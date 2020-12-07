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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні мають бути готові алгоритми дій під час вакцинації проти коронавірусу, - Зеленський

В Україні мають бути готові алгоритми дій під час вакцинації проти коронавірусу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 і масової вакцинації українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній селекторній нараді.

"Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше", – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. Загалом з 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих. Для порівняння, позаминулого тижня було 96 936 недужих.

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"Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня", – зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23719) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Алгоритм должен быть только один - ПНХ
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07.12.2020 13:17
+4
Алгоритм у зеленой власти всего один--обосраться. Еще ни разу сбоя не давал
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07.12.2020 13:57
+3
То все Ок ,якщо вже сам Бубочка тримає на особистому контролі !!!)))
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07.12.2020 13:00
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То все Ок ,якщо вже сам Бубочка тримає на особистому контролі !!!)))
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07.12.2020 13:00 Відповісти
Якщо должні, - то будуть готові. До другої річниці карантину.
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07.12.2020 14:21 Відповісти
Алгоритми дій повині бути в будь-якій ситуації. Що далі?
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07.12.2020 13:12 Відповісти
Далі складніше!! Далі треба саме діяти!!!))))
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07.12.2020 13:28 Відповісти
Алгоритм должен быть только один - ПНХ
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07.12.2020 13:17 Відповісти
Помнится мне, как в начале 2019 г. вся эта свора клоунов кукарекала про "Мы ко всему готовы!!!". Чисто теоритически, это должно означать, что готовы должны быть и "...алгоритмы действий при вакцинации от коронавируса...". Типо опять обдрыстались?
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07.12.2020 13:18 Відповісти
добавились койки которые можно подключить к кислороду. только вопрос в том: а где этот кислород? они же шланги в форточку не высунут?
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07.12.2020 13:20 Відповісти
Зебильониш не вводит локдаун чтоби не отменять концерти квартала.
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07.12.2020 13:22 Відповісти
Тормоз. Эти вопросы надо было решать пол года назад. Как все нормальные страны делали.
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07.12.2020 13:36 Відповісти
Оно выучило для себя новое слово - алгоритмы.
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07.12.2020 13:37 Відповісти
Алгоритм у зеленой власти всего один--обосраться. Еще ни разу сбоя не давал
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07.12.2020 13:57 Відповісти
Зрозуміло. То ти збираєшся хоч щось робити, чи натякаєш, що я повинен бігти, розробляти алгоритми?
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07.12.2020 14:17 Відповісти
Якщо ви відвідували вибори, то тепер можете бігти тільки по літру. А алгоритми розробляє новообрана влада.
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07.12.2020 14:23 Відповісти
Чому тоді влада каже мені, що це "має бути", замість "це буде тоді та тоді" або "алгоритми створено"?
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07.12.2020 16:10 Відповісти
Влада натякає, що буде парад до третьої річниці карантину. В цьому полягає майбутній план.
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07.12.2020 22:21 Відповісти
Чего?
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07.12.2020 14:23 Відповісти
Чого - чого? Десь вже крадуть - ось чого,!
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07.12.2020 14:25 Відповісти
Філатов вже нарив могил. В Києві теж треба.
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07.12.2020 14:25 Відповісти
Вместо алгоритма действий будет бардак: очереди, где люди и будут заражаться еще быстрее, миллионы не попадут ни в какие списки, прививку будут делать уже зараженным людям, что приведет к более тяжелым последствиям и т.д.
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07.12.2020 14:46 Відповісти
В Україні мають бути готові алгоритми дій під час вакцинації проти коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5132
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07.12.2020 15:06 Відповісти
Звicно, можна покепкувати з нашоi невдалоi влади. Але у даному випадку маемо, що при постiйнiй щотижневiй кiлькостi тестiв бiля 290 000, дiйсно можна говорити про зниження
наявних хворих на ковiд. Тобто медики знайшли близьки й до оптимального пiдхiд| модель| до вирiшення проблеми дiй на даному етапi. Алгоритм, iншими словами, I означае - модель. Це вже неабиякий результат роботи МОЗ. Будьмо всi здоровi!
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07.12.2020 20:02 Відповісти
 
 