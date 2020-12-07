Гостомельська ТВК вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради

Гостомельська територіальна виборча комісія вже 38 днів рахує менше 10 тис. бюлетенів на виборах глави селищної ради.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила представниця партії "Голос" Михайлина Скорик-Шкаровська, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад місяць Гостомельська ТВК не може порахувати 10 ділянок, щоб встановити результати виборів у Гостомельській сільраді. Сьогодні на засідання ТВК приїхав особисто заступник голови ЦВК Сергій Дубовик", - йдеться в повідомленні.

За її словами в смт Гостомель лише близько 10 тис. бюлетенів, а підрахунок триває вже 38 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зобов'язала Марківську ТВК на Луганщині оголосити результати місцевих виборів. Сьогодні комісія знову не зібралася

"Залишилося дві дільниці - №321310 та 321311. Другу добу їх ніхто не рахує", - додала Скорик-Шкаровська.