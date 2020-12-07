Микитась про забудову тестя Татарова: "Скоро покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК, там схемники більші за нашого юриста будуть"
Ексдепутат Максим Микитась обіцяє найближчим часом показати "приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Скоро я покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК. Був забудовник ЖК ще увечері у власності у Укрбуд Девелопмент, а завтра вже стосунку до нього не має ... і кілька десятків мільйонів грошей інвесторів розчиняються в чиїхось кишенях. Чиїх?) Скоро про це і не тільки ... Там схемники більші за нашого юриста будуть", - йдеться в повідомленні.
За словами Микитася, зам'яти скандал не вийде.
"Зубну пасту, видавлену з тюбика, назад вже не повернути", - підсумував Микитась.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що фірма, серед засновників якої - тесть заступник голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу на ділянці, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.
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Предварительно сдал Микитася силовикам . Донецкие методы рулят опять ?
Еще Бальзак сказал "в основе каждого крупного состояния лежит преступление".
SKELET-info известно, что «Укрбуд» к ногам «донецких» положил его бессменный руководитель (с 1991 по 2010 год) Юрий Пелых.
А произошло это по той причине, что его невестка и мать внука Марина Пелых (жена погибшего сына Юрия Пелых) в 2003 вышла замуж за Андрея Кравца. Который в 2004 году так тесно сошелся с окружением премьера Януковича, что стал его доверенным лицом. В 2010 году вернувшийся в Киев уже президентом Янукович назначил Кравца главой Управделами Администрации, а вот в «Укрбуде» перестановку сделал Азаров: Юрий Пелых стал председателей совета директоров ПАО «Строительная компания «Укрбуд», а гендиректором корпорации «Укрбуд» назначили Максима Микитася. Возможно, в этом ему вновь подсобил его отец.
а то, что микитась типо начал гнать волну и шатать лодку - дак то кто-то видимо решил только его сделать кудрявеньким. на что товарищь микитась решил, обладая огромными знаниями о коррупции в этой сфере, завалить и того, кто валит его. так как терять ему видимо уже нечего - топят по полной и серьёзно.
видимо скоро он уйдёт из это жизни, потому как у нас тут не америка и никто не заинтересован в разматывании клубка коррупции в высших эшелонах власти.
ну или в крайнем случае припугнут семьёй, включат заднюю и он затихнет.