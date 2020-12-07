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Новини Бюджет-2021
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Бюджет на 2021 рік дуже приземлений, це бюджет країни, яка в кризі, - "слуга народу" Гетманцев

Бюджет на 2021 рік дуже приземлений, це бюджет країни, яка в кризі, -

Держбюджет на 2021 рік Верховна Рада розгляне наступного пленарного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу", глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"У цьому є ризик, і в цьому є проблема, що ми відкладаємо розгляд цього питання на останній тиждень. Я б це зробив якомога швидше і дав би можливість всій країні планувати свій наступний фінансовий рік. Це, звичайно, неподобство, що ми у другій половині грудня розглядаємо бюджет, і дуже б хотілося цього уникнути, але, на жаль, хотілося одного, а вийшло інше", — сказав він.

Гетманцев оцінив останню редакцію проєкту бюджету.

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"Є позитивні речі, наприклад, скорочення витрат на митницю... Збільшено видатки на медицину. Водночас мені не дуже зрозуміло зменшення витрат на Міністерство соціальної політики або на Міністерство освіти. Я можу сказати загалом, що цей бюджет є дуже приземленим, це бюджет країни, яка переживає кризу. Цей бюджет не є якимось дивом, це реалії, з якими ми живемо і з якими доводиться рахуватися", — сказав він.

ов

Автор: 

бюджет (2986) Гетманцев Данило (873)


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Топ коментарі
+9
Судячи з фінансування ОП, КМ, ради, прокуратури, МВС і т.д. - приземлений він не для всіх.
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07.12.2020 13:46
+7
Це бюджет країни ,яку постійно розкрадають !!))
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07.12.2020 13:47
+5
Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2573
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07.12.2020 13:43
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Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2573
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07.12.2020 13:43 Відповісти
Все діло в тому, що Зеленський цю кнопку поки що не знайшов.
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07.12.2020 13:47 Відповісти
Судячи з фінансування ОП, КМ, ради, прокуратури, МВС і т.д. - приземлений він не для всіх.
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07.12.2020 13:46 Відповісти
Надо затягивать пояса
На чьей шее будем затягивать?
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07.12.2020 13:47 Відповісти
По итогам этот бюджет окажется ещё более приземлённым. Очень много из достижений нынешней команды не в достачной степени оценены сейчас.
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07.12.2020 13:47 Відповісти
Це бюджет країни ,яку постійно розкрадають !!))
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07.12.2020 13:47 Відповісти
Судя по вашим расходам, никакого кризиса нет, вы просто ****----е наши деньги!
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07.12.2020 13:47 Відповісти
"...хотелось одного, а вышло другое"

Бюджет на 2021 г. очень приземленный, это бюджет страны, которая находится в кризисе, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 9707
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07.12.2020 13:51 Відповісти
"хотеть" надо с умом
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07.12.2020 14:01 Відповісти
А як же ж покращення ? "Бариги та бариг" вже нема як 1.5 роки а грошей в Б"юджеті все менше та меншає ???
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07.12.2020 13:54 Відповісти
а при Порохе был бюджет роста....
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07.12.2020 13:59 Відповісти
+40% на содержание криворогульного чучела и его шапито. И это бюджет страны которая в кризисе?!
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07.12.2020 13:59 Відповісти
А як же кінець епохи бідності чи це для слуг як якась бумажка то майдан а як геноцид то .....
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07.12.2020 14:03 Відповісти
Хотів прокоментувати, але одні мати. Промовчу, а то забанять.
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07.12.2020 14:04 Відповісти
И кто же это вверг Украину в кризис всего за 1,5 года?
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07.12.2020 16:33 Відповісти
Это бюджет страны, возглавляемой шайкой воров и проходимцев.
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07.12.2020 17:18 Відповісти
 
 