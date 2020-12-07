3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва"

Всього за один рік Укравтодор зміг відновити 10% усіх трас державного значення, при цьому якість виконання робіт збільшилася на порядок, а їхня вартість істотно знизилася.

Про це йдеться у звіті Державного агентства автомобільних доріг за 2020 рік, який було презентовано під час підсумкового заходу "МЕРЕЖА: Форум дорожньої галузі".

"Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від усієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більш ніж 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачева до Львова. Вже завершено 28 із 30 запланованих обходів міст", - повідомив подробиці голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Всього у 2020 році силами Укравтодору були оновлені 3926 км доріг державного значення та 85 мостів. Це 92% і 85%, відповідно, від амбіційного плану, який було поставлено на початку року в межах Національної Програми "Велике Будівництво". Наведені цифри є рекордами за всі роки незалежності України.

У 2020 році відновлених і побудованих доріг стало не тільки більше, кардинально змінилася їхня якість при зменшенні вартості готових об'єктів.

"Якщо рахувати у загальному, враховуючи факт виконання, то у 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році - 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2020 році - 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн", - порівняв Кубраков показники двох останніх років.

При цьому варто враховувати, що у даних за 2020 рік відображені також оновлені 85 мостів і 25 майданчиків зважування-у-русі.

"Країна змінюється, і кожен українець може це побачити на власні очі", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", 76% українців зазначили, що дороги в Україні стали ремонтувати більше і якісніше.