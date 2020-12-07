30% випадків зараження COVID-19 відбувається в транспорті. Необхідно обмежувати його роботу, - Рубан

30% випадків інфікування коронавірусом відбувається в громадському транспорті через недотримання карантину.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Про транспорт. Згідно з епідрозслідуваннями, які ми проводимо з березня місяця, 20-30 відсотків інфікування відбувається саме в транспорті. Саме в маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати й обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив Рубан.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Рубан також підкреслив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

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