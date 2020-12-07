За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 1526 нових випадків, серед захворілих 92 дітей і 61 медик, - Кличко. КАРТА

У Києві на COVID-19 захворіли ще 1526 осіб, 16 хворих померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"1526 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 16 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1441 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 81 335", - повідомив Кличко.



Серед захворілих: 824 жінки віком від 18 до 92 років і 54 дівчинки від одного до 17 років. А також 610 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв і 38 хлопчиків від п'яти місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 61 медик.



До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 103 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за добу - 128 людей. Усього коронавірус подолали 25 210 мешканців Києва.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 284, Дніпровському – 272, Деснянському районі – 194 випадки.



"Як бачимо, не зменшується в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами ШВЛ – 33 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах столиці – майже 52 %", - сказав Кличко.