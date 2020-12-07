Окупанти побудували Керченський міст не лише для транспорту, це ворота в Азовське море для РФ, - генерал США Ходжес

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес впевнений, що зведений Росією після окупації Криму Керченський міст потрібен для посилення присутності в Чорноморському регіоні. Ця споруда, на його думку, "заблокувала Азовське море", ставши буквально "зашморгом на шиї України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Коли вони побудували міст (Керченський міст. - Ред.), то заблокували Азовське море. Я говорю про те, що міст звели не просто для зручної логістики і транспорту, ні, це ворота в Азовське море. Коли я побачив побудований міст, то зрозумів, що це зашморг на Маріуполі, зашморг на шиї України в Азовському морі", - сказав Ходжес під час Львівського безпекового форуму.

Генерал упевнений, що Росія хотіла раніше і хоче зараз "отримати доступ до інших районів Чорного моря", щоб, як вважає Ходжес, "розгойдувати Захід".

"З Чорного моря Росія керує своєю операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада, керує операцією в Східному Середземномор'ї, в Лівії, і надає допомогу Халіфі Хафтару (Організація Human Rights Watch звинувачує Халіфі Хафтара у військових злочинах. - Ред.). Через усі ці території Росія проєктує свою силу і розхитує Захід. І все це можливо робити з портів у Криму. І що Росія хоче зараз? Вони хочуть отримати доступ до інших районів Чорного моря. Звідти вони можуть впливати на ситуацію в Сербії та Косово, впливати на стан на Кавказі, звичайно. Ми вже бачимо російських так званих миротворців у Нагірному Карабасі", - стверджує Ходжес.

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У Росії поки не коментували ці висловлювання.