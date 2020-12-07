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30% випадків зараження COVID-19 відбувається в транспорті. Необхідно обмежувати його роботу, - Рубан
30% випадків інфікування коронавірусом відбувається в громадському транспорті через недотримання карантину.
Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Про транспорт. Згідно з епідрозслідуваннями, які ми проводимо з березня місяця, 20-30 відсотків інфікування відбувається саме в транспорті. Саме в маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати й обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи саме в транспорті", - пояснив Рубан.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Рубан також підкреслив, що в столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Топ коментарі
+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.12.2020 13:08
+12 Andriy Kalnyshevsky
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Рубан, якшо інфікуються через високу щільність пасажирів, то за твоєю пропозицією - щільність ще більше зросте...
Треба навпаки - випустить на лінії більше транспортних одиниць, а не менше... Так підказує логіка нормальної людини. Правда в ЗЕ-кагалі розумних майже немає... а ті що є, пішли туди не для вирішення проблем держави, а для високої зарплати і хабарів ( бо ж для того, щоб залишитись на лінії при скороченні транспорту - треба буде принести "рубанам" бабла...)
И Бубочка в их числе
Як показала практика, найбільше «потребностей», виявилось саме у тих, у кого було найменше «способностей».
Ограничиваем - не ограничиваем. Дало результат - не дало результат.
И это не только с ковидом. Во всем в стране уже более, чем 1,5 года.
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що у боротьбі з ГРВІ практично немає наукового підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
Они же помнят, что добирались тогда люди общественным транспортом.
Мне кажется, они будут вынуждены официально объявит дефолт, похоже, у них нет денег платить по международным кредитным обязательствам, у них валюта закончилась вся!
Они и проголосовали за Голобородьку из фильма, потому как он жизнь сказочную лохторару обещал.
Оторванньіе от жизни простьіх людей зеленьіе чинуши устраивают геноцид, но давать им заслуженную характеристику ( в цензурньіх вьіражениях ) их нельзя. Почему тогда можно публиковать матьі Дубинского в виде новостей?
Это означает, что Ваш комментарий попал в точку, Алла, и точку крайне для них болезненную.
Нужно увеличивать выпуск на линию, а не ограничивать, увеличивая тем самым нагрузку.
Но, что возьмешь с питекантропа безмозглого?
А кто, блин, вас кормить будет , бюджетники????
Вы как - принимаете Слуг народа в Европах?
Австралия не берет, закрыта она.
Можем, им сразу в Ростов? Или через Ростов в Магадан?
Вон Черновицкий какой был напакованный , кроме всего прочего продал банк Правэкс банку Сан Пауло за 700 млн евро в ипотечный кризис .
И шо? Начал с Грузии , теперь в Израиле сидит в одиночестве и крыша едет конкретно
Ой, не могу.
В Израиле хоть тепло и есть баклава (пахлава), а вот посиди на Колыме
А вот в Москве осеньюь фигурировала такая цифрма 58% заразившихся Ковид, вообще никогда не пользовались общественным транспортном но заболели. Как это обьяснить. А в такси нельзя заразиться?. Если водитель болен то 100% в такси заразишься.
Все эти заявления Рубана политические к профилактике Ковид они не имеют отношения. А к диверсиям может быть.
Жену брата с 100% симтомами отправили к семейному где она просидела час в очереди с десятком пациентом, потом ее осмотрел врач в простой масочке, и дал направление на тест ПЛР, оказавшийся позитивным. Черкаси.
в набитых по 5 человек во время прошлого лохдауна частных машинах,вообще без дистанции между пассажирами и водителем ,значит не заражались а в общественном транспорте,где хоть какой-то контроль все позаболели?
Если вообще делают
они же помнят, что общественным транспортом съезжались тогда, вот и обоср*лись заранее.
К , сожалению, совок вырастил определённый тип личности , КОТОРОЕ ХАМИТ И НА ВСЕХ ПЛЮЕТ .
Источник: https://censor.net/ru/n3235392
А ну ка, покажите данные тех "эпид расследований", поц.
А знаете, почему они транспорт закрывают, а международный аэропорт нет?
ОНИ БОЯТЬСЯ МАЙДАНА (а бежать в 'европы' планируют на обычных рейсовых самолетах, у них даже вертолетов нет, у дебилов).
Зеленые опарыши обоср*лись.
Похоже, их скоро будут сгонять.
Невже це тяжко передбачити? Чи не вистачає освіти?
В этот раз все будет гораздо проще: приедет "сержант Пиночетенко" на БТР, выгонит их с Банковой, каааак даст Слугам народа под зад сапогом - и полетят Слуги Народа, "низенько-низенько", как в анекдоте крокодилы летают.
https://m.youtube.com/watch?v=kmxclm1ErT4
МАРШРУТКИ и немного электрички .....
С этим разобрались , какой там еще вопрос у них остался нерешенным ?