Бюджет на 2021 рік дуже приземлений, це бюджет країни, яка в кризі, - "слуга народу" Гетманцев
Держбюджет на 2021 рік Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
"У цьому є ризик, і в цьому є проблема, що ми відкладаємо розгляд цього питання на останній тиждень. Я б це зробив якомога швидше і дав би можливість всій країні планувати свій наступний фінансовий рік. Це, звичайно, неподобство, що ми у другій половині грудня розглядаємо бюджет, і дуже б хотілося цього уникнути, але, на жаль, хотілося одного, а вийшло інше", — сказав він.
Гетманцев оцінив останню редакцію проєкту бюджету.
"Є позитивні речі, наприклад, скорочення витрат на митницю... Збільшено видатки на медицину. Водночас мені не дуже зрозуміло зменшення витрат на Міністерство соціальної політики або на Міністерство освіти. Я можу сказати загалом, що цей бюджет є дуже приземленим, це бюджет країни, яка переживає кризу. Цей бюджет не є якимось дивом, це реалії, з якими ми живемо і з якими доводиться рахуватися", — сказав він.
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