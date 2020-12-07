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Дніпропетровська й Донецька області недовиконують план щодо ліжок з доступом до кисню, - Степанов

Дніпропетровська й Донецька області недовиконують план щодо ліжок з доступом до кисню, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Дніпропетровська і Донецька області недовиконують план щодо кількості ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави.

Зазначається, що президент поцікавився, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що з листопада було додано ще понад 15 тис. ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню. Водночас він зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують його. Серед останніх міністр назвав Дніпропетровщину та Донеччину.

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Автор: 

МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) коронавірус (19923)


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Дніпропетровська й Донецька області недовиконують план щодо ліжок з доступом до кисню, - Степанов - Цензор.НЕТ 1483
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07.12.2020 13:53 Відповісти
Капец какой то... План.. Как запахло старыми временами....
При чем тут план
..койки должны быть в наличии это раз с кислородом
А два.. Не надо затягивать больных до кислорода.. Блин.. Лечите тяжелых и средних вовремя.. Тогда кислород нужен будет единицам. А не сотням..
Если затягивать с аппендицитами до периьонитп.. То представляю что будет.. Хирургов не хватит.. Идиоты... Сплошные неучи..и равнодушие...
Подумаешь умер... Я бы семейным врачам которые профукала ковид и ниче не делают

Бошки откручивала.. Потому что ни хрена не делают.. От слова совсем
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07.12.2020 14:31 Відповісти
В Днепре по состоянию на 8:00 7 декабря официально зафиксировано 20 284 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал "https://t.me/joinchat/AAAAAE07SodU1Xi04oyn8w Карантин ДНЕПР ".13 569 человека выздоровело, 6715 человек находится на лечении (на стационаре - 675, на амбулаторном лечении - 6040. В тяжелом состоянии - 4, из них на аппарате ИВЛ - 1.
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07.12.2020 14:40 Відповісти
 
 