Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн
Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України домовився з ТОВ "Київський годинниковий завод" про закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням "Від прем'єр-міністра України" на суму 482,4 тис. грн.
Згідно з угодою від 7 грудня 2020 року, текст якої оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендеру уряд має закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 по 1,590 тис. грн. і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 по 1,350 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Всі годинники будуть на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення Малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України", а також з гравіюванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці.
Годинники будуть у темно-синіх і темно-червоних подарункових футлярах.
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отдайте больным детям,хоть нескольких спасете.
ваши часы и нахрен никому не нужны..
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.
Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били? *
- Микола, а чого ти не носиш іменний годинник, який тобі Шмигаль подарував?
- Не хочу, щоб люди бачили, що я до його "срачу" належу, і не називали "муд.ком", як його...
Вот куда уходят деньги налогоплательщиков, на презенты для зеленых гнид во время войны и смертей от короны.
Можно было купить кучу кислородных концентратов в конце концов, если в бюджете девать наши налоги не куда
https://glavred.info/stolica/73374-popov-nakupil-chasov-na-million-griven.html
Це вже традиція.
Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.