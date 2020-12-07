Дніпропетровська й Донецька області недовиконують план щодо ліжок з доступом до кисню, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Дніпропетровська і Донецька області недовиконують план щодо кількості ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Степанов повідомив на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави.

Зазначається, що президент поцікавився, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що з листопада було додано ще понад 15 тис. ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню. Водночас він зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують його. Серед останніх міністр назвав Дніпропетровщину та Донеччину.

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