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У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ

У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має вп’ятеро більше офіційних радників, ніж президент України Володимир Зеленський.

Такі дані отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КВУ.

Станом на 23 листопада у Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У Зеленського лише 4 радники. Радниками Зеленського є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі.

Радниками Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

У відповідь на запит також зазначено, що інформація щодо проведення засідань групи радників президента України відсутня, що може свідчити, що засідання взагалі не проводилися, наголошує КВУ.

"Наявні факти свідчать, що інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу Глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Також читайте: Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) КВУ (135) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+27
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 6852
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07.12.2020 12:19
+22
С самого начала, до самого конца єто сплошная клоунада.
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07.12.2020 12:18
+20
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 7580
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07.12.2020 12:20
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С самого начала, до самого конца єто сплошная клоунада.
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07.12.2020 12:18 Відповісти
Бордель имени Путина з ПРиставленным сутенером Дерьмаком под присмотром консервы Татаровым.
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07.12.2020 14:42 Відповісти
аби нам кров'ю не вмитися внаслідок цієї "клоунади".
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07.12.2020 14:46 Відповісти
Ну зекретин же нелох)
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07.12.2020 12:18 Відповісти
керівник ОПи- це вівце-призе!дент...
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07.12.2020 12:44 Відповісти
Керівник жОПи Президента, це активний член коМанди..
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07.12.2020 13:18 Відповісти
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 6852
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07.12.2020 12:19 Відповісти
атож, нашо табурєткам експертиза
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07.12.2020 14:09 Відповісти
Не факт что в будущем 43% дол&оёбы проголосуют за этого кремлёвского упыря.
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07.12.2020 12:19 Відповісти
Клоун так хочет жить. Ему в теплой ванне комфортнее. И время есть тупые видосики нариду клепать.
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07.12.2020 12:19 Відповісти
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 7580
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07.12.2020 12:20 Відповісти
Ага и часть магазинов "РОШЕН" за этот период уменьшилася в геометрической прогрессии. Надо ж было указать на этот факт.
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07.12.2020 14:33 Відповісти
Зеленский делает вид, что этого не замечает ! Он же сам говорил ,,Я не лох,, ! Значит делает вид.
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07.12.2020 12:20 Відповісти
Он не просто лох. Оно тупое ничтожество с комплексом недонаполеона. Мелкое, тупое, самодовольное и мстительное чмо.
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07.12.2020 12:49 Відповісти
А дурные бабки, а он свои именно так и "накварталил", многим крышу сносят, а если к дурным деньгам ещё и власть добавить, начинается полная шизофрения.
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07.12.2020 13:22 Відповісти
Клоун не нуждается в советниках. Он и так о себе все знает.
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07.12.2020 12:20 Відповісти
У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского. Это нонсенс, президент огражден от экспертной информации, - КИУ - Цензор.НЕТ 60
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07.12.2020 12:20 Відповісти
Вывод: Ермак тупее своих советников в 5 раз, а Зеля тупее в 5 раз Ермака.....
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07.12.2020 12:23 Відповісти
Слова "советник", "эксперт" чуждые для жизненной парадигмы нашего, прости господи, президента. Какие "эксперты" на корпоративах? Какие "советники" в клоунаде? Бытие определяет сознание.
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07.12.2020 12:25 Відповісти
А що дебил ЗЕ будет делать с экспертной информацией?

