2 090 13
Гостомельська ТВК вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради
Гостомельська територіальна виборча комісія вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила представниця партії "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровська, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад місяць Гостомельська ТВК не може порахувати 10 ділянок, щоб встановити результати виборів у Гостомельській сільраді. Сьогодні на засідання ТВК приїхав особисто заступник голови ЦВК Сергій Дубовик", - йдеться в повідомленні.
За її словами в смт Гостомель лише близько 10 тис. бюлетенів, а підрахунок триває вже 38 днів.
"Залишилося дві дільниці - №321310 та 321311. Другу добу їх ніхто не рахує", - додала Скорик-Шкаровська.
Топ коментарі
+2 Cтарий Кінь
показати весь коментар07.12.2020 12:52
+1 Геннадій Бикодір
показати весь коментар07.12.2020 12:32
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Eugeniusz 1
показати весь коментар07.12.2020 12:28 Відповісти Мені подобається 0
Виктор Азовцев #196199
показати весь коментар07.12.2020 12:29 Відповісти Мені подобається 0
Геннадій Бикодір
показати весь коментар07.12.2020 12:32 Відповісти Мені подобається 1
Геннадій Бикодір
показати весь коментар07.12.2020 12:33 Відповісти Мені подобається 0
Алла Новосад #194524
показати весь коментар07.12.2020 12:35 Відповісти Мені подобається 0
Cтарий Кінь
показати весь коментар07.12.2020 12:54 Відповісти Мені подобається 0
Алла Новосад #194524
показати весь коментар07.12.2020 13:01 Відповісти Мені подобається 0
Алекс S. Pоман
показати весь коментар07.12.2020 12:35 Відповісти Мені подобається 0
Cтарий Кінь
показати весь коментар07.12.2020 12:52 Відповісти Мені подобається 2
Анатолій Вітер
показати весь коментар07.12.2020 13:37 Відповісти Мені подобається 0
Іван Іванович #479660
показати весь коментар07.12.2020 13:21 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий Панасюк
показати весь коментар07.12.2020 14:49 Відповісти Мені подобається 0
Панас Стець
показати весь коментар07.12.2020 15:32 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль