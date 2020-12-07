У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має вп’ятеро більше офіційних радників, ніж президент України Володимир Зеленський.
Такі дані отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КВУ.
Станом на 23 листопада у Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У Зеленського лише 4 радники. Радниками Зеленського є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі.
Радниками Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.
У відповідь на запит також зазначено, що інформація щодо проведення засідань групи радників президента України відсутня, що може свідчити, що засідання взагалі не проводилися, наголошує КВУ.
"Наявні факти свідчать, що інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу Глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.
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Ему ж не инофрмация нужна, а готовые решения. Потому что сам ЗЕ не может производить оценку и принятие решения. ЗЕ может только говорить что-то ртом.
У меня даже нет вопросов к зеленскому.
У меня вопрос к 73% олиговфренов єто наголосовавших.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Все видят что страной руководит агент кремля Ермак а клоун с рукой в заднице у них ширма.Ну как вы довольны те кто это выбрал? Жить стало лучше жить стало веселее?
Первый советник по закупке и доставке пипифакса.
Второй советник по сбору, вывозу и утилизации использованного пипифакса.
Третий советник по закупке и доставке лампочек.
Четвёртый советник по замене лампочек.
Пятый советник по вывозу и утилизации использованных лампочек.
Шестой советник по по закупке и доставке жидкого мыла.
Седьмой советник по замене жидкого мыла во флаконах.
Восьмой советник по закупке и доставке бумаги А3 и А4.
Девятый по утилизации использовонной бумаге А3, А4.
Десятый по закупке и доставке белого порошка (кокса, снежка) но это ТАЙНЫЙ советник.
Ну и т.д. Если взять ВСЕ обязанности завхоза, чай, кофе, стаканчики одноразовые, чистка сортиров, смазка дверных петель, уборка помещений и т.д. так это у него ещё мало советников. Он скромен, как ни кто в нашей стране. Скромен, как настоящий СРУский человек скромен. Он даже брата "погибшего" на Донбассе в штат не вязл! Поэтому у него и фамилия такая - дЕрьмак.