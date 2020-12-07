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Новини Місцеві вибори-2020
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Гостомельська ТВК вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради

Гостомельська ТВК вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради

Гостомельська територіальна виборча комісія вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила представниця партії "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад місяць Гостомельська ТВК не може порахувати 10 ділянок, щоб встановити результати виборів у Гостомельській сільраді. Сьогодні на засідання ТВК приїхав особисто заступник голови ЦВК Сергій Дубовик", - йдеться в повідомленні.

За її словами в смт Гостомель лише близько 10 тис. бюлетенів, а підрахунок триває вже 38 днів.

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"Залишилося дві дільниці - №321310 та 321311. Другу добу їх ніхто не рахує", - додала Скорик-Шкаровська.

Автор: 

Київська область (4007) місцеві вибори (1366) підрахунок (22) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+2
Та, нормально. Я якось був свідком коли на одній дільниці 300 бюлетенів рахували 12 годин. А інший відомий мені випадок, коли спостерігач втративши всяку надію опинитися вдома за добу організувала членів комісії і вчила їх рахувати. Будете здивовані, члени комісії реально збивалися при підрахунках більше 300 бюлетенів. Ні, вони нічого не хотіли підробити, просто тубі бабиська з радянською освітою.
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07.12.2020 12:52
+1
а у нас матьківщина... через суд скасували результати одразу в кількох двк і з різницею 28 голосів провели мера! таким чином мій голос, як голоси майже тисячі виборців, НЕ ВРАХОВАНО! грубих порушень не було, були свої члєни комісії!
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07.12.2020 12:32
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Прилипко избератели послали набуй, потому спешить некуда!
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07.12.2020 12:28 Відповісти
Таких грязных выборов я не видел со времён Кучмы. Зелёные даже Януковича обошли по грязи.Второй месяц "фуфлят" результаты выборов.
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07.12.2020 12:29 Відповісти
а у нас матьківщина... через суд скасували результати одразу в кількох двк і з різницею 28 голосів провели мера! таким чином мій голос, як голоси майже тисячі виборців, НЕ ВРАХОВАНО! грубих порушень не було, були свої члєни комісії!
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07.12.2020 12:32 Відповісти
*свого мера
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07.12.2020 12:33 Відповісти
В коментарях на ФБ пишуть, що голова ТВК від ОПЗЖ.
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07.12.2020 12:35 Відповісти
а члени комісій- шкільні вчителі
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07.12.2020 12:54 Відповісти
Можливо.
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07.12.2020 13:01 Відповісти
Как это в мультфильме: - ОДИН - это я, ДВА - это Телёнок, ТРИ - это Корова, ЧЕТЫРЕ - этоБык, ПЯТЬ - это Конь, ШЕСТЬ - это Свинья, СЕМЬ - это Кот, ВОСЕМЬ - это Пёс, ДЕВЯТЬ - это Баран, и ДЕСЯТЬ - это Капитан Гусь!
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07.12.2020 12:35 Відповісти
Та, нормально. Я якось був свідком коли на одній дільниці 300 бюлетенів рахували 12 годин. А інший відомий мені випадок, коли спостерігач втративши всяку надію опинитися вдома за добу організувала членів комісії і вчила їх рахувати. Будете здивовані, члени комісії реально збивалися при підрахунках більше 300 бюлетенів. Ні, вони нічого не хотіли підробити, просто тубі бабиська з радянською освітою.
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07.12.2020 12:52 Відповісти
Чи варто сільських жіночок, називати тупими бабиськами? Вони в ті "виборчі" комісії йдуть від скрути аби заробити якусь копійчину в сім"ю. Та й винні в тому що там твориться, не вони, а "елітне" бидло, яке тими виборчими "законами" крутить, і комісіями.
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07.12.2020 13:37 Відповісти
Тіпа їх хтось рахує...не смішіть мої тапки. ніхто рахувати там і не збирався і не збирається.
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07.12.2020 13:21 Відповісти
Ну и ту-п-п-п-п-ы-ые!
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07.12.2020 14:49 Відповісти
А шо их считать нужно? а если власть поменяется? результат как поменять потом?
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07.12.2020 15:32 Відповісти
 
 