П'ять шкіл та десять дитсадочків закрито на карантин у Києві, на коронавірус хворіють приблизно 1,5 тис. школярів та 1,1 тис. педагогів, - Кличко
На коронавірус хворіють приблизно 1,5 тис. школярів та 1,1 тис. педагогів.
Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні - 1190 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - повідомив Кличко.
Мер Києва також зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 215 груп у 155-ти садках. 10 садочків повністю зачинені на карантин.
Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні – понад 46 відсотків.
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показати весь коментар07.12.2020 12:44 Відповісти Мені подобається 0
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