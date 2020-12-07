Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України домовився з ТОВ "Київський годинниковий завод" про закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням "Від прем'єр-міністра України" на суму 482,4 тис. грн.

Згідно з угодою від 7 грудня 2020 року, текст якої оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендеру уряд має закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 по 1,590 тис. грн. і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 по 1,350 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Всі годинники будуть на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення Малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України", а також з гравіюванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці.

Годинники будуть у темно-синіх і темно-червоних подарункових футлярах.

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