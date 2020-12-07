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Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн

Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України домовився з ТОВ "Київський годинниковий завод" про закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням "Від прем'єр-міністра України" на суму 482,4 тис. грн.

Згідно з угодою від 7 грудня 2020 року, текст якої оприлюднений на порталі ProZorro, за результатами тендеру уряд має закупити 210 кварцових наручних чоловічих годинників "TIME-R" 319-623 по 1,590 тис. грн. і 110 кварцових наручних жіночих годинників "TIME-R" 460-623 по 1,350 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Всі годинники будуть на шкіряних ремінцях з розміщенням на циферблаті зображення Малого державного герба України і напису "Від прем'єр-міністра України", а також з гравіюванням герба і написом "Від прем'єр-міністра України (ім'я, прізвище)" на задній кришці.

Годинники будуть у темно-синіх і темно-червоних подарункових футлярах.

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Автор: 

держбюджет (2390) держзакупівлі (383) Кабмін (14074) подарунок (61) годинник (73) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+23
Ненавижу зеленского еще больше, чем януковича
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07.12.2020 13:05
+19
Годинники "від прем'єр-міністра" - саме те, чого так не вистачає в Україні. Довбані андони.
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07.12.2020 13:07
+16
Пора закупать наручники !!!
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07.12.2020 13:12
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Ненавижу зеленского еще больше, чем януковича
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07.12.2020 13:05 Відповісти
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07.12.2020 13:18 Відповісти
А голосував пан за кого?
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07.12.2020 13:24 Відповісти
А на всіх блазнів при владі вистачить таких сувенірів?
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07.12.2020 13:05 Відповісти
Тільки хто готується на виліт
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07.12.2020 13:08 Відповісти
не знаю, кому подарят в этом году, но ранее жаловали такими и победителей международных олимпиад школьников...
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07.12.2020 13:12 Відповісти
І саме з таким написом - від прем'єр-міністра України чи галузевий міністр значився?
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07.12.2020 13:18 Відповісти
саме з таким написом, але без зазначення ПІБ прм'єра - це вже на додатковому папірці...
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07.12.2020 13:29 Відповісти
на всё шапито закупили)) каждому клоуну по будильнику а Юзику два на каждую руку.
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07.12.2020 13:24 Відповісти
какую-то схему мутят с часами-
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07.12.2020 17:35 Відповісти
Годинники "від прем'єр-міністра" - саме те, чого так не вистачає в Україні. Довбані андони.
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07.12.2020 13:07 Відповісти
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2391
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07.12.2020 13:08 Відповісти
Шмыгаль будет Дедом Морозом на Новый Год)
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07.12.2020 13:09 Відповісти
а как же Андрей Елдак?
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07.12.2020 13:14 Відповісти
не знаю.. может в Оленя загриммируют)
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07.12.2020 13:25 Відповісти
Дедом Отморозом
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07.12.2020 13:14 Відповісти
на часах будет такой-же лысый циферблат.Без стрелок и календоря.
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07.12.2020 13:10 Відповісти
деньги некуда девать?
отдайте больным детям,хоть нескольких спасете.
ваши часы и нахрен никому не нужны..
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07.12.2020 13:11 Відповісти
Киевский часовой завод - это артель возле Печерского моста, собирающая подобие часов из китайских запчастей?
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07.12.2020 13:11 Відповісти
На сайте завода часы мужские 1470 грн, за опт ещё и скидку сделают. Пол миллиона сгиздить как 2 пальца обасфальт.http://watch.kiev.ua/ru/store/timer
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07.12.2020 13:11 Відповісти
читать научись сначала, потом пиши...
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07.12.2020 16:53 Відповісти
Залезь обратно, телепень
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07.12.2020 18:09 Відповісти
всё правильно тебе сказали, баран! там ВСЕГО на 428 тысяч закупка. тысяч 30-50 украдут.
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08.12.2020 00:34 Відповісти
Баран твой папа и мама шеболда, что воспитали чмошника. В живую тоже так базаришь?
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15.12.2020 14:33 Відповісти
краще б апарати ИВЛ на ці гроші закупили- можна і з тупим надписом- від премьер- міністра-
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07.12.2020 13:12 Відповісти
Пора закупать наручники !!!
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07.12.2020 13:12 Відповісти
Херово шо мозги нигде не купишь. Этим сказочним идиотам очень даже не мешало бы закупиЦЦо.
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07.12.2020 13:12 Відповісти
Офигенный стимул для роста экономики.
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07.12.2020 13:15 Відповісти
А ведь можно за 1000 гривен купить целое ведро нормальных часов (а сзади скотчем приклеить бумажку - от премьер-министра):
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7897
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07.12.2020 13:16 Відповісти
Половину лет школы я их протаскал)))
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07.12.2020 13:38 Відповісти
А в бюджете дыромаха, в которой сидят и дожирают зЕлёные черви, во главе с зЕлохом и прем ем министром...
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07.12.2020 13:16 Відповісти
«Избранные» украинцы: кто получает пенсию больше 50 тыс. гр ?
В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
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07.12.2020 13:17 Відповісти
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4166
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07.12.2020 13:18 Відповісти
І регулярно її підвищують на кількасот гривень...
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07.12.2020 13:20 Відповісти
Так судьи при этом ещё работают и получают зарплату.
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07.12.2020 13:22 Відповісти
Ой да ладно для них это копейки - небольшой подарок на новый год
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07.12.2020 13:18 Відповісти
За эти деньги выйдет 1000 доз вакцины от Корона вируса.
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07.12.2020 13:19 Відповісти
Сволочи!
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07.12.2020 13:19 Відповісти
яка дурня...
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07.12.2020 13:22 Відповісти
- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?
- Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били? *
- Микола, а чого ти не носиш іменний годинник, який тобі Шмигаль подарував?
- Не хочу, щоб люди бачили, що я до його "срачу" належу, і не називали "муд.ком", як його...
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07.12.2020 14:09 Відповісти
Пусть это чмо идет в отставку!
Вот куда уходят деньги налогоплательщиков, на презенты для зеленых гнид во время войны и смертей от короны.
Можно было купить кучу кислородных концентратов в конце концов, если в бюджете девать наши налоги не куда
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07.12.2020 13:23 Відповісти
пісяй-пісяй, Вова)
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07.12.2020 13:26 Відповісти
КРЫСИ!!!
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07.12.2020 13:27 Відповісти
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8040
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07.12.2020 13:28 Відповісти
Головне щоб стрілки наклеїли на пів шостої.
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07.12.2020 13:31 Відповісти
Кабмин решил закупить 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра" за 482,4 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3452
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07.12.2020 13:32 Відповісти
Любопытно даже другое, а будет ли кто из дебудадов носить эту дешёвку? Скорее всего у "95-го", всё идёт по плану.- квартиры будем отдавать за 0,5 кило. хлеба...
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07.12.2020 13:32 Відповісти
Ці годинники київського заводу.
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07.12.2020 13:32 Відповісти
Циферблат, не на клею держится? =)
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07.12.2020 13:52 Відповісти
Страшный позор в Украине! Люди сами виноваты,такого палача еще нужно уметь выбрать
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07.12.2020 13:40 Відповісти
Вот такие у нас РАЗДАТЧИКИ НЕ своего... Маразм/дЭбилизм оказывается даже относительно молодых лишает здравого смысла
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07.12.2020 13:42 Відповісти
Тут в пору сворачивать на год более необходимые программы, а уж тем более закупки машин для ГБР и часов от шмыгаля.
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07.12.2020 13:50 Відповісти
Невже комусь іще потрібні годинники київського заводу? Чи це замовлення просто щоб підтримати ТОВ?
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07.12.2020 13:54 Відповісти
Попов накупил часов на ₴1.000.000.

