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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО серйозна, окупанти відмовляються від гуманітарної допомоги України, - директор "Схід-SOS" Рєуцький

Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО серйозна, окупанти відмовляються від гуманітарної допомоги України, - директор

Уряд України пропонував гуманітарну допомогу ОРДЛО для боротьби з COVID-19, але там відмовилися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив директор благодійного фонду "Схід SOS" Костянтин Рєуцький.

За його словами, ситуація з лікуванням коронавірусу там серйозна, не вистачає місць у лікарнях, лікарів і ліків. У так званій "ДНР" залучають студентів медичного вишу до боротьби з коронавірусом.

"Лікарі не справляються з такою кількістю пацієнтів. Відомо, що лікарні переповнені. Деякі з них повністю перейшли на лікування ковідних пацієнтів, пацієнтів тримають у коридорах чи інших не призначених для цього місцях. Не вистачає медиків, вони хворіють і помирають від COVID-19. Не вистачає ліків, навіть елементарних вітамінів, обладнання", - наголосив Рєуцький.

У Луганську сумно жартують, що доведеться лікувати коронавірус подорожником, каже Рєуцький:

"Ми бачимо, що український уряд робить кроки назустріч і намагається допомогти українцям з ОРДЛО, але окупаційний уряд і відмовляється від цієї допомоги, і не хоче дозволити людям виїжджати з території так званих республік, в тому числі, щоб отримати допомогу українських медиків", - додав директор благодійного фонду.

Водночас, за його словами, лікарні Луганщини з прифронтової території забезпечені кисневими концентраторами, але є деякі проблеми із постачанням кисню:

"Більшість ліжок у лікарнях забезпечені ними, але постає інше питання. Вони не забезпечують лікування важкохворих пацієнтів, і з постачанням самого кисню є певні невеликі проблеми. Хоча вони не настільки критичні. Вважаю, що адміністрація лікарень найближчими днями зможе їх вирішити", - підсумував Рєуцький.

Також дивіться: Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Донбас (22354) гуманітарна допомога (989) Рєуцький Костянтин (14) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Вы оккупантам еще и помощь предлагаете?
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07.12.2020 12:00
+10
Вы сначала тут наладьте все а потом гуманитарку предлагайте . Пусть за них у оккупантов голова болит
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07.12.2020 12:01
+10
Типа мы свою территорию всем обеспечили.., а вот излишки предлагаем туда. Артисты одним словом.
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07.12.2020 12:02
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Вы оккупантам еще и помощь предлагаете?
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07.12.2020 12:00 Відповісти
ну не своим же холопам помогать ...
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07.12.2020 12:09 Відповісти
А хто свої,для зеленої плісняви??)))
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07.12.2020 12:13 Відповісти
Ну таких не мало... 73%!
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07.12.2020 12:15 Відповісти
Та кому ,це 73%-ве бидло потрібне ,*** знайшов своїх !!!)))
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07.12.2020 12:20 Відповісти
похоже они так воспринимают всех нас и 73% в первую очередь !
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07.12.2020 12:16 Відповісти
Там же наші люді, млятЬ... Хоч вони і дороги перекривали, ***** звали, медом з гранатами наших хлопців частували, алеж вони наші люді, *****...
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07.12.2020 12:36 Відповісти
у них свет вода газ по 20 копеек)) а кто оплачивает разницу?? или фирташ с беней работают в минуса?))
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07.12.2020 12:36 Відповісти
От украинских пенсий почему-то не отказываются.
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07.12.2020 12:01 Відповісти
Вы сначала тут наладьте все а потом гуманитарку предлагайте . Пусть за них у оккупантов голова болит
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07.12.2020 12:01 Відповісти
Так за його словами у нас все майже ідеально і є лише певні проблеми...

