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Новини
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3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва"

3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік

Всього за один рік Укравтодор зміг відновити 10% усіх трас державного значення, при цьому якість виконання робіт збільшилася на порядок, а їхня вартість істотно знизилася.

Про це йдеться у звіті Державного агентства автомобільних доріг за 2020 рік, який було презентовано під час підсумкового заходу "МЕРЕЖА: Форум дорожньої галузі".

"Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від усієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більш ніж 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачева до Львова. Вже завершено 28 із 30 запланованих обходів міст", - повідомив подробиці голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Всього у 2020 році силами Укравтодору були оновлені 3926 км доріг державного значення та 85 мостів. Це 92% і 85%, відповідно, від амбіційного плану, який було поставлено на початку року в межах Національної Програми "Велике Будівництво". Наведені цифри є рекордами за всі роки незалежності України.

У 2020 році відновлених і побудованих доріг стало не тільки більше, кардинально змінилася їхня якість при зменшенні вартості готових об'єктів.

3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік Великого Будівництва 01

"Якщо рахувати у загальному, враховуючи факт виконання, то у 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2019 році - 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг. Тобто середня вартість 1 км у 2020 році - 20,6 млн грн. Цього року 1 км дешевший на 4,5 млн грн", - порівняв Кубраков показники двох останніх років.

При цьому варто враховувати, що у даних за 2020 рік відображені також оновлені 85 мостів і 25 майданчиків зважування-у-русі.

"Країна змінюється, і кожен українець може це побачити на власні очі", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, за даними опитування групи "Рейтинг", 76% українців зазначили, що дороги в Україні стали ремонтувати більше і якісніше.

Автор: 

дороги (3057) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+18
3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 3963
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07.12.2020 12:29
+13
Протяжність автомобільних доріг в Україні становить 169,5 тис. км
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог

Зе-математика
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07.12.2020 12:29
+9
Це в пределах похибки китайського калькулятора !!)))
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07.12.2020 12:33
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Протяжність автомобільних доріг в Україні становить 169,5 тис. км
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог

Всего в 2020 году силами Укравтодора были обновлены 3 926 км дорог

Зе-математика
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07.12.2020 12:29 Відповісти
Це в пределах похибки китайського калькулятора !!)))
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07.12.2020 12:33 Відповісти
Всего за один год Укравтодор смог восстановить 10% всех трасс государственного значения, Источник: https://censor.net/ru/n3235380
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07.12.2020 12:42 Відповісти
https://tsn.ua/auto/news/********/za-2018-rik-v-********-vidremontuvali-rekordni-3-8-tisyach-km-dorig-1269063.html За 2018 рік в Україні відремонтували рекордні 3,8 тисячі км доріг На ремонт доріг використали 23,8 млрд гривень
В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3 926 км дорог Продолжаем считать
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07.12.2020 12:49 Відповісти
Сразу было заявлено о ремонте и строительстве дорог ГОСУДАРСТВЕННОГО значения ..... вот их и посчитали
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07.12.2020 12:57 Відповісти
ти зебіл?
В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Источник: https://censor.net/ru/n3235380
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07.12.2020 12:59 Відповісти
Що значить оновлені, бордюри покрашені, брехуни зеленоголові.
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07.12.2020 13:14 Відповісти
и это только трассы, а еще столько же в населенных пунктах
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07.12.2020 13:28 Відповісти
3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 3963
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07.12.2020 12:29 Відповісти
Це шедевр шляхобудівницьтва !!))))
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07.12.2020 12:34 Відповісти
Боковые выезды с села.Может там построить многоуровневую развязку???? Возле каждого села по многоуровневой развязке....Так законодательство Украины запрещает....
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07.12.2020 15:13 Відповісти
На трасі Київ - Одеса - дворівневі з'їзди до сіл. А чому тут така фігня?
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07.12.2020 19:10 Відповісти
Какому долбо$by вообще в голову это пришло 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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07.12.2020 12:48 Відповісти
Це якась другорядна дорога - там трафік невеличкий. З нормально розставленими знаками все буде ОК.
А ось основна розв'язка М-22 Полтава-Олександрія та Н-31 Дніпро-Решетилівка:
3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 6693
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07.12.2020 14:13 Відповісти
Так. Теперь отчитайтесь, пожалуйста, сколько километров асфальта можно оторвать голыми руками. А сколько километров асфальта будет унесено легким ветерком. Особенно порадовала сказка об уменьшении стоимости. Ребята, до Нового Годе еще более трех недель. Пока рано пургу гнать...
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07.12.2020 12:32 Відповісти
кравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва": "дай боже здоровля Владімір Ліксандричу!"
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07.12.2020 12:36 Відповісти
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07.12.2020 12:59 Відповісти
Ещё и хвастаются, сколько с3,14здили...
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07.12.2020 12:36 Відповісти
"3926 км дорог, 28 обходов и 85 мостов: Укравтодор отчитался о годе "Великого Будівництва"" - ещё осталось 164 100 км - 3 926 км = 160 174 км дорог. Зеленский явно не успеет отремонтировать, даже если будет десять сроков президентом.
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07.12.2020 12:39 Відповісти
Емм, Зе обіцям за 2020 рік ПОБУДУВАТИ 5000 км доріг, а тут ВІДРЕМОНТУВАЛИ менше 4000...
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07.12.2020 12:42 Відповісти
Папахивает "Большим п...здежем" и "Большим разпилом".
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07.12.2020 12:46 Відповісти
А с3,14здили скільки?
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07.12.2020 12:58 Відповісти
3926? Где запятую поставить?
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07.12.2020 13:17 Відповісти
А цікаво, весною разом із талим снігом зійдуть всі 3926 кілометрів доріг, чи декілька залишиться. Хто за це сяде? І який "відосік" зніме наше Чмо?
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07.12.2020 16:46 Відповісти
3926 км доріг, 28 обходів і 85 мостів: Укравтодор відзвітував про рік "Великого Будівництва" - Цензор.НЕТ 4718
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08.12.2020 00:07 Відповісти
 
 