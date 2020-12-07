Україна може отримати першу партію вакцини проти COVID-19 у січні: це буде пробна поставка, щоб перевірити, як справляється держава, - в.о. глави ЦГЗ Кузін

Ініціатива COVAX, за якою Україна має отримати вакцину проти коронавірусу в 2021 році, говорить, що перша партія вакцин становитиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна.

Про це в інтерв'ю LIGA.Life розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не тільки свої логістичні можливості, а щоб ми могли опрацювати всі логістичні питання щодо доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, кампанії вакцинації тощо. Якщо держава справляється, йдуть наступні поставки", - каже Кузін.

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За його словами, 7 грудня дедлайн, коли країна може подати запит на вакцину. Україна його вже сформувала. Ми можемо розраховувати на приблизно 8 млн доз, це 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн осіб, бо одній людині треба вводити дві дози вакцини.

COVAX може постачати нам відразу кілька вакцин від різних виробників. Розподіл вакцини поки не відомий для жодної країни. Ми можемо отримати будь-яку.