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Новини Окупація Криму
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Окупанти побудували Керченський міст не лише для транспорту, це ворота в Азовське море для РФ, - генерал США Ходжес

Окупанти побудували Керченський міст не лише для транспорту, це ворота в Азовське море для РФ, - генерал США Ходжес

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес впевнений, що зведений Росією після окупації Криму Керченський міст потрібен для посилення присутності в Чорноморському регіоні. Ця споруда, на його думку, "заблокувала Азовське море", ставши буквально "зашморгом на шиї України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

"Коли вони побудували міст (Керченський міст. - Ред.), то заблокували Азовське море. Я говорю про те, що міст звели не просто для зручної логістики і транспорту, ні, це ворота в Азовське море. Коли я побачив побудований міст, то зрозумів, що це зашморг на Маріуполі, зашморг на шиї України в Азовському морі", - сказав Ходжес під час Львівського безпекового форуму.

Генерал упевнений, що Росія хотіла раніше і хоче зараз "отримати доступ до інших районів Чорного моря", щоб, як вважає Ходжес, "розгойдувати Захід".

"З Чорного моря Росія керує своєю операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада, керує операцією в Східному Середземномор'ї, в Лівії, і надає допомогу Халіфі Хафтару (Організація Human Rights Watch звинувачує Халіфі Хафтара у військових злочинах. - Ред.). Через усі ці території Росія проєктує свою силу і розхитує Захід. І все це можливо робити з портів у Криму. І що Росія хоче зараз? Вони хочуть отримати доступ до інших районів Чорного моря. Звідти вони можуть впливати на ситуацію в Сербії та Косово, впливати на стан на Кавказі, звичайно. Ми вже бачимо російських так званих миротворців у Нагірному Карабасі", - стверджує Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена зменшить амбіції та агресію Кремля, - генерал США Ходжес

У Росії поки не коментували ці висловлювання.

Автор: 

росія (64984) Ходжес Бен (172) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+7
Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1356
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07.12.2020 13:27
+4
Заткните Босфор кацапам и все прекратится...
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07.12.2020 13:54
+3
самое неожиданное самое не предсказуемое и удивлению не будет предела и то что этот факт сделает и перевернет геополитику России к Украине отношение НАТО/ Европы / США и так далее к Украине.... это прорыть на севере над полу -островом Крым канал Черное море-Азовское море и все... пусть те мост ворота гниет к чертям собачим.. нам будет фиолетово...
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07.12.2020 13:55
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Оккупанты построили Керченский мост не только для транспорта, это ворота в Азовское море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1356
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07.12.2020 13:27 Відповісти
Капитан Очевидность.
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07.12.2020 13:31 Відповісти
Заткните Босфор кацапам и все прекратится...
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07.12.2020 13:54 Відповісти
Ты вообще конвенцию Монтре читал?
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07.12.2020 15:10 Відповісти
А ти мабуть кацап?
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07.12.2020 15:54 Відповісти
А ти даун безмозглий?
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07.12.2020 15:55 Відповісти
Кааааацаааааап...
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07.12.2020 15:57 Відповісти
Всі конвенції писались коли кацапи такими борзими не були. Але ж ніхто не думав Шо кцапня почне мутити воду у куди тільки її погані лапи не дістануть. Тому потрібно змінити конвенцію та заткнути кацапню назавжди заборонити їхній орді з'являтись там де живуть люди. Тепер тобі кацу зрозуміло?
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07.12.2020 15:59 Відповісти
самое неожиданное самое не предсказуемое и удивлению не будет предела и то что этот факт сделает и перевернет геополитику России к Украине отношение НАТО/ Европы / США и так далее к Украине.... это прорыть на севере над полу -островом Крым канал Черное море-Азовское море и все... пусть те мост ворота гниет к чертям собачим.. нам будет фиолетово...
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07.12.2020 13:55 Відповісти
Ну да, нас же денег куры не клюют, можно и в а-ля "Беломорканал" вложиться
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07.12.2020 13:59 Відповісти
деньги даст и США и Евросоюз и НАТО.. потому что если реально задуматься то альтернативы каналу нет для того чтобы мы могли распоряжаться своей частью Азовского моря порты Бердянск и Мариуполь не находились в блокаде частичной или полной...и это важно и с военной точки зрения...в пику России которая грохнула в мост нехило бабла окажется что мост то как такой и не нужен нет он как бы да но свою роль врат и цепей играть уже не будет никакой...
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07.12.2020 14:10 Відповісти
Для этого яйца нужны. Зебил мог бы рокаду построить Мариуполь, - Николаев - Одесса, но он строит все что-угодно, только не то что нужно...
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07.12.2020 14:00 Відповісти
а хіба у нас хтось будує те що треба?
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07.12.2020 14:12 Відповісти
Канал копати треба. При тому з відвалом на північному березі. Там геологія дозволяє провести це, без застосування якихось особливих технологій.
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07.12.2020 14:10 Відповісти
канал кстати станет прекрасным естественным защитником от РФ со стороны Крыма.. преграда водная это вам не шоссе и не даже грунтовка-- а вода... а это понтоны... переправы что в условиях агрессии и войны очень даже проблематично более того с северной части вполне можно было бы сразу строить систему защиты типа ДЗОТ и ДОТ подземных ходов систем связи огневых точек вдоль канала можно было пусть рельсы на которые поставить да да не смейтесь бронепоезда которые вполне пригодны для охранной задачи и на полчаса час держать оборону в случае попытки агрессий..
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07.12.2020 14:19 Відповісти
КСТАТИ НЕ ПЛОХО БЫЛО БЫ ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ПЕТИЦИЮ С ВОПРОСОМ ПОСТРОИТЬ ТАКОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ НАД ПОЛУОСТРВООМ КРЫМ С ОБОСНОВАНИЕМ ПОЧЕМУ интересно наберет ли 25 тысяч ЗА и если наберет что ответиит ОФИС почему то полагаю что им ТАКОЕ даже в фантастике в голову не приходит...
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07.12.2020 14:23 Відповісти
Долбень, они на той стороне затопят сухогруз и миллиарды пойдут на ветер
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07.12.2020 15:12 Відповісти
Надо с этими воротами заканчивать. В новогоднюю ночь вместо салюта.
Окупанти побудували Керченський міст не лише для транспорту, це ворота в Азовське море для РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9618
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07.12.2020 13:58 Відповісти
Остапа понесло.
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07.12.2020 14:30 Відповісти
а що заважає запустити кілька томагавків в цей міст?
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07.12.2020 15:10 Відповісти
хто має запустити?
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07.12.2020 15:32 Відповісти
той хто їх має)
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07.12.2020 17:14 Відповісти
Почему нельзя прокопать глубокий канал в обход..что бы тяжелые суда проходили (есть где это можно нормально сделать смотря по карте),и сразу обстановка поменяется.
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08.12.2020 04:32 Відповісти
Расширить ветку северокрымского канала который идет с Новой Каховки на Ю-В Херсонских степей, и вывести его к Бердянскому порту.
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08.12.2020 11:46 Відповісти
 
 