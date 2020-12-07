УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12040 відвідувачів онлайн
Новини
2 042 29

Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський

Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті децентралізації місцеві бюджети збільшилися в кілька разів, в цілому по країні це колосальна сума: щорічно - сотні мільярдів гривень.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Саме це й зумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні. Аж таких емоцій, інтриг і сутичок, як у місцевих радах протягом останніх тижнів, давно не було навіть у національному парламенті. Це й окреслює один з головних викликів для всього нашого суспільства, про який важливо сказати саме сьогодні, у День місцевого самоврядування", - зазначив президент.

За словами Зеленського, децентралізація це не просто про гроші, про розподіл можливостей, це перш за все це про розвиток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада готує зміни до Конституції в частині децентралізації, - "слуга народу" Совгиря

"Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади. Але ж очевидно, що точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях. Ось чому завданням конструктивних сил у місцевих радах, центральної влади та суспільства загалом бачу стримування апетитів ділків, які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як особисту годівницю чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, "час ділків минув".

Якщо декому з них ще вдалося переграти інтереси громади, обманувши частину виборців, то це зовсім не означає, що наступні п'ять років можуть бути для них часом особистого збагачення та "князювання", як це бувало раніше. Маємо продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона й планувалася. Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей", - додав глава держави.

Президент запросив усіх представників місцевої влади і нових політиків у громадах до дискусії про те, "як нам всім разом досягти такої якості життя в громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація - це успіх України".

Також читайте: Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України

"До речі, одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади. Місцеве самоврядування – це якраз про якість життя", - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) децентралізація (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
А ти яким боком до децентарлізації? Це заслуги пАпередніков, яку ти добиваєш.
показати весь коментар
07.12.2020 13:21
+16
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5415
показати весь коментар
07.12.2020 13:15
+12
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2014
показати весь коментар
07.12.2020 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5415
показати весь коментар
07.12.2020 13:15 Відповісти
А громади мають бути під контролем зеленої плісняви !!)))
показати весь коментар
07.12.2020 13:33 Відповісти
еге ж..особливо про вибори у київські райради, які ще за хама аніхілювали..але вже за двох світочів демократії ситуація та сама..
показати весь коментар
07.12.2020 13:46 Відповісти
По словам Зеленского, "время дельцов прошло".Источник: https://censor.net/ru/n3235397

Та ну нах !!!
показати весь коментар
07.12.2020 13:16 Відповісти
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1725
показати весь коментар
07.12.2020 13:28 Відповісти
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2014
показати весь коментар
07.12.2020 13:31 Відповісти
А ти яким боком до децентарлізації? Це заслуги пАпередніков, яку ти добиваєш.
показати весь коментар
07.12.2020 13:21 Відповісти
Так він до Армії ніяким боком - а пижиться, мов главком.
показати весь коментар
07.12.2020 13:23 Відповісти
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6990
показати весь коментар
07.12.2020 13:29 Відповісти
Як це ніяким боком??? Бубочка це "Заслужений уклонист Украини" !!)))
показати весь коментар
07.12.2020 13:35 Відповісти
ми пахали(с)
показати весь коментар
07.12.2020 13:21 Відповісти
З рубрики: "Воно ляпнуло..."
показати весь коментар
07.12.2020 13:21 Відповісти
воно собі то присвоїло
показати весь коментар
07.12.2020 14:04 Відповісти
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз, деньги должны использоваться в интересах громады, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1283
показати весь коментар
07.12.2020 13:23 Відповісти
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4176
показати весь коментар
07.12.2020 13:30 Відповісти
горшочек не вари?
показати весь коментар
07.12.2020 14:05 Відповісти
а используются в интересах еврейской бабушки. ссать в глаза не мешки ворочать, субвенции все порезаны начисто
показати весь коментар
07.12.2020 13:26 Відповісти
Звичайно, що "реформа децентралізації" збільшила бюджети, адже коли в ОТГ об'єднуються, наприклад, 20 бідних сіл з мізерними бюджетами, то бюджет збільшується майже в 20 разів. Справа в тому, що з того немає абсолютно ніякого зиску.
показати весь коментар
07.12.2020 13:27 Відповісти
Може бідним селам нема.
показати весь коментар
07.12.2020 13:41 Відповісти
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7641
показати весь коментар
07.12.2020 13:40 Відповісти
Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4799
показати весь коментар
07.12.2020 13:49 Відповісти
В интересах громады 95 кварталла?
показати весь коментар
07.12.2020 13:54 Відповісти
Часовню реформу тоже я развалил совершил?! (с)
показати весь коментар
07.12.2020 13:59 Відповісти
эй, минутку, так они же год назад и лишили местные бюджеты большей части поступлений от децентрализации
показати весь коментар
07.12.2020 14:09 Відповісти
Ну так он же в местных бюджетах деньги забрал и направил на "велике крадивництво".
показати весь коментар
07.12.2020 14:18 Відповісти
Реформа децентрализации увеличила местные бюджеты в несколько раз

Именно поэтому первое, что сделал ЗЕблюдок после узурпации власти - попытался отжать метные бюджеты.
показати весь коментар
07.12.2020 16:35 Відповісти
Реформу децентралiзацii започаткував президент Петро Порошенко у 2014 р. II принциповою особливiстю була добровiльнiсть приеднення комунальних субьектiв. Цього року була визнана обовьязковою та забезпечена необхiдним фiнансуванням. Сьогоднi ми маемо приклад своерiдноi
естафети добрих начинань двох дуже рiзних голiв украiнськоi влади на користь нашоi держави. Слава Украiнi!
показати весь коментар
07.12.2020 19:29 Відповісти
Кстати о деньгах. Как дела в Пенсионном фонде? Как по мне очень плачевные.
Вопрос к Зеленскому: почему Молдова не выплачивает пенсии Приднестровью? Грузия не выплачивает оккупированным Абхазии и Осетии, а Украина выплачивает пенсии сепарам на оккупированным территориях, в нарушение международного законодательства, согласно которому - это проблема оккупантов!
Налоги они не платят в бюджет Украины, а Украина 7 лет выплачивает им какие то пенсии!
показати весь коментар
07.12.2020 20:39 Відповісти
 
 