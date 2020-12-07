Під час стрілянини на кордоні України і Росії ФСБ застрелила жителя Сумської області Голубєва, - ЗМІ

На території Росії в ніч на 4 грудня під час стрілянини загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (01.03.1993 р.н.).

Про це "Радіо Свобода" повідомило власне джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, Голубєв добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.

Водночас співрозмовник Радіо Свобода у правоохоронних органах зазначає, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.

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Співрозмовник зазначає, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше "домовитись" за гроші, ніж влаштовувати стрілянину. Тому, припускає джерело, цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша "розкрутка" ними сценарію "героїчної" операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає співрозмовник, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.

Зазначається, що російська сторона не оприлюднила даних про застреленого громадянина України.

4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.

В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.