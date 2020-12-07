Реформа децентралізації збільшила місцеві бюджети в кілька разів, гроші мають використовуватися в інтересах громади, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в результаті децентралізації місцеві бюджети збільшилися в кілька разів, в цілому по країні це колосальна сума: щорічно - сотні мільярдів гривень.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Саме це й зумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні. Аж таких емоцій, інтриг і сутичок, як у місцевих радах протягом останніх тижнів, давно не було навіть у національному парламенті. Це й окреслює один з головних викликів для всього нашого суспільства, про який важливо сказати саме сьогодні, у День місцевого самоврядування", - зазначив президент.

За словами Зеленського, децентралізація це не просто про гроші, про розподіл можливостей, це перш за все це про розвиток.

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"Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади. Але ж очевидно, що точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях. Ось чому завданням конструктивних сил у місцевих радах, центральної влади та суспільства загалом бачу стримування апетитів ділків, які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як особисту годівницю чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, "час ділків минув".

Якщо декому з них ще вдалося переграти інтереси громади, обманувши частину виборців, то це зовсім не означає, що наступні п'ять років можуть бути для них часом особистого збагачення та "князювання", як це бувало раніше. Маємо продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона й планувалася. Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей", - додав глава держави.

Президент запросив усіх представників місцевої влади і нових політиків у громадах до дискусії про те, "як нам всім разом досягти такої якості життя в громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація - це успіх України".

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"До речі, одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади. Місцеве самоврядування – це якраз про якість життя", - підсумував Зеленський.