Ему ж не инофрмация нужна, а готовые решения. Потому что сам ЗЕ не может производить оценку и принятие решения. ЗЕ может только говорить что-то ртом.
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07.12.2020 12:25 Відповісти
А еще он в него ест.
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07.12.2020 12:26 Відповісти
Ага, чупа-чупс дЕрьмака😀
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07.12.2020 14:51 Відповісти
Не собираются советники и малое их количество потому что бесполезно больше. С таким же успехом можно советников назначать венику и собираться у него на совещания.
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07.12.2020 12:29 Відповісти
Хто такий Дермак і чому він керує країною? За нього навіть зебіли не голосували, треба вимагати перевибори.
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07.12.2020 12:30 Відповісти
У меня нет вопросов к дерьмаку.
У меня даже нет вопросов к зеленскому.
У меня вопрос к 73% олиговфренов єто наголосовавших.
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07.12.2020 12:32 Відповісти
І яке ж у тебе питання до них?
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07.12.2020 14:05 Відповісти
Какой "умный" человек, какие у него "честные" глаза и как будет тяжело все это хозяйство отдавать
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07.12.2020 12:42 Відповісти
І зряплати вних більші ніж презедентська.
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07.12.2020 12:45 Відповісти
Царь хороший, бояре плохие. Старые сказки о главном.
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07.12.2020 12:45 Відповісти
В говне, комфортно только говну, но некоторое говно, к говну, говно ревнует. Вот и начинаются сказки про хорошего сЦаря.
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07.12.2020 13:25 Відповісти
КИУ показал свою заполитизированность и ерундой мается.Президент имеет Офис Президента.Жирная точка.Остальное -тавтология от Лукавого.Комитет непонятно кого,самозванец.Их таких -,как собак бродячих.
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07.12.2020 12:46 Відповісти
И сколько тебе за бархатный язык в ОПе доплачивают?
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07.12.2020 14:53 Відповісти
Нахера завзхозу вообще советники тем более столько? Жуть какая-то творится на Банковой,пипец!
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07.12.2020 12:47 Відповісти
Как нахрена!? Один обясняет как правильно на полочках сортирную бумагу разложить, другой какой веник выписать уборщице, третий как замок в двери открывать, четвертый как сопли ЗЕбилёнку вытирать... ну и так далее.
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07.12.2020 13:29 Відповісти
Стесняюсь спросить, на какую тему может быть совещание, к прмеру , у Тимофея Милованова с Еленой Говаровой? ..
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07.12.2020 12:53 Відповісти
Не надо стеснятся. Просто спроси.
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07.12.2020 13:28 Відповісти
"У Ермака в 5 раз больше советников, чем у Зеленского." - Зеленскому советники не нужны. У нас говорят, что он и без советников умный, а в Израиле считают Зеленского артистом самоучкой -https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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07.12.2020 12:56 Відповісти
По статусу зачем вообще Ермаку советники? Какая у него должность? Что бумагу скрепки и прочую канцтовары нужно 5 советников?!!!
Все видят что страной руководит агент кремля Ермак а клоун с рукой в заднице у них ширма.Ну как вы довольны те кто это выбрал? Жить стало лучше жить стало веселее?
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07.12.2020 13:15 Відповісти
Таки так, даже советниками ограничен.
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07.12.2020 14:35 Відповісти
Зеле нужны не советники, а репетиторы.
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07.12.2020 12:58 Відповісти
Або суфлери.
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07.12.2020 13:25 Відповісти
Наркологи ему нужны
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07.12.2020 14:05 Відповісти
зачем они ему..., видосики снимать он и сам умеет..., скорее всего ему сказали - вова не парься, не бери дурного в голову и, главное, никуда не вмешивайся и досидишь свой срок спокойно, без шуму и пыли...
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07.12.2020 13:08 Відповісти
Зачем Шмаркле советники? Тем более много? Ему достаточно одного, который за него думает и принимает решения.
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07.12.2020 13:26 Відповісти
И вообще, по словам отца, а нафига оно ему надо.
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07.12.2020 14:45 Відповісти
А вообще правильно, какие там ещё советники для управляемой куклы в кукольном театре.
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07.12.2020 14:42 Відповісти
А шо тут неправильного? Ить решала у нас не пианист.....Зачем актеришки советы? Напишут текст подебильней и гундось !
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07.12.2020 14:42 Відповісти
Я не знаю кто ему текст пишет но
У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ - Цензор.НЕТ 5556
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07.12.2020 17:36 Відповісти
Просто это лишний раз подтверждает тот прискорбный факт, что фактическим президентом Украины есть именно Ермак, а не Зеленский!
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07.12.2020 14:59 Відповісти
Ему некогда он видосики записывает
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07.12.2020 16:54 Відповісти
Я не понимаю, с чего вы так возбудились и накинулись на завхоза Офиса Предателя Украины? Зачем ему столько советников? Ну, как зачем? Давайте считать.
Первый советник по закупке и доставке пипифакса.
Второй советник по сбору, вывозу и утилизации использованного пипифакса.
Третий советник по закупке и доставке лампочек.
Четвёртый советник по замене лампочек.
Пятый советник по вывозу и утилизации использованных лампочек.
Шестой советник по по закупке и доставке жидкого мыла.
Седьмой советник по замене жидкого мыла во флаконах.
Восьмой советник по закупке и доставке бумаги А3 и А4.
Девятый по утилизации использовонной бумаге А3, А4.
Десятый по закупке и доставке белого порошка (кокса, снежка) но это ТАЙНЫЙ советник.
Ну и т.д. Если взять ВСЕ обязанности завхоза, чай, кофе, стаканчики одноразовые, чистка сортиров, смазка дверных петель, уборка помещений и т.д. так это у него ещё мало советников. Он скромен, как ни кто в нашей стране. Скромен, как настоящий СРУский человек скромен. Он даже брата "погибшего" на Донбассе в штат не вязл! Поэтому у него и фамилия такая - дЕрьмак.
У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ - Цензор.НЕТ 9353
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07.12.2020 17:34 Відповісти
Советников по бумаге А4 и А3 надо удвоить, все таки это разные форматы, так что будет ещё плюс один советник
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07.12.2020 18:33 Відповісти
Банда гауляйтера Украины Ермака-Козыря не плохо устроилась, в бюджете на 2021 год оттяпала у армии, врачей и учителей миллиарды гривен и еще от кабаева-кривогих имеет ежемесячный платеж в миллионы долларов.
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07.12.2020 18:29 Відповісти
 
 