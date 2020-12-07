Ситуація з коронавірусом в ОРДЛО серйозна, окупанти відмовляються від гуманітарної допомоги України, - директор "Схід-SOS" Рєуцький

Уряд України пропонував гуманітарну допомогу ОРДЛО для боротьби з COVID-19, але там відмовилися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив директор благодійного фонду "Схід SOS" Костянтин Рєуцький.

За його словами, ситуація з лікуванням коронавірусу там серйозна, не вистачає місць у лікарнях, лікарів і ліків. У так званій "ДНР" залучають студентів медичного вишу до боротьби з коронавірусом.

"Лікарі не справляються з такою кількістю пацієнтів. Відомо, що лікарні переповнені. Деякі з них повністю перейшли на лікування ковідних пацієнтів, пацієнтів тримають у коридорах чи інших не призначених для цього місцях. Не вистачає медиків, вони хворіють і помирають від COVID-19. Не вистачає ліків, навіть елементарних вітамінів, обладнання", - наголосив Рєуцький.

У Луганську сумно жартують, що доведеться лікувати коронавірус подорожником, каже Рєуцький:

"Ми бачимо, що український уряд робить кроки назустріч і намагається допомогти українцям з ОРДЛО, але окупаційний уряд і відмовляється від цієї допомоги, і не хоче дозволити людям виїжджати з території так званих республік, в тому числі, щоб отримати допомогу українських медиків", - додав директор благодійного фонду.

Водночас, за його словами, лікарні Луганщини з прифронтової території забезпечені кисневими концентраторами, але є деякі проблеми із постачанням кисню:

"Більшість ліжок у лікарнях забезпечені ними, але постає інше питання. Вони не забезпечують лікування важкохворих пацієнтів, і з постачанням самого кисню є певні невеликі проблеми. Хоча вони не настільки критичні. Вважаю, що адміністрація лікарень найближчими днями зможе їх вирішити", - підсумував Рєуцький.

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