https://glavred.info/stolica/73374-popov-nakupil-chasov-na-million-griven.html

Це вже традиція.
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07.12.2020 14:31 Відповісти
менталитет совка в действии.
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07.12.2020 14:46 Відповісти
бюджетний дефіцит?продовжують марнотратити те чого не заробили?впевнено йдемо до дефолту!
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07.12.2020 15:04 Відповісти
Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 5259 А це їх роздрібна ціна, на сайті виробника
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07.12.2020 15:11 Відповісти
http://watch.kiev.ua/store/timer
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07.12.2020 15:12 Відповісти
Ну тут надо корректировочку внести - не от премьера а от НАРОДА УКРАИНЫ, вот если бы он закупил за личные деньги, тогда другое дело.
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07.12.2020 15:15 Відповісти
ну и хорошо. дешёвенькие. премия сотрудникам.
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07.12.2020 15:52 Відповісти
Вони поводять себе як наркомани, чи алкіші, що виносять з хати останнє. Скоро жерти не буде що, а їм все грішми смітити.
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07.12.2020 16:18 Відповісти
взятки часами с госбюджета
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07.12.2020 17:30 Відповісти
Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.

Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 8875Кабмін вирішив закупити 320 наручних годинників із гравіюванням "Від прем'єр-міністра" за 482,4 тис. грн - Цензор.НЕТ 9350Для кого? Для чого? І чому жіночих менше? Де пікети? А будильник в годинниках є? Паскуди зажирівші.
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07.12.2020 22:54 Відповісти
А может лучше бы он подарил Именную коробочку! А в ней набор: 1 верёвочка, 2 мыло, 3 инструкция " По необходимости намыливать."
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08.12.2020 02:32 Відповісти
 
 