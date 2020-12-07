Кількість госпіталізованих із COVID-19 незмінно висока, і йде тенденція до зростання, а не до зниження, - Рубан
Зниження кількості нових хворих на коронавірус ще не говорить про те, що епідемія пішла на спад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив епідеміолог, заслужений лікар України Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи нові дані щодо випадків коронавірусу в Україні.
"Це суб'єктивна причина через зменшення тестувань, у суботу та неділю завжди йде зниження зафіксованих випадків. Що стосується об'єктивного показника — це госпіталізації хворих з важкою і середньою формою, їх кількість незмінно висока, і йде тенденція до зростання, а не до зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації сьогодні не можна, ситуація складна по всій країні, і запровадження обмежувальних заходів необхідне", — сказав він.
Лікар розповів, чи ефективний карантин вихідного дня і локдаун у боротьбі з епідемією.
"Що стосується карантину вихідного дня, можливо, це й ефективний захід, але не при такому стрімкому зростанні захворюваності. Для порівняння, це як пожежу гасити ложкою, а не спеціальними пристроями. Тому сьогодні необхідно вводити обмеження по всій країні, і той локдаун, який пропонують, може дати ефект. Але те, що зараз обговорюється, це не локдаун, а пасивні обмежувальні заходи. Локдаун у нас був тільки навесні, в березні, квітні та травні. Сьогодні ми говоримо про посилені обмежувальні заходи, які доречні, доцільні та призведуть до зниження захворюваності", — сказав він.
Також експерт пояснив, чи є сенс відкладати введення жорсткого карантину на січень, як планують у МОЗ.
"Потрібно враховувати природний приріст захворюваності та фіксації гострих респіраторних інфекцій. Якщо подивитися на динаміку захворюваності, то в листопаді йде зростання, в грудні йде зниження з випаданням мінімальних показників на кінець грудня, перший-другий тиждень січня. Підйом захворюваності на ГРВІ, до яких належить і коронавірус, буде підійматися в кінці січня і лютому. Тому доцільно вводити обмеження і в січні, і в лютому", — сказав лікар.
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Походе врач тоже на бюджете и знает что деньги лежат в тумбочке 😀😀😀
СПД до сих пор с налогами за весну рассчитываются.
В Словакии все работает кроме помещений питания.
Но дети в школу не ходят , тренировок нет. Все теперь в онлайн и Курсы языков, и Йога , и рисование
Может ли украинская власть обеспечить так в Украине , вот в чем вопрос ?
12:48 https://censor.net/ru/news/3235387/kolichestvo_gospitaliziruemyh_s_covid19_neizmenno_vysokoe_i_idet_tendentsiya_k_rostu_a_ne_k_snijeniyu
наявних хворих на ковiд. Тобто медики знайшли близьки й до оптимального пiдхiд| модель| до вирiшення проблеми дiй на даному етапi. Алгоритм, iншими словами, I означае - модель. Це вже неабиякий результат роботи МОЗ. Будьмо всi здоровi!