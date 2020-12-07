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Новини Коронавірус і карантин
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П'ять шкіл та десять дитсадочків закрито на карантин у Києві, на коронавірус хворіють приблизно 1,5 тис. школярів та 1,1 тис. педагогів, - Кличко

П'ять шкіл та десять дитсадочків закрито на карантин у Києві, на коронавірус хворіють приблизно 1,5 тис. школярів та 1,1 тис. педагогів, - Кличко

На коронавірус хворіють приблизно 1,5 тис. школярів та 1,1 тис. педагогів.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні - 1190 класів у 289-ти школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 215 груп у 155-ти садках. 10 садочків повністю зачинені на карантин.

Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні – понад 46 відсотків.

Також читайте: За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 1526 нових випадків, серед захворілих 92 дітей і 61 медик, - Кличко. КАРТА

Автор: 

дитячий садок (361) карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Количество больных растет. Смертность растет. В моем ближайшем окружении прямо "мор" начался. А власть тупо врет в попытке дотянуть до января и дать заработать на праздники индустрии развлечений. Уроды.
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07.12.2020 12:44 Відповісти
 
 