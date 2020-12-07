З великою ймовірністю Рада проголосує за проєкт Держбюджету-2021 наступного тижня, - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що потенціал для проведення позачергового засідання Ради для прийняття державного бюджету на 2021 рік "поки вичерпався".

Про це Железняк повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"І знову про бюджет-2021: сьогодні закінчується термін 10 днів для вивчення депутатами фінальної версії бюджету до другого читання. Навіть були гарячі голови, які хотіли зібрати позачергове засідання під голосування бюджету. Але видається, що потенціал на позачергове поки вичерпався", - зазначив парламентарій.

За словами Железняка, необхідно "порахувати голоси на сам бюджет".

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"Далеко не всі в тій же "Слузі" задоволені фінальним текстом. По-друге, там в обмін на Бюджет деяким групам / фракціям обіцяно проголосувати ще й їхні питання перед бюджетом. А це ще непроста задачка із зірочкою за середньої явки в залі. Та й Комітет збереться в кращому випадку в середу, і знову не факт що буде Бюджет", - пояснив нардеп.

"Загалом, з високою часткою ймовірності, голосування за Бюджет буде на наступному пленарному тижні", - зазначив Железняк, додавши, що підписання Бюджету можуть легко заблокувати протягом 2 робочих днів Постановою від будь-якого депутата.

"А тиждень же останній. Тому раджу проводити Бюджет не пізніше ніж вівторок, 15 грудня. Ну щоб потім не збирати позачергове заради скасування Постанови", - підсумував нардеп.