватит остатков ума создать и корректно вести учет вакцинированных лиц - граждан Украины, с возможностью привязки к национальным базам данных? Или, как всегда?
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Звичайно, будуть вести. Щоб після їх швидкої смерті 2 рази не рахувати.
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07.12.2020 12:01 Відповісти
Тролль? С какой ботофермы? А начать работать не пробовали?
"Тролль пытается представить себя типичным пользователем, который разделяет общие интересы и проблемы группы либо сообщества". Пытается, но свиное рыло ФСБ его выдает.
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07.12.2020 12:17 Відповісти
Самокритично. Лише тролі розповідають, що від хвороби з летальністю 0,2% (0,05% серед людей, молодших 70 років) потрібна якась вакцина. Звичайно, фармацевтичним компаніям та ВООЗ і МОЗам вона потрібна, бо так вони і заробляють.
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07.12.2020 13:01 Відповісти
https://censor.net/ru/user/440741, вы засветились. Скажите куратору, что этот ник не катит, пусть дадут следующий. У вас там что, сменилась тактика? Проводите операцию укоренения сотен ботов из РФ на Цензоре? Готовитесь к часу "Ч"?
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07.12.2020 14:25 Відповісти
Називається "в будь-якій незрозумілій ситуації, коли відсутні аргументи (бо їх і не було), згадуй крємль і пуйло".
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07.12.2020 14:31 Відповісти
Ни в коем разе. Да и зачем? - ваших работодателей вы отлично знаете.
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07.12.2020 14:58 Відповісти
Да-да, "пробная партия" вакцины для... ФЕОФАНИИ!
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07.12.2020 11:53 Відповісти
Якби так. Депутати цією бодягою колотися не будуть.
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07.12.2020 12:01 Відповісти
Во многих странах уже разрабатывают пошаговые стратегии как будет проходить вакцинация, подготавливают все необходимое... А у нас даже и не начинали готовится. Будут потом рассказывать что попередники мешают или "магазины Рошен."
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07.12.2020 11:53 Відповісти
В цих країнах населення не планує вакцинуватися цією отрутою.
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07.12.2020 12:02 Відповісти
*Мы можем рассчитывать на около 8 млн доз, это 20% населения. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы вакцины*

4 млн - это 20% населения или всё таки 10?
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07.12.2020 11:54 Відповісти
Це вони на китайському калькуляторі рахували !!)))
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07.12.2020 11:56 Відповісти
Боюсь, що наші зелені бібізяни перевірку не пройдуть і поставлять нас в чергу першими с заду.
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07.12.2020 12:07 Відповісти
Без справки про вакцинування нікуди за кордон вас не випустять.
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07.12.2020 12:09 Відповісти
Законодательной базы под это пока нет ни в одной стране.
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07.12.2020 12:18 Відповісти
Кто переболел тому нужна вакцина? Вначале тест на антитела нужен. У меня процентов 50 из окружения уже теряли нюх
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Эти недоразвитые "руководители", даже не знают, хоть примерно, количество людей, в стране. Перепись "провели" в голове у Дубилета. А вы спрашиваете об учете.
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Всё выложено чётко по Фрейду. Не "проверить, насколько безопасна новая вакцина." И даже не "проверить, насколько она эффективна." А "проверить, насколько справляется государство." (c) Это у чиновников на первом месте...
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07.12.2020 12:29 Відповісти
безопасность и эффективность вакцин изучают в клинических испытаниях производители вакцины. А госуд. органы по контролю за лекарственными средствами проверяют правильность выводов и дают разрешение на продажу. Не хватало ещё, чтобы безопасность и эффективность проверяли безграмотные чиновники.
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07.12.2020 12:58 Відповісти
Sinopharm чи Sinovac?
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07.12.2020 13:33 Відповісти
Думаю с пробной партией вполне справятся, так как она пойдет на вакцинацию всей правящей шушеры и их последышей, а также любовниц и собак любовниц. Ну а для остальных - вот это действительно вопрос.
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07.12.2020 13:36 Відповісти
 
 