В Україні мають бути готові алгоритми дій під час вакцинації проти коронавірусу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 і масової вакцинації українців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.
"Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше", – наголосив Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. Загалом з 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих. Для порівняння, позаминулого тижня було 96 936 недужих.
"Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня", – зазначив Прем’єр-міністр.
За словами Дениса Шмигаля, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.
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