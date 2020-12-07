У Єрмака вп’ятеро більше радників, ніж у Зеленського. Це нонсенс, президент позбавлений експертної інформації, - КВУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має вп’ятеро більше офіційних радників, ніж президент України Володимир Зеленський.

Такі дані отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит до Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КВУ.

Станом на 23 листопада у Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У Зеленського лише 4 радники. Радниками Зеленського є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі.

Радниками Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

У відповідь на запит також зазначено, що інформація щодо проведення засідань групи радників президента України відсутня, що може свідчити, що засідання взагалі не проводилися, наголошує КВУ.

"Наявні факти свідчать, що інститут радників президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу Глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

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