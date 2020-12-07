Микитась про забудову тестя Татарова: "Скоро покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК, там схемники більші за нашого юриста будуть"

Ексдепутат Максим Микитась обіцяє найближчим часом показати "приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Скоро я покажу приклади великих і нахабних розкрадань цілих ЖК. Був забудовник ЖК ще увечері у власності у Укрбуд Девелопмент, а завтра вже стосунку до нього не має ... і кілька десятків мільйонів грошей інвесторів розчиняються в чиїхось кишенях. Чиїх?) Скоро про це і не тільки ... Там схемники більші за нашого юриста будуть", - йдеться в повідомленні.

За словами Микитася, зам'яти скандал не вийде.

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"Зубну пасту, видавлену з тюбика, назад вже не повернути", - підсумував Микитась.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що фірма, серед засновників якої - тесть заступник голови ОП Олега Татарова Олександр Павлушин, оформляє право на забудову житлового комплексу на ділянці, на якій збирався побудувати будинки "Укрбуд" Максима Микитася.