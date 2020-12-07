Під час стрілянини на кордоні України і Росії ФСБ застрелила жителя Сумської області Голубєва, - ЗМІ
На території Росії в ніч на 4 грудня під час стрілянини загинув громадянин України, житель Сумської області Голубєв Євген Володимирович (01.03.1993 р.н.).
Про це "Радіо Свобода" повідомило власне джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, Голубєв добре відомий місцевим правоохоронцям, був фігурантом кількох кримінальних справ, звинувачувався у хуліганстві та в розбої. Часто їздив до прикордонної з Україною Бєлгородської області, де мав друзів. Як кажуть його знайомі, неодноразово організовував там вечірки на озерах "для своїх", які полюбляють рибалити.
Водночас співрозмовник Радіо Свобода у правоохоронних органах зазначає, що попри кримінальне минуле вбитого чоловіка, фактом залишається те, що представники Федеральної служби безпеки Росії вбили цивільну особу і не продемонстрували ніяких доказів його агресивних дій при затриманні.
Співрозмовник зазначає, що контрабандисти зазвичай зброю з собою не носять, максимум – тепловізор. Бо інакше, в разі затримання прикордонниками Росії, з ними простіше "домовитись" за гроші, ніж влаштовувати стрілянину. Тому, припускає джерело, цивільний громадянин України Євген Голубєв, росіянин за національністю, став випадковою жертвою прикордонників, а подальша "розкрутка" ними сценарію "героїчної" операції на кордоні схожа на спробу приховати відповідальність посадових осіб ФСБ за вбивство цивільної особи. Цілком ймовірно, зазначає співрозмовник, що найближчим часом російські прикордонники продемонструють зброю, яка начебто належала Голубєву чи навіть опублікують фотографії його тіла у формі військового зразка.
Зазначається, що російська сторона не оприлюднила даних про застреленого громадянина України.
4 грудня Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що на кордоні Росії та України сталася стрілянина. За версією відомства, троє невідомих осіб зі зброєю нібито намагалися прорватися до Росії з території України.
В Державній прикордонній службі України за підсумками зустрічі 4 грудня з представниками Прикордонної служби ФСБ РФ повідомили, що російська сторона не надала підтверджень порушення свого кордону з українського боку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На рыбалках наверно клялся в вечной дружбе кацапам .
И убили его кацапы . Парадокс или БУМЕРАНГ ?
г*споди, да нету, НЕТУ такой гадости шоб не сделал кацап. Финская война - что сделали?
Быдлу высрали шо Финляндия с 14 танками напала на совочек мирный, правда который имел танков в тыщу раз больше.
дидызамерзале. от пролетарской ненависти.
Московский бармен сломал клиенту позвоночник после коктейля «Бронепоезд».
Московский бармен сделал клиенту коктейль «Бронепоезд» и сломал ему позвоночник. Об этом сообщает издание Baza в своем https://t.me/bazabazon Telegram -канале.
Посетитель заведения решил попробовать коктейль, подача которого сопровождалась специальным «обрядом». На молодого человека надели каску и, пока он пил шоты, его били по голове разными предметами.
По данным издания, сначала в ход пошла пивная кружка, а затем бармен с разбега ударил клиента по голове пивной кегой. Молодой человек упал и перестал чувствовать ноги. Ему вызвали скорую. В больнице пострадавшему диагностировали перелом позвоночника.»
- на российско-украинской границе украинских пограничников нет или очень мало;
- на российско-украинской границе со стороны раши почему-то не пограничники, а ФСБ "патрулируют" границу;
- если ФСБ спокойно делают, что хотят и активно отслеживают трафик хотя бы в районе Белгорода, то представьте себе, сколько в харьковской и сумской областях этих засланных российских казачков, которые занимаются всякой хернёй, типа поставки оружия сепарам и подговки очередных республик.
https://vk.com/wall-57424472_291294 два часа назад
Действия
07.12.20. Заметки от блогеров.
«REVERSE SIDE OF THE MEDAL: КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ? Помните вот эту новость от 4 декабря, где было сказано, что ФСБ РФ пресекла попытку вооружённого пересечения российско-украинской границы?
несколько дней назад офицерами СБУ и их связным в Белгородской области, был захвачен гражданин России. Путём внутривенного введения химического раствора (предположительно миорелаксанта дитилина), был введён в состояние, при котором лицо было не способно оказать сопротивление. Далее группа направилась в район Белгородской и Воронежской области, который проходит у границы с Украиной, где и была произведена неудачная попытка эксфильтрации группы. По ту сторону границы им была оказана огневая помощь от ССО ВСУ. В результате завязавшегося боестолкновения с ФСБ РФ, был уничтожен один боец ССО ВСУ, также ведётся работа по выявлению агентурной сети на территории России. Гражданин России был освобождён и находится в безопасности.
Глядя на фото, можно сказать, что спецназ ССО ВСУ отступав с места проведения операции бросил часть экипировки. По ликивидированному можно сказать, что боевая группа работала в полной боевой выкладке, с приборами ночного видения, а также, например, с иностранными тепловизионными прицелами.
По самой ситуации можно лишь сказать, что наши спецслужбы, конечно, в этом случае молодцы, контрразведка сработала отлично, попытавшись взять группу при непосредственном переходе через границу. Но также нельзя не отметить безусловный поднимающийся уровень проведения спецопераций со стороны Украины. Пусть у них такое уже в третий раз не получается, но они по крайней мере не боятся пытаться. А мы подытожив хотим ещё раз напомнить: Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь! Помни: болтун - находка для шпиона!"
Откуда такие подробности?И куда он делся?Кто энтот инкогнито? Или это для них не главное?
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
....
Тому в них і таке прислів я популярне - "Баби нових понароджують"
Блатне життя гарне та не довге.