...больницы Луганщины из прифронтовой территории обеспечены кислородными концентраторами, но есть некоторые проблемы с поставками кислорода.
"Большинство коек в больницах обеспечены ими, но возникает другой вопрос. Они не обеспечивают лечение тяжелобольных пациентов, и с поставкой самого кислорода есть определенные небольшие проблемы. Хотя они не столь критичны. Считаю, что администрация больниц в ближайшие дни сможет их решить", - подытожил Реуцкий. Источник: https://censor.net/ru/n3235369
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07.12.2020 12:12 Відповісти
Та то ж не окупанти. То ж - свої.
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07.12.2020 14:11 Відповісти
Яка допомога?? Нехай виздихают сепарсько-колорадські потвори !!))
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07.12.2020 12:01 Відповісти
Типа мы свою территорию всем обеспечили.., а вот излишки предлагаем туда. Артисты одним словом.
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07.12.2020 12:02 Відповісти
Если это «своя» территория, то другая территория чья? рф или "народа Донбасса"?
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07.12.2020 12:11 Відповісти
А та територія є тимчасово окупованою і всі затрати по утриманню населення та інфраструктури,згідно міжнародних конвенцій несе окупант.
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07.12.2020 12:39 Відповісти
Вот так и надо писать. "Оккупированная" и "свободная" (не оккупированная ). А не "своя". Потому как иначе, остальная территория "не своя"
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07.12.2020 12:46 Відповісти
Это оккупированная территория, и согласно международным правилам снабжение всем необходимым ложится на оккупанта. Тем паче что 70% встретили оккупацию на ура!!! ( и эти 30 что были против выехали), А не то что делается сейчас , Украина "должна" выплачивать пенсии, поставлять безоплатную эл. энергию, воду, гуманитарку, а теперь оказывается еще и лекарства. А не ху- хо. Так что российский " Спутник" не тестированный им в ж..пу каждому по пять доз и запить "Боярышником".
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07.12.2020 12:39 Відповісти
Спитайте в Пушиліна, може він грошима візьме.
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07.12.2020 12:03 Відповісти
А у них ещё и вуз медицинский есть? Какая легитимность у такого диплома?
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07.12.2020 12:03 Відповісти
Возьмут работать на месте, в соответствии с уровнем квалификации - транспортировщиком трупов из морга в крематорий.
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07.12.2020 12:16 Відповісти
Разве что
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07.12.2020 12:21 Відповісти
Ви шо, з дуба впали !???
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07.12.2020 12:06 Відповісти
регулярно!
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07.12.2020 12:11 Відповісти
Тут важно другое, они курсируют в неоккупированную Украину , разносят свой ковид.
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07.12.2020 12:06 Відповісти
Україна має бути ізольована від цього розплідника вселякої пошісті !!)))
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07.12.2020 12:10 Відповісти
Танька лайф за пляшку там смокчет не для того что бы ты тут территории закрывал!!!
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07.12.2020 12:14 Відповісти
Так КПП закрыты?
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07.12.2020 12:10 Відповісти
Не знаю, если честно. Вроде, нет.
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07.12.2020 12:12 Відповісти
Это все Порошенко! Инфа 100%!!!
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07.12.2020 12:14 Відповісти
ну так он же не закрыл
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07.12.2020 16:52 Відповісти
Відкрита Станиця Луганська.
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07.12.2020 12:41 Відповісти
ПУТЕНВВЕДИ! Ааааай, бона-бона!!! Вывади патехонечькууууу!!!
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07.12.2020 12:11 Відповісти
шишка 6 год как застряла)))) впопучленцам нравица
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07.12.2020 12:38 Відповісти
Своїм не можете дати раду, десь чогось не вистачає, люди лікуються за свої кошти, а цим зрадникам завжди будь-ласка і на дурняк.
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07.12.2020 12:13 Відповісти
наверное, боятся, что их еще сильнее заразят.
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07.12.2020 12:20 Відповісти
больше чем они вирусом рашизма заражены уже их никто болеетне заразит.... да ты то что волнуешься? мне например по фигу что там в резервации происходит. после пребывания в ато я понял что там живут не украинцы. только стена и ров. кстати 9 числа истекает срок обещания гаранта сделать мир за год, если нет то в отставку.... это что последние подарки отзельца "нашимлюдям" в чудесном краю кормильцев Украины?
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07.12.2020 13:21 Відповісти
Ну и χερ ς ними!
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07.12.2020 12:27 Відповісти
И я тоже очень глубоко озабочен.
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07.12.2020 14:36 Відповісти
может туда еще трубопровод с кислородом проведёте у нас ведь своего до яух!!!! и лекарств у нас много и люди от короны не мрут.... шмыг, может тебе тоже вместе с гарантиком в отставку пора?
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07.12.2020 13:17 Відповісти
как расшифровуеться название этой конторы реуцкого "востоксос" ? даже как то неудобно....
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07.12.2020 13:24 Відповісти
А СНБО и бубочка собирается закрыть луганду на карантин, если все так плохо? Видимо нет....
Где логика?
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07.12.2020 13:56 Відповісти
 
 