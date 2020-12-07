Бюджет на 2021 рік дуже приземлений, це бюджет країни, яка в кризі, - "слуга народу" Гетманцев

Держбюджет на 2021 рік Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"У цьому є ризик, і в цьому є проблема, що ми відкладаємо розгляд цього питання на останній тиждень. Я б це зробив якомога швидше і дав би можливість всій країні планувати свій наступний фінансовий рік. Це, звичайно, неподобство, що ми у другій половині грудня розглядаємо бюджет, і дуже б хотілося цього уникнути, але, на жаль, хотілося одного, а вийшло інше", — сказав він.

Гетманцев оцінив останню редакцію проєкту бюджету.

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"Є позитивні речі, наприклад, скорочення витрат на митницю... Збільшено видатки на медицину. Водночас мені не дуже зрозуміло зменшення витрат на Міністерство соціальної політики або на Міністерство освіти. Я можу сказати загалом, що цей бюджет є дуже приземленим, це бюджет країни, яка переживає кризу. Цей бюджет не є якимось дивом, це реалії, з якими ми живемо і з якими доводиться рахуватися", — сказав він